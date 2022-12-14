Bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Moto X40’ın 15 Aralık’taki tanıtımı için kolları sıvayan Motorola, giriş seviye telefon serisi olan Moto E serisini de unutmamış gibi görünüyor.

Öyle ki, 2023 yılının ilk Moto E cihazı olması beklenen Moto E13, Geekbench testinde ortaya çıktı!

Unisoc İşlemciyle Geliyor!

Motorola’nın yeni giriş seviye akıllı telefonu, oldukça mütevazı diyebileceğimiz bir işlemciyle donatılmış. Cihazda, daha önce Samsung Galaxy A03 ve Tecno Pova Neo gibi cihazlarda da gördüğümüz Unisoc T606 işlemciye yer verilmiş.

Cihazın hedeflediği segment için yeterli diyebileceğimiz bir performans sunan bu işlemciye, 2 GB bellek eşlik ediyor. 2021 yılında duyurulan ve 12 nm üretim süreciyle üretilen bu işlemcide, 5G bağlantı desteği bulunmuyor.

Cihazın Geekbench test sonuçlarının ise pek de şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Buna göre, cihaz Geekbench’in tek çekirdek testinden 318 puan alırken, çoklu çekirdek testinden 995 puan almış.

2020 yılının Android amiral gemisi işlemcilerinden olan Snapdragon 865’in tekli çekirdek skorunun, Unisoc T606’nın çoklu çekirdek skorundan daha yüksek olduğunu söylemek mümkün.

Yine de bu işlemcilerin kullanıldığı cihaz segmenti düşünüldüğünde, Unisoc T606’nın aldığı skorları “alışıldık” olarak nitelendirebiliriz.

Geekbench veritabanındaki bilgilere göre, kutudan Android 13 ile çıkacak olan cihaz, Hindistan pazarını hedefliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Moto E13’ün donanım özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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