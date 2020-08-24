Motorola Moto G9, teknik özellikleri ortaya çıktı!

Motorola yeni orta seviyeye konumlandırdığı Moto G9 akıllı telefonunu tanıttı. Firmanın yeni cihazının teknik özellikler de kesinleşti.

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Motorola Moto G9, Snapdragon 662 ile geliyor!

Akıllı telefon dünyasında önemli bir yere sahip olmak isteyen Motorola, rekabete yeni cihazlar sunmaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazı Moto G9, Hindistan’da yapılan duyuru ile hayranlarını karşıladı. Teknik özellikleri ve fiyatı belli olan akıllı telefon, bizleri orta seviyede karşılıyor. Gücünü Snapdragon 662 işlemcisinden alan Moto G9, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip. Ancak yine bu yıl piyasaya çıkan Moto G8 cihazında Snapdragon 665 işlemcisinin yer alması ise kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Tasarım detayları da kesinleşen Motorola Moto G9, bizleri 6.5 inç damla çentikli HD+ ekran ile karşılamakta. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonda kamera değeri, 8 MP olarak belirlenmiş. Arka tarafta ise üç kameraya yer verilen akıllı telefonda kameralar sırasıyla, 48 MP ana kamera, 2 MP Macro Vision lens ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmekte. Android 10 sürümü ile bizleri karşılayan akıllı telefon, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip. Hindistan satış fiyatı belli olan cihaz, yaklaşık 153 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın küresel pazara ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. Bakalım Motorola, yeni cihazı ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.