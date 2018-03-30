Moto Z3 Play Snapdragon 636 işlemci yongasına sahip olacak

Moto Z3 Play için son dönemde sızan render görseller telefonun tasarım açısında nasıl olacağı konusunda bizlere net bilgiler vermişti. Şimdi ise Motorola‘nın sevilen Play serisinin üçüncü neslini temsil eden Moto Z3 Play için FCC’den sızan bilgiler ışığında donanımsal özellikleri de gün yüzüne çıktı. Arkasında çift kamera kurulumu olacağı ve parmak izi tarayıcısının yer değiştirdiği Z3 Play’de güç tüketimi açısından oldukça büyük avantaj sağlayan Qualcomm Snapdragon 636 işlemci yongası bulunuyor. 4GB + 32GB ve 4GB + 64GB seçenekleri ile gelecek olan telefon 3.000mAh batarya kapasitesi ile gelecek.

Moto Z3 Play de çift kamera akımına girdi

6.1 inç ekran boyutuna sahip olacak Z3 Play’in ülkemizde de satılan Z2 play ile aynı boyutlarda olması ilk iki nesil için kullanılabilir olan Moto Mods’un Z3 Play’de de çalışacağını gösteriyor. Arka tarafında 12MP + 8MP çift kameraya sahip telefon ön kısımda da 5MP selfie kamerasına sahip.