Motorola Moto G9, teknik özellikleri ortaya çıktı!

Galaxy Z Flip kullanıcıları beklenen güncellemeye kavuştu. Samsung, One UI 2.5 güncellemesini kullanıcılarına dağıtmaya başladı.

Samsung‘un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip yeni güncellemeye kavuştu. Katlanabilir akıllı telefonlara yaptığı yatırım ile rekabette önemli bir yere sahip olan firma, yeni One UI 2.5 güncellemesini dağıtmaya başladı. F700U1UEU2BTGE yapı numarası ile dağıtılan güncelleme 1.15 GB‘lık boyuta sahip. Google‘ın ağustos ayı güvenlik güncellemesini içeren güncelleme ile birlikte, One UI 2.5 sürümündeki özellikler Galaxy Z Flip kullanıcıları tarafından kullanılabilecek. Eklenen dikkat çekici özelliklerden biri olan Pro Video modu ile kullanıcılar harici mikrofon bağlantısı ile birlikte daha düzgün ses kayıtları alabilecekler. Ayrıca her zaman açık ekran özelliği içerisine eklemeler yapan firma kullanıcılara, her zaman açık ekrana Bitmoji çıkartmaları ekleyebilme imkanı sunuyor. Galaxy Note 20 serisinde yer almayan özelliğin sadece model için özel olduğu düşünülüyor.

Samsung‘un amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken cihazı, gücünü Snapdragon 855+ işlemcisinden almakta. 6.7 inç katlanabilir delikli ekrana sahip olan akıllı telefonun bir adet ön kamerası bulunuyor. 10 MP değerinde ön kameraya sahip olan cihazın iki adet de, 12 MP değerinde arka kamerası bulunuyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunan akıllı telefon artık One UI 2.5 sürümüne sahip. Sizlerde cihazınızda ayarlara girerek sistem güncellemelerini kontrol edip yeni sürümün gelip gelmediğini öğrenebilirsiniz.