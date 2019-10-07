Motorola One Macro modelinin lansman tarihi belli oldu

Mate 30 Pro bilindiği üzere Amerikan Hükümeti’nin uygulamış olduğu ambargo neticesinde Google uygulamaları maalesef ki cihaza dahil edilmemişti. Geçtiğimiz günlerde, ikinci parti uygulamalarla birlikte uygulamalar yüklenebilir hale gelmişti.

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Huawei Mate 30 Pro, olağanüstü bir cihaz. Baştan aşağı uzanan şelale ekranıyla çok çarpıcı bir tasarım sunuyor. Dört kamerasıyla birlikte nitekim ocağı andırsa da oldukça radikal bir görüntüsü var diyebiliriz. Şelale ekranından, ses kontrolünün de sağlandığı inovatif anlayışla kullanıcıların ilgilisini çekiyor.

Fakat tabiki, cihazın eksikleri de yok diyemeyiz. Huawei’nin yaptırım listesinden çıkmaya çalışan şirketin Amerikan hükümetiyle olan hukuki süreci devam ediyor.

Bununla birlikte Google lisansını kaybeden firma, konuyla ilgili hiçbir çözüm üretmedi. Ama yaratılan çözümlere de engel olmuyor. Cihaz kutudan çıkmış haliyle Google Play Store, Gmail, Google Maps ve ön yüklü gelen diğer uygulamalara sahip değil. Fakat şu anda manuel olarak bu uygulamaları indirmeniz mümkün.

Geçtiğimiz hafta, bu sitede de bir problem yaşanmıştı. Kullanıcılar sitenin sunucularına erişim sağlayamamıştı. LZPlay.net sitesinden Google Servis uygulamaları görünür durumda. Yapılan testler doğrultusunda diyebiliriz ki gayette uygulamalar iyi çalışıyorlar.

Huawei içindeki ve dışındaki birçok kaynaktan demeçler aldık. İsmini vermek istemeyen içerideki kaynağa göre, Mate 30 Pro’ya Google Mobil Servislerini yüklemek kolay ve başarılı. Kurduğum tüm uygulamalar beklediğimm gibi çalışıyor. Mükemmel şekilde çalışmaya devam edecekler. Herhangi bir süpriz oluşturacak durum yok.

Google Pay uygulaması neden bazı kullanıcılarda çalışmıyor?

EMUI sürümüne bağlı olarak böyle bir sorunun yaşanması mümkün. Huawei işletim sistemi, saf android üzerine arayüz giydirilerek oluşturuluyor. Komplikasyonların oluşabileceği belirtiliyor.

Dışarıdaki kaynaklar ise, diğer Huawei cihazlarında Google Pay açığını bulduğunu söyledi. Bu cihazlarda da tüm Google uygulamalarının çalıştığını aktardı. Sonuçta EMUI 10 hala beta sürecinde ve çeşitli hataların bulunabiliyor. EMUI 10 güncellendiğinde ve halka açıldığında bu tip hataların giderileceğine muhtemel gözle bakmak lazım.

Birçok insan, yeni cihazı aslında Çin dışında kullanıyor. (Çin içerisinde telefon satışlarında patlama hakim.) Fakat, Huawei’nin Mate 30 Pro için gelecek planı çizmek şu an oldukça erken.