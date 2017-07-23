Moto Z2 Force’un Bataryası Bir Önceki Modele Göre Daha Küçük

Geçtiğimiz nisan ayında Motorola’nın Moto Z2 Force modeline ait bazı donanım özellikleri internette paylaşılmıştı. Bugün ise daha fazla detay ortaya çıktı.

Moto Z2 Force, 5.5 inç büyüklüğünde ekrana, Snapdragon 835 çipset, çift arka kamera ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacak. Bunları zaten biliyorduk ancak şimdi bazı detaylara da sahibiz.

Z Force’ta 21 megapiksel büyüklüğünde tek arka kamera yer alıyordu. Z2 Force modelinde ise 12 megapiksel büyüklüğünde çift arka kamera olacak. Ön taraftaki kamera ise değişmiyor. Yine 5 megapiksel büyüklüğünde. Telefonun Amerika’da satılacak olan versiyonu 4 GB büyüklüğünde. Diğer ülkelerde ise 6 GB seçeneği bulunacak. Çin’de satılacak olan Z2 Force’un depolama alanı 128 GB. Diğer ülkelerde ise sadece 64 GB büyüklüğünde olacak.

Telefon 2 TB’a kadar microSD kart desteğine sahip. Telefon, Z Force modeline göre daha ince ancak bu incelik ile beraber %22 daha küçük bataryaya sahip. Telefon siyah ve altın renklerde satışa çıkacak. Telefonun üzerinde suya dayanıklılık özelliği sağlayan nano kaplama yer alacak.