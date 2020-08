Kaybolan Samsung cihazlar artık çevrimdışı olsa bile bulunabilecek

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren POCO, en son F2 Pro modeliyle karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise ortaya çıkan bilgiler, firmanın POCO X3 adlı yeni bir model üzerinde çalıştığını gözler önüne seriyor.

Xiaomi’nin alt markası POCO, X serisine en son X2 modeliyle yeni bir üye kazandırmıştı. Bugünlerde ise, şirketin bu yıl piyasaya sürdüğü POCO X2′nin halefi olacak yeni bir model ortaya çıktı. POCO X3 kod adıyla bilinen cihaz şimdiden sertifikasyon sürecini dahi tamamlamış durumda.

Cihazla alakalı detaylar, ilk olarak Federal İletişim Kurulu (FCC) tarafından yayınlanan belgelerle birlikte ortaya çıktı. FCC’nin paylaştığı belgeler, M2007J20CG model numarasına sahip olacak POCO X3′le alakalı en azından arkasını gösteren bir fotoğrafa da ev sahipliği yapıyor. Fotoğraftan anlaşıldığı üzere POCO X3, şu anda piyasadaki hiçbir Xiaomi marka akıllı telefona benzemeyen eşsiz bir arka kapak tasarımına sahip olacak.

Cihazın ortasında büyük bir FOCO amblemi ve kamera modülü için ayrılan yuvarlatılmış kenarlara sahip dikdörtgen bir bölüm yer alıyor; bu bölümde 64 MP AI Super Camera yazısının da dikkatlerden kaçmadığını ekleyelim. Şu an için sadece ana kameraya ait detaylar belli olsa da, cihazda en az 3 tane kamera olacağı düşünülüyor. Bu bağlamda POCO X3 modelinin kamera noktasında iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

POCO X3, kutudan varsayılan olarak MIUI 12 arayüzüyle çıkacak. Ayrıca 5.160 mAh bataryayla güç ihtiyacını gideren bu telefonun, 33W hızlı şarj desteğine sahip olduğu da ortaya çıkan diğer detaylar arasında. Ayrıca bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve cihazların SAR testini gösteren rapora göre POCO’nun tanıtacağı tek telefon X3 değil. Zira raporda, M2007J20CT model numaralı başka bir cihazdan daha bahsediliyor.

Upcoming POCO smartphone comes with 5160mAh battery and 33W Fast charging. pic.twitter.com/8SnEL4RbvJ

— the_tech_guy (@_the_tech_guy) August 24, 2020