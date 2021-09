En İyi Ofis Arkadaşınız! | MSI Modern AM271P All in One İncelemesi

All in One bilgisayarlar uzun zamandır hayatımızda olmasının dışında gelişip daha yetenekli, daha ince formlara sahip oldular. MSI Modern AM271P modeli de sizlere şık bir yapı ve güçlü donanım özellikleri sunuyor.

Tasarım kısmında MSI All in One 611,75 x 553,52 mm x 169,96 ölçülerine sahip. Ayrıca toplam ağırlığı ise 10kg. Ekranın renklerini, kontrastını ve parlaklık ayarını yapmanıza olanak tanıyan 5 yönlü tuş mevcut. Ayrıca depolamayı arttırmak isteyen kullanıcılar için de yan tarafta SSD takabileceğiniz bir bölme de mevcut. Bağlantı yuvaları konusunda da cömert olan model 2 adet USB3.2 Gen 2 Type C, 2 adet USB3.2 Gen 2 Type A , 3 adet USB 2.o Type A, HDMI IN/OUT, Mikrofon/Kulaklık girişi, ve kablolu bağlantıları için RJ45 bağlantısı bulunuyor. 4-20 derece arası değişebilen görüş açısıyla birlikte 13 santimetreye kadar da yükselebiliyor. İsterseniz siyah ve beyaz olarak da satın alabiliyorsunuz.

27 inçlik FHD çözünürlük sunan ekranı sayesinde hem geniş bir görüntüleme alanı sunuyor hem de keskinliği yüksek görüntüler sağlayabiliyor. 178 derecelik görüş açısı sayesinde rahat bir kullanım sağlarken MSI Anti-Flicker özelliği sayesinde siyah çizgiler görmüyorsunuz. Bu da gözünüze konfor sağlıyor. Buna ek olarak daha az mavi ışık yayması için filtre ve yansıma önleyici özelliği bulunuyor. HDMI ile birlikte isterseniz ikinci bir ekran, isterseniz çift ekran olarak da kullanılabiliyor. Harici kamerası sayesinde 1080p video görüşmeleri de yapabilmek mümkün.

Performans kısmında ise bir MSI bilgisayara yakışacak şekilde içerisinde güçlü donanımlara sahip olan model Intel Core i7 1165G7 işlemcisine sahip. Ayrıca bu işlemciye yardımcı İris Xe Grafik birimi eşlik ediyor. 16GB RAM bulunan modelde isteğe bağlı olarak RAM’i 64GB’ye kadar arttırabilmek mümkün. 512GB depolamasıyla birlikte geniş bir saklama alanı sunuyor. Windows 10 Pro ile akıcı bir deneyim sunarken Windows 11’e de ücretsiz bir şekilde yükseltme yapabileceksiniz.

Performans teslerine geldiğimizde SSD’nin performansını görmek içi CrystalDiskMark testini yaptık .Burada 2.5 GB Okuma ve 1.8 GB yazma hızının oludğunu gördük.3DMark Time Spy testinde ise 1562 puan almayı başardı. Bu da İris Xe grafik biriminin yeterli performans verebileceğini ve günlük ofis işlerini de rahatlıkla yapabilecğiniz anlamına geliyor. Cinebench23 testinde ise 1437 tek çekirdek 4793 çoklu çekirdek skoru alarak 11. Nesil i7 işlemcinin gücünü kanıtlamış oldu.

Peki sizler MSI All in One hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi dile getirebilirsiniz.