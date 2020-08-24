Kaybolan Samsung cihazlar artık çevrimdışı olsa bile bulunabilecek

Samsung, telefonunu kaybeden kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak yeni bir güncelleme yayınladı. Yeni güncellemeyle beraber, telefonunuzu kaybettiğinizde artık internete bağlı olmasa dahi bulabileceksiniz.

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Samsung Find My Mobile, artık internete bağlı olmadan da çalışabiliyor

Samsung’un geliştirdiği Find My Mobile, telefonunuz kaybolduğunda uzaktan bulabilmenizi, verileri buluta yedekleyebilmenizi ve cihazınızı sıfırlayabilmenizi sağlayan dolu dolu bir uygulama olarak kullanıcılara sunuluyor. Ancak şu ana kadar uygulamanın bu nimetlerinden faydalanabilmek için telefonunuzun Wi-Fi veya mobil veriyle internete bağlı olması zorunluydu. Bundan dolayı telefonunu kaybeden kullanıcılar, eğer internete bağlı değilse telefonunu bulamıyordu.

Samsung ise bu sorunun farkında olmuş olacak ki, yayınladığı yeni güncellemede Find My Mobile’a telefonu çevrimdışı bulma özelliği ekledi. Uygulamanın 7.1.08.0 sürümünde görülen özellik çalışma mantığı itibariyle telefonunuzu, yakınındaki başka bir Samsung cihazını kullanarak buluyor.

Yani telefonunuzu kaybettiğinizi ve internetinin de kapalı olduğunu düşünün; bu noktada Find My Mobile, o civardaki başka Samsung telefonları kullanarak sizin telefonunuzu bulmaya çalışıyor ve bulduğu takdirde de size anlık konum bilgisi gönderiyor. Ayrıca bu yöntemle sadece telefonunuzu değil, telefonunuza bağlı olan akıllı saatleri ve kulaklıkları da rahatlıkla bulabileceksiniz.

Telefonunuz, Find My Mobile uygulamasının en son güncellemesini alır almaz bu özelliği size bildirim olarak haber verecek. İlgili bildirime dokunduğunuzda ise çevrimdışı bul özelliğini etkinleştirebileceğiniz ayarlar sayfasına yönlendirileceksiniz. Özelliği etkinleştirdikten sonra, telefonunuzu internete bağlı olmadan bulabilme devri başlayacak. Aynı zamanda isterseniz telefonunuzun çevrimdışı konum bilgisini de gizleyebilirsiniz.