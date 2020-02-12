Genel
Motorola Razr için gelmesi beklenen yeni renk seçeneği doğrulandı!
Motorola‘nın katlanabilir ikonik telefonu Razr, yakın zamanda tekrar hayata döndürüldü. Geçtiğimiz günlerde ise Razr ile ilgili bir haber Motorola tarafından doğrulandı.
İlginizi çekebilir: 1000 – 1500 TL arası en iyi telefonlar 2020
Geçen hafta sızan yeni renk seçeneği, Motorola tarafından doğrulandı. “Blush gold” olarak adlandırılan altın rengi Razr’lar bu baharda satışa sunulacak. Şimdilik sadece siyah rengiyle kullanıcılarla buluşan cihazın yeni renginin, siyah renkli modelin üzerinde konumlandırılacak üst seviye kaplamalı fakat aynı teknik özelliklere sahip bir model olabileceği de ön görülüyor.
Motorola Razr’ın teknik özelliklerini hatırlayacak olursak
Snapdragon 710 işlemcisinden güç alan Razr, 6.2 inçlik katlanabilir plastik P-OLED panele sahip. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla karşımıza çıkan Razr, arka tarafta 16 MP çözünürlükte f/1.7 diyaframlı, ön tarafta ise 5 MP çözünürlükte f/2.0 diyafram değerine sahip kameralar bulunuyor. 2510 mAh gibi küçük sayılabilecek bir pile sahip cihaz yaklaşık 1600 € gibi bir fiyattan satışta bulunuyor.
Genel
Steam ve CS:GO tüm zamanların anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı!
Steam ve CS:GO tüm zamanların anlık oyuncu sayısı rekorunu kırdı! Steam ve CS:GO aynı günde (9 Şubat), anlık online oyuncu sayısı toplamında rekor kırdı.
İlginizi çekebilir: Pokemon Go Şubat 2020 etkinlik takvimi açıklandı!
9 Şubat günü, Steam kendi rekoru olan anlık toplam oyuncu sayısı rekorunu kırarak 19,107,803 oyuncuya ulaştı. Aynı gün CS:GO da anlık 901,651 oyuncu sayısına ulaşarak daha önce kendisinde bulunan rekoru geliştirdi. Bu oyuncu sayılarında Coronavirüs‘ün yarattığı panik ve korku nedeniyle kullanıcıların evden çıkmak yerine evde vakit geçirebilecekleri aktivitelere yönelmelerinin etkin rol olduğu düşünülüyor. Çünkü ulaşılan oyuncu sayıları gerçekten inanılmaz boyutta. 30 milyon Çinli Steam hesabının da bu rekorda katkısı tabii ki çok büyük.
Valve, Çin için Çin Devleti‘nin istediği şartlara uygun bir Steam hazırlıyor. Steam‘in bu özel versiyonunda açılış zamanında normalde 30 bin oyunluk kütüphanenin sadece 40 oyunu sunulacak. Bu durum da böyle bir rekorun yakın bir gelecekte kırılmasının imkansıza yakın olduğunu gösteriyor…
Diğer
Bugatti Chiron R, dev arka kanadıyla Cenevre’de boy gösterebilir!
Bugatti markasını birçok kişi Veyron adlı modeliyle tanıyor. Birbirinden eşsiz, özel sürümleriyle bir şekilde hayranlarının karşısına çıkan Veyron, 10 yıllık yaşamı boyunca Volkswagen Grubu‘nun 450 adetlik satış planını başarıyla tamamladı. Veyron’dan alışageldiğimiz özel sürüm geleneği Chiron için de sürdürülecek gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 fiyatı ve özellikleri
Bugatti’ye ait olduğu bilinen üzeri örtülü birkaç model, yanlarında büyük bir kutu ile OR Tambo Uluslararası Havalimanı‘nda görüntülendi. Örtü altında tam olarak belli olmasa Chiron olduğu az çok belli olan dev arka kanatlı aracın, bir süre önce Bugatti’nin yayınladığı fotoğraftaki araç olma ihtimali oldukça yüksek. Elbette ki Bugatti’nin Divo ve Centodieci modelleri de bu şekilde arka kanatlara sahip fakat söz konusu aracın jant takımının farklı olması iddiaları güçlendiriyor. Kutudaki aracın ne olduğu hakkında ise henüz bir bilgi yok. 3 Mart 2020‘de kapılarını açacak olan 90. Cenevre Otomobil Fuarı‘nda bu gizemli aracıyla da boy göstereceği düşünülüyor.
Bugatti Chiron R ne gibi özelliklerle gelmesi bekleniyor?
Chiron R‘ın, Chiron Sport ve rekor kıran Super Sport 300+ arasında konumlandırılması bekleniyor. Saatte 490,484 kilometre hız yaparak rekor kıran Chiron SS 300+ modelinden bilinen, 1500 beygir güç üretebilen 8.0 litrelik W16 motordan devşirme bir üniteyle gelmesi bekleniyor. Bugatti’nin daha gergin bir süspansiyon seti kullanmasıyla, Chiron R’ın daha keskin bir sürüşe sahip olması öngörülüyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu. Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin Çin’deki fiyat aralığı 444 ve 545 dolar aralığında. Modellerin Türkiye fiyatı ise henüz netlik kazanmadı.
Xiaomi Mi 10 modellerinin yaklaşık fiyatı belli oldu
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri sızdırıldı!
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin yaklaşık fiyatı ne kadar?
Xiaomi Mi 10 Pro modelinin 12 GB RAM + 128GB depolama opsiyonuyla beraber Çin’de yaklaşık olarak 3,799 Yuan fiyatla satışa sunulması bekleniyor; yani yaklaşık olarak 545 Dolar‘lık bir fiyat etiketiyle çinliler bu telefona sahip olabilecekler. Mi 10’un standart modelinin ise 3,100 Yuan’lık başlangıç fiyatıyla başlaması bekleniyor, yani yaklaşık olarak 444 dolar. Bu fiyatlar satın almak istediğiniz RAM ve depolama seçeneklerine göre değişiklik gösterecektir.
Xiaomi Mi 10 modelleri ne zaman raflarda olacak?
Şu anda ülkemiz için kesin bir tarih verememekle beraber muhtemelen Çin’de 13 Şubat tarihinde yapılacak lansman sonrası ürünler çinli kullanıcılar için ön siparişe açılacak. Dedikodulara göre ise Mi 10 Pro modeli lansman tarihinden 5 gün sonra yani 18 Şubat’ta Çin’deki raflarda yerini alacak.
Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro Avrupa’da ne zaman satışa sunulacak?
Daha önce haberini yaptığımız üzere firma ürünün global lansmanını 23 Şubat tarihinde yani Mobile World Congress’ten 1 gün önce Barselona’da yapacak. Lansman sonrası alınan ön siparişlerin teslimi muhtemelen geçen sene Mi 9 modelinde olduğu gibi yaklaşık olarak 10 gün sonra müşterilere teslim edilecektir. Yani avrupalı kullanıcılar Mart’ın ilk haftasında Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerine kavuşacaklar diyebiliriz.
Xiaomi Mi 10 ve Galaxy S20 modelleri birbirlerine çok yakın tarihlerde duyurulacak
11 Şubat tarihinde Galaxy S20 serisinin lansmanı yapılacağı Samsung tarafından açıklanmıştı. Bu sene Xiami Mi 10 serisini Galaxy S20 lansmanının hemen sonrasına konumlandırarak Samsung’a bir gol atmaya çalışıyor olabilir. Galaxy S20 lansmanından tam 2 gün sonra Çin’de yapılacak Xiaomi Mi 10 lansmanını bekleyecek olan çok fazla kullanıcı Samsung’dan ön sipariş vermekten kaçınabilir. Bakalım bu sene Samsung ve Xiaomi arasında nasıl bir rekabet izleyeceğiz.