Güncelleme
Motorola, Android 11 alacak telefonlarını açıkladı!
Motorola, resmi sayfasının blog kısmında yayımladığı bir makale ile Android 11 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı. Liste her ne kadar uzun olsa da son bir yıl içerisinde çıkan neredeyse tüm telefonları kapsıyor denebilir. Şirket, kullanıcıların Android 11’in klasikleşmiş mesajlaşma baloncukları, gelişmiş gizlilik seçenekleri gibi özelliklere erişebileceğini de duyurdu. Ancak geçtiğimiz aylarda çıkan bir haber yalnızca bazı cihazların şirketin üzerinde çalıştığı yeni bir masaüstü modunu da destekleyeceğini sızdırmıştı.
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İşte Android 11 alacak Motorola telefonlar!
Şirket, hangi telefona ne zaman güncellemeyi vereceğini belirtmese de genel olarak ‘önümüzdeki aylarda’ olacağı yazıda yer alıyor. Android 11’e kavuşacak modeller şu şekilde:
- motorola razr 5G
- motorola razr 2019
- motorola edge
- motorola edge+
- motorola one 5G
- motorola one action¹
- motorola one fusion
- motorola one fusion+
- motorola one hyper
- motorola one vision
- moto g 5G
- moto g 5G plus
- moto g fast
- moto g power
- moto g pro
- moto g stylus
- moto g9
- moto g9 play
- moto g9 plus
- moto g9 power
- moto g8
- moto g8 power
- Lenovo K12 Note
Her ne kadar Motorola ülkemizde akıllı telefon faaliyetlerine devam etmiyor olsa da yurt dışında hâlâ küçük de olsa bir pazar payına sahip. Şirket, ayrıca planlarının gelecekte değişebileceğini, bu listenin bir ‘söz’ içermediğini de not düşmüş. Android 11 güncellemesi hakkında daha detaylı bilgi için resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi 8 sahiplerine müjde: Global MIUI 12 güncellemesi yayınlandı
Xiaomi’nin uygun fiyatlı akıllı telefonları arasında ön planda olan Redmi 8 modelinin global versiyonu MIUI 12 güncellemesini almaya başladı. Beraberinde birtakım arayüz değişiklikleriyle gelen güncelleme, Redmi 8’in performansında da önemli iyileştirmeler yapıyor.
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Xiaomi’nin bütçe dostu akıllı telefonlarından bir tanesi olan Redmi8, fiyatına göre sunduğu özellikler hasebiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Öyle ki 19 milyon satış adedine ulaşarak Xiaomi’nin en çok satan akıllı telefonlarından birisi olan Redmi 8’in, hatırlarsanız kutudan ilk çıktığındaki işletim sistemi Android Pie tabanlı MIUI 10 idi.
Piyasaya çıkmasından bir hafta kadar sonraysa Redmi 8’e MIUI 11 güncellemesi gelmiş, hatta bu yılın başlarında da Xiaomi cihaza Android 10 güncellemesini vermişti. Şimdiyse Xiaomi, Redmi 8 modelinin global versiyonu için MIUI 12 kullanıcı arayüzünü resmi olarak yayınladı. Bugün itibarıyla yayınlanan güncelleme, Redmi 8’e önemli performans iyileştirmeleri ve arayüz değişiklikleri getiriyor. Ayrıca MIUI 12’nin, Redmi 8 için yayınlanan ikinci ve son MIUI güncellemesi olduğunu da ekleyelim.
Xiaomi Redmi 8’e gelen V12.0.1.0.QCNMIXM paket ismine sahip 2.1 GB boyutundaki MIUI 12 güncellemesi, cihazın Android sürümünü değiştirmiyor. Yani Redmi 8’in hala Android 10 tabanlı olduğunu ve Xiaomi’nin bu telefona Android 11 güncellemesini vermeyeceğini belirtmemizde fayda var. OTA kanalı üzerinden yayınlanan MIUI 12 güncellemesiyle gelen en önemli yenilik ise Kontrol & Bildirim Merkezi özelliği. Kullanıcıların denetim merkezi üzerinde daha efektif bir biçimde kontrole sahip olmalarına imkan veren yenilik, böylelikle Redmi 8’e eklenmiş oldu.
Redmi 8 için gelen Android 10 tabanlı MIUI 12 yenilikleri
Kontrol Merkezi
- Bildirimleri açmak için sol üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Denetim merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Bildirim paneli açıkken, aynı anda kontrol merkezini açmak için sağ üst köşeden aşağı kaydırma özelliği eklendi.
- Yatay modda iken kontrol merkezinin düzeninde iyileştirmeler yapıldı.
Redmi 8 – Karanlık mod ve Sistem
- Cihaz koyu modda iken, duvar kağıtlarının parlaklığı ve renklerinde iyileştirmeler yapıldı.
Genel
Microsoft Teams uzaktan çalışmayı daha da kolaylaştırmak istiyor
Microsoft, iş ve okul için sıkça kullanılan Teams yazılımı için çalışma arkadaşları arasında uyumu artıracağı düşünülen takvim özelliğini getirecek.
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Şirketin ürün haritasına göre özellik, yeni açılan her bir Teams kanalı için ortak bir takvim oluşturacak. Takvimde ise kanaldaki üyelerin katılacağı gelecek toplantılar ve olaylar yer alacak.
Microsoft’un açıkladığına göre Teams, bir buluşma kanalı oluşturulduğunda bu durum için aktivite sayfasında otomatik olarak yeni bir gönderi oluşturacak. Bildirimleri kapalı olan kullanıcılar ise bu tip gelecek olayları kanal takviminden takip edebilecek. Böylelikle de kullanıcıların arasındaki oluşabilecek iletişimsizliklerin önüne geçilmesi planlanıyor.
Şu anda gelişim aşamasında olan takvim uygulamasının Ocak ayında Teams için hem masaüstü hem de internet üzerinden ulaşılabilir olacağı öngörülüyor. Mart ayında geleceği düşünülen ve kullanıcılara e-posta kopyalarını Teams kanallarına iletmelerini sağlayacak Outlook eklentisi de, bu takvim özelliğiyle uyumlu çalışabilir gibi duruyor.
Özellikle pandemiden sonra oldukça ivme kazanan Microsoft Teams için diğer gelişmeler de yolda gibi. Son birkaç aydır Microsoft, uygulamanın sesle arama işlevine birçok yeni özellik eklemesinin yanı sıra; yakın zamanda da uygulamayı ücretsiz kullanan kişiler için tek seferde 24 saate kadar video aramaları yapabilme imkanının da geleceğini açıkladı. Böylelikle 40 dakika ve 60 dakika gibi seçenekler sunan diğer benzer uygulamalar olan Zoom ve Google Meet’ten de bir adım öne geçmiş gözüküyor.
Microsoft firmasının bu uygulamaya olan ilgisi ve getirdiği güncellemeler, video konferans ve işbirliği yazılımının salgının hafiflemesinden sonra bile önemini sürdüreceğine olan güvenini gösteriyor gibi. Kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya yönelik getirilen yeniliklerle birlikte de şirket; dolu bir piyasa içerisinde, Teams’i uzaktan çalışmak için ilk akla gelen uygulama yapma yolunda ilerliyor diyebiliriz.
Güncelleme
Windows 10 kilit ekranını değiştirebilir
Gelecek güncellemelerle birlikte Microsoft, Windows 10 için kilit ekranı ve kamera ayarlarına yeni eklemeler yapabilir.
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Bu değişikliklerden bazıları işletim sisteminin mevcut ön izleme versiyonunda görülebiliyor. Özellikle Windows 10 kilit ekranına gelebilecek olan değişiklik kullanıcılar arasında fikir ayrılıklarına sebep olabilecek cinsten.
WindowsLatest tarafından tespit edildiğine göre; Windows 10’un mevcut 21277 build ön izleme versiyonunda olan özellik, deneysel bazı “flag” adreslerinin arkasında saklanmış durumda ve kilit ekranına üç boyuta benzer bir efekt getiriyor. İşlev, ekrana derinlik kazandırırken, ivmeölçer sahibi olan cihazlar için panoramik bir görüntü sunuyor. Yani özellikle tablet üzerinden Windows 10 kullanan kişiler, cihazlarını oynatmaları durumunda daha dinamik görsellerle karşılaşabilecekler. Bunun da alışılageldik kilit ekranının yanında nasıl bir reaksiyon alacağını ancak tahmin edebiliyoruz.
Özellik, kullanıcılar tarafından beğenilmemesi durumunda ise Ayarlar kısmından bu “parallax” işlevini kapatma seçeneği de mevcut olacak. Böylelikle de yine bilindik, sabit bir kilit ekranı kullanıcıları karşılayacak.
Üzerinde çalışılan diğer bir şey ise kameraya getirilmesi planlanan yeni ayarlamalar. Yine Ayarlar kısmından ulaşılabilecek seçenekler, parlaklık ve kontrast ayarlamalarının yanında kamera görüntüsünü ön izleme ve muhtemel teknik sorunları çözebilme imkanı sunacak.
WindowsLatest tarafından belirtildiğine göre; masaüstü ekran kağıdı olarak Bing’deki günün görüntüsünün kullanılmasını sağlayan Spotlight özelliği de yolda. Microsoft tarafından Windows 10’un ara yüzü için düşünülen diğer değişikliklerin içinde olan bu özelliğin ise, 2021 yılının ikinci büyük güncellemesi olacak olan Windows 10 H2 2021 ile gelmesi bekleniyor.
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