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En İyi Ofis Arkadaşınız! | MSI Modern AM271P All in One İncelemesi
All in One bilgisayarlar uzun zamandır hayatımızda olmasının dışında gelişip daha yetenekli, daha ince formlara sahip oldular. MSI Modern AM271P modeli de sizlere şık bir yapı ve güçlü donanım özellikleri sunuyor.
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Tasarım kısmında MSI All in One 611,75 x 553,52 mm x 169,96 ölçülerine sahip. Ayrıca toplam ağırlığı ise 10kg. Ekranın renklerini, kontrastını ve parlaklık ayarını yapmanıza olanak tanıyan 5 yönlü tuş mevcut. Ayrıca depolamayı arttırmak isteyen kullanıcılar için de yan tarafta SSD takabileceğiniz bir bölme de mevcut. Bağlantı yuvaları konusunda da cömert olan model 2 adet USB3.2 Gen 2 Type C, 2 adet USB3.2 Gen 2 Type A , 3 adet USB 2.o Type A, HDMI IN/OUT, Mikrofon/Kulaklık girişi, ve kablolu bağlantıları için RJ45 bağlantısı bulunuyor. 4-20 derece arası değişebilen görüş açısıyla birlikte 13 santimetreye kadar da yükselebiliyor. İsterseniz siyah ve beyaz olarak da satın alabiliyorsunuz.
27 inçlik FHD çözünürlük sunan ekranı sayesinde hem geniş bir görüntüleme alanı sunuyor hem de keskinliği yüksek görüntüler sağlayabiliyor. 178 derecelik görüş açısı sayesinde rahat bir kullanım sağlarken MSI Anti-Flicker özelliği sayesinde siyah çizgiler görmüyorsunuz. Bu da gözünüze konfor sağlıyor. Buna ek olarak daha az mavi ışık yayması için filtre ve yansıma önleyici özelliği bulunuyor. HDMI ile birlikte isterseniz ikinci bir ekran, isterseniz çift ekran olarak da kullanılabiliyor. Harici kamerası sayesinde 1080p video görüşmeleri de yapabilmek mümkün.
Performans kısmında ise bir MSI bilgisayara yakışacak şekilde içerisinde güçlü donanımlara sahip olan model Intel Core i7 1165G7 işlemcisine sahip. Ayrıca bu işlemciye yardımcı İris Xe Grafik birimi eşlik ediyor. 16GB RAM bulunan modelde isteğe bağlı olarak RAM’i 64GB’ye kadar arttırabilmek mümkün. 512GB depolamasıyla birlikte geniş bir saklama alanı sunuyor. Windows 10 Pro ile akıcı bir deneyim sunarken Windows 11’e de ücretsiz bir şekilde yükseltme yapabileceksiniz.
Performans teslerine geldiğimizde SSD’nin performansını görmek içi CrystalDiskMark testini yaptık .Burada 2.5 GB Okuma ve 1.8 GB yazma hızının oludğunu gördük.3DMark Time Spy testinde ise 1562 puan almayı başardı. Bu da İris Xe grafik biriminin yeterli performans verebileceğini ve günlük ofis işlerini de rahatlıkla yapabilecğiniz anlamına geliyor. Cinebench23 testinde ise 1437 tek çekirdek 4793 çoklu çekirdek skoru alarak 11. Nesil i7 işlemcinin gücünü kanıtlamış oldu.
Peki sizler MSI All in One hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. #MSI #MSIAllinOne #MSIModernAM271P
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İnceleme
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ! | realme GT inceleme
realme GT incelemesiyle karşınızdayız. Markanın amiral gemisi olan ve dünyanın en güçlü telefonlarından biri olarak kabul edilen realme GT’nin tüm detayları bu videoda!
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İçindekiler
TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜSÜ! | realme GT inceleme
realme GT: saf güç!
realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyi alan ilk akıllı telefon olma özelliği taşıyor. Bunun yanı sıra LPDDR5 belleğe ve UFS 3.1 depolama standardına sahip. GT modu ile performansı arşa çıkaran GT, tasarımsal olarak da tam bir GT olduğunu bizlere gösteriyor.
Akıllı 5G modu sayesinde çevredeki sinyallerin yoğunluğunu bağımsız olarak belirleyen cihaz, diğerlerine kıyasla ağ bağlantısında güç tüketimini %30 oranında azaltır. Ayrıca Wi-Fi 6 standardı ile yüksek hız ve daha uzun mesafelerde kararlı bağlantı sağlamanıza olanak tanıyor.
120 Hz AMOLED ekran
realme GT, 120 Hz değerinde tazeleme ve 360 Hz’e kadar bir örnekleme hızı sunuyor- Bu sayede ekranda ultra akıcı bir deneyim sunan telefonda oyunlarda da tüm hamlelerinizi yapabilecek oldukça hassas bir deneyim sağlamayı başarıyor.
Gücü dizginleyen soğutma
Soğutma sistemlerindeki çoğu ısı borusu, yüksek ısı iletkenliği sağlayan ancak düşük mukavemete sahip olan saf bakırdan yapıldığını görüyoruz. realme, bu sorunu çözmek için bakır ve çelikten oluşan kompozit bir malzemeden yapılmış ısı borulu yeni nesil bir soğutma sistemi geliştirdi. Bakır ve çelik alaşımı bir sistem kuran marka, klasik sistemlere kıyasla mukavemeti %42 arttırırken %50 daha verimli ve sıcaklığını 15 °C azalttığını belirtiyor.
Hızlı şarj ile oyuna çabuk dönün
realme GT, 4500 mAh batarya ve 65 Watt değerinde SuperDart şarj ile geliyor. Bu sayede uzun oyun deneyimi ardından hızlıca geri dönmeniz için sadece 35 dakikada 0’dan %100’e şarj edebilirsiniz. Bu hızlı şarjı da güvenli olması adına beş seviyeli koruma da bulunuyor.
İşi sadece oyun değil
Telefon 64 MP Sony IMX682 ana sensörü, 8 MP geniş açı lensi ve 2 MP makro sensörü ile geliyor. Önde 16 MP kamera bulunan cihaz, Süper Gece Manzarası ve AI pasaport işlevi de sunuyor.
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İnceleme
KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi
realme 8 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Markanın kamera odaklı en iyi telefonu olan 8 Pro’nun detaylarını bu videoda görebilirsiniz.
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İçindekiler
KAMERA CANAVARI! | realme 8 Pro incelemesi
realme 8 Pro, şu anda piyasadaki en yüksek çözünürlük olan 108 MP’e sahip ilk realme akıllı telefonu oluyor. Ancak birçok sensöre kıyasla ince eleyip sık dokuyan marka 1 / 1,52 inç matrise sahip Samsung ISOCELL HM2 sensörünü kullanıyor. 12.000 x 9.000 piksel değerinde fotoğraf çıkarabilen realme 8 Pro 20 x 15 metrelik bir afiş için yüksek düzeyde ayrıntılı bir görüntü çekebiliyor. Fujifilm tarafından geliştirilen yeni malzemeyi kullanan sensörde ISOCELL Plus piksel gruplama teknolojisi yer alıyor. Smart-ISO otomatik algılama teknolojisi, sensöre giren ışık miktarından bağımsız olarak en iyi pozlama ayarlarını seçebiliyor.
Üst seviye dörtlü kamera
Bu sensöre ek olarak 8 MP ultra geniş açı, 2 MP monokrom ve 2 MP makro sensör barındıran telefonda 16 MP değerinde de bir ön kamera mevcut. Ancak kamera ayarlarına baktığınızda 2x ve 3x yakınlaştırma olduğunu da göreceksiniz. Telefoto lensi olmayan telefon bunu nasıl yapacak? İşin farklı teknolojisi burada devreye giriyor.
108 MP ana sensörüyle yapılan çekimlerde seçilen bu yakınlaştırmalarda 108 MP değerinde çekim yapılarak alan daraltılıp 12 MP değerinde pürüzsüz yakınlaştırma ortaya çıkıyor.
Ayrıca realme, AI-güzelleştirme modu, gece manzarası modu, astronomik mod ve astronomik hızlandırılmış video gibi yaratıcı ve bir o kadar da güzel modlara da sahip. Tilt-shift video dahi çekebildiğini de ayrıca belirtelim.
Kamerası kadar iyi performans
Gücünü Snapdragon 720G’den alan realme 8 Pro, bellek ve depolama da da bol bol yer sunacak. MicroSD kart desteğiyle alanı artırabildiğiniz telefonda batarya kanadında da 4.500 mAh değer ve 50 Watt’lık SuperDart hızlı şarjı bulunuyor. Üç dakikalık şarj ile, dört saate kadar konuşma, 11 saate kadar müzik dinleme, üç saate kadar WhatsApp iletişimi ve 77 saate kadar bekleme süresi sunabiliyor. 17 dk içerisinde %50, 47 dk içerisinde ise %100’e ulaşabiliyor.
Tasarım ve ekranda dikkat çeker
realme 8 Pro, 6,4 inçlik Süper AMOLED ekran ile geliyor. Full HD çözünürlük ve 180 Hz’ye kadar dokunma hassasiyeti sunuyor. Ayrıca 1.000 nit’e varan parlaklık değeri ile fark yaratmayı başarıyor. Cihazda bulunan AG kristalizasyon işlemi ile arka panele özel bir kaplama püskürtülmüş ve sayısız top şeklindeki granüller halinde ezilerek mat bir etki elde edilmiş.
Telefon bir diğer yandan sadece 8,1 mm ve 176 g’lık ağırlığı bir araya getirmiş durumda
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