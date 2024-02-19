Intel’in Meteor Lake işlemcileriyle güçlendirilmiş MSI Claw el konsolu, AMD Ryzen Z1 serisi tarafından desteklenen ASUS ROG Ally ile karşılaştırıldı. İlk karşılaştırmalar, Intel’in Meteor Lake CPU performansının MSI Claw’ın zayıf hissettirdiğini ortaya koydu.

MSI Claw, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve Intel’in Meteor Lake SKU’larının taşınabilir segment için yeterli olup olmadığını görmemizi sağlayacak. Henüz küresel pazara sunulmamış olmasına rağmen, birkaç Çinli inceleme sitesi cihazı test etti ve mevcut pazar rakipleriyle karşılaştırarak potansiyel tüketicilere değerlendirme sunuyor.

İlk testler, ASUS ROG’un AMD Ryzen Z1 işlemciyle işbirliği yaptığı el bilgisayarları için Intel Meteor Lake 2’nin önünde olduğunu gösteriyor. MSI Claw, Intel Core Ultra 7 155H ve Core Ultra 5 135H modelleriyle piyasaya sürüldü. İncelemeler, cihazın çeşitli oyun senaryolarında test edilerek performansının ASUS ROG Ally ile karşılaştırılmasını sağladı. Sonuçlar ilginçti ve farklı TDP ayarlarında da test edildi.

Karşılaştırmalar, bir incelemecinin Shadow of The Tomb Raider gibi oyunlarda MSI Claw’ın (Core Ultra 155H) performansının ROG Ally’nin gerisinde kaldığını gösterdiğini ortaya koydu. Benzer sonuçlar diğer oyunlarda da görüldü, ancak ROG Ally’nin daha olgun bir sürücü desteğine sahip olduğu belirtildi. MSI Claw henüz piyasaya sürülmediğinden, performans farkının zamanla azalabileceği ancak uzun vadede var olabileceği düşünülüyor.

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İncelemeci, ROG Ally ile test edilmesinin yanı sıra, MSI Claw’ın farklı modellerini de karşılaştırarak performans farklarını ortaya koydu. Her iki model de farklı Intel Meteor Lake SoC’lar içerdiği için belirgin farklar gösterdi, özellikle %20’nin üzerinde performans farkının olduğu zorlu oyunlarda.

Ancak, bu sonuçların kesin olmadığı ve cihazın resmi olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte performansta büyük bir artış olabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte, ASUS’un ROG Ally’sinin hala güçlü bir seçenek olduğu ve gelecekteki Intel’in Meteor Lake ve Core Ultra CPU’larını temel alan el bilgisayarlarının nasıl karşılaştırılacağını görmek için heyecan verici bir bekleyişin olduğu vurgulanıyor.