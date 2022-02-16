MSI Ürünlerinde Büyük Fırsatlar Tebilon’da!

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Göz atmak isteyebilirsiniz: 10.000 – 15.000 TL ARASI LAPTOPLAR! | Öğrenciye, çalışana, oyuncuya!

Gamer’lar Konfora Önem Verir!

%39 İndirimli Fiyatıyla oyun odanızda konumlandırmak isteyeceğiniz MSI MAG CH120 X Siyah-Kırmızı Gaming Oyuncu Koltuğu burada!

Dizüstünde Performans Arayanlar!

Oyunu heryere taşımak isteyen, ofislere sığmayan kullanıcılar için tam bir performans ürünü olan MSI NB CREATOR Z16 %20 indirimde alıcılarını bekliyor. Stoklar tükenmeden satın almak veya incelemek için tıklayın!

Özellikler;

İşlemci: Intel® Core™ i7-11800H (24M Cache, 2.30 GHz, up to 4.60 GHz)

İşletim Sistemi: Windows® 10 Home

Ekran: 16″ QHD+ (2560×1600), 120Hz DCI-P3 100% typical

Chipset: Intel HM570

Ekran Kartı: RTX3060 Max-Q, GDDR6 6GB

Hafıza: DDR IV 32GB(16GB*2, 3200MHz)

Hafıza yuvası: 2 Slots

Maksimum Hafıza: Max 64GB

HDD: 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD

Ön Kamera: IR HD type ([email protected])

Klavye: Per-Key RGB MiniLED Keyboard

Pil: 4cell, Li-Polymer, 90Whr

Güç Adaptörü: 180W adaptör

Boyutlar: 359 x 256 x 16.8 mm

Ağırlık: 2.2kg

Isınma Sorunu Yaşamadan Oyunun Tadını Çıkarmak !

Oyunun başından kalkmayan gamer’lar bilgisayarın ısınmasına asla tahammül edemez. Üstün performans ve kullanıcı memnuniyeti için soğutma işlemi çok önemli! Bilgisayarınızı yoğun kullanımlarda bile serin tutmayı başaracak MSI MPG CORELIQUID K240 240mm ARGB Fanlı Sıvı Soğutma 3.795 TL’den 2.789 TL’ye düştü. Fırsatı kaçırmamak için tıklayın!

Oyunda Tüm Sesleri Duyun!

Oyun deneyimi mükemmel haline getiren bir detayda kulaklık! MSI GG IMMERSE GH30 V2 Katlanabilir Headset Mikrofonlu Gaming Kulaklık tam %57 İndirimde ! Güvenle satın almak için tıklayın!

Düşmanın Kaçmasına Taviz Vermeyin!

En seri atışları yapmak, hızlı kovalamak için elinize en uygun mouse’da burada. MSI GG CLUTCH GM11 5.000 DPI Optik 6 Tuş RGB Gaming Mouse %59 İndirimde! 169 TL’ye satın almak için tıklayın!

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