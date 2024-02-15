Asus Zenfone 11 Ultra modeli, son zamanlarda büyük bir sızıntıyla meraklı gözlerin hedefi haline geldi. Bu sızıntı, şirketin efsanevi ROG Phone 8’in daha sade bir tasarımla yeniden markalandığını doğruluyor. Ancak, Asus’un amiral gemisi telefonunun daha küçük bir versiyonunu da piyasaya süreceği bilgisine sahibiz, ancak bu noktada boyutlar hakkında henüz net bir bilgiye ulaşamadık. Ancak, telefon, varlığıyla Geekbench listesinde boy gösterdi ve Asus’un yaklaşmakta olan amiral gemisi hakkında birçok spekülasyonu doğruladı.

Asus Zenfone 11 Ultra, dürüst olmak gerekirse, bir amiral gemisi cihazdan beklenen özellikleri sunuyor. Çoğu modern telefonun en son Android sürümüyle birlikte geldiği düşünüldüğünde, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve muhtemelen Android 14’ü kutudan çıkarıyor olabileceği tahmin ediliyor. Ancak, bu özelliklerin tam olarak Geekbench listesinde görülmediğini belirtmek önemlidir.

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Şu anda, Geekbench listesinin gerçekten Asus Zenfone 11 Ultra’ya ait olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değil, ancak Asus’un ROG Phone 8’in zaten piyasada olduğu göz önüne alındığında, başka bir akıllı telefon planının olmadığını düşünürsek, bu liste oldukça inandırıcı görünüyor. Yaklaşan Zenfone modeli ve RAM miktarı, bunun bir Ultra versiyonu olabileceği konusunda ipuçları sunuyor, ancak bu modelin mevcut olanlardan daha kompakt bir seçenek olması da mümkün görünüyor.

Asus Zenfone serisi, uzun süredir amiral gemisi özelliklerini taşıyan ancak daha kompakt boyutlarda olan bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için bir tercih olmuştur. Ancak Zenfone 11 Ultra, bu serideki ilk model olacak ve ROG Phone 8’de bulunan tüm özellikleri sunacak olan kompakt bir amiral gemisi olarak dikkat çekiyor.

Eğer mükemmel bir telefon arayışındaysanız ve Apple, Samsung, OnePlus veya Xiaomi gibi markaların ürünleri size hitap etmiyorsa, Asus Zenfone 11 Ultra kesinlikle göz önünde bulundurulması gereken bir seçenek olabilir. Ayrıca, bu modele daha kompakt bir versiyonunun gelmesini umut ediyoruz, çünkü bu, kullanıcı deneyimini daha da geliştirebilir.