Motorola Razr için gelmesi beklenen yeni renk seçeneği doğrulandı!

Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Çin’deki fiyat aralığı 444 ve 545 dolar aralığında. Modellerin Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.

Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu

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Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı ne kadar?

Xiaomi Mi 10 Pro modelinin 12 GB RAM + 128GB depolama opsiyonuyla beraber Çin’de yaklaşık olarak 3,799 Yuan fiyatla satışa sunulması bekleniyor; yani yaklaşık olarak 545 Dolar‘lık bir fiyat etiketiyle çinliler bu telefona sahip olabilecekler. Mi 10’un standart modelinin ise 3,100 Yuan’lık başlangıç fiyatıyla başlaması bekleniyor, yani yaklaşık olarak 444 dolar. Bu fiyatlar satın almak istediğiniz RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecektir.

Xiaomi Mi 10 modelleri ne zaman raflarda olacak?

Şu anda ülkemiz için kesin bir tarih verememekle beraber muhtemelen Çin’de 13 Şubat tarihinde yapılacak lansman sonrası ürünler çinli kullanıcılar için ön siparişe açılacak. Dedikodulara göre ise Mi 10 Pro modeli lansman tarihinden 5 gün sonra yani 18 Şubat’ta Çin’deki raflarda yerini alacak.

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Avrupa’da ne zaman satışa sunulacak?

Daha önce haberini yaptığımız üzere firma ürünün global lansmanını 23 Şubat tarihinde yani Mobile World Congress’ten 1 gün önce Barselona’da yapacak. Lansman sonrası alınan ön siparişlerin teslimi muhtemelen geçen sene Mi 9 modelinde olduğu gibi yaklaşık olarak 10 gün sonra müşterilere teslim edilecektir. Yani avrupalı kullanıcılar Mart’ın ilk haftasında Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerine kavuşacaklar diyebiliriz.

Xiaomi Mi 10 ve Galaxy S20 modelleri birbirlerine çok yakın tarihlerde duyurulacak

11 Şubat tarihinde Galaxy S20 serisinin lansmanı yapılacağı Samsung tarafından açıklanmıştı. Bu sene Xiami Mi 10 serisini Galaxy S20 lansmanının hemen sonrasına konumlandırarak Samsung’a bir gol atmaya çalışıyor olabilir. Galaxy S20 lansmanından tam 2 gün sonra Çin’de yapılacak Xiaomi Mi 10 lansmanını bekleyecek olan çok fazla kullanıcı Samsung’dan ön sipariş vermekten kaçınabilir. Bakalım bu sene Samsung ve Xiaomi arasında nasıl bir rekabet izleyeceğiz.