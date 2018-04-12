Moto Stereo Speaker ile 60 dolara stereo hoparlör

Motorola yaptığı bir duyuru ile yeni MotoMod’larından Moto Stereo Speaker’ı tanıttı. Z serisi akıllı telefonları için hazırlanan yeni mod diğerleri gibi geriye dönük uyumluluk sağlıyor. Yani eski Z telefonlarda da kullanılabilir.

Moto Stereo Speaker vs. JBL SoundBoost 2

Lakin yeni hoparlör modunun farkı son iki hoparlör gibi JBL değil Motorola’nın kendisi tarafından üretilmiş. Stereo hoparlörlere sahip modun ayrıca ayaklığı da bulunuyor. Bu şekilde film izlerken telefonu tutmanıza gerek kalmıyor. Eller serbest modu ile de uyumlu olduğu için aramaları hoparlör üzerinen alabiliyorsunuz.

JBL’in modlarının aksine tarafından Moto Stereo Speaker’da dahili batarya bulunmuyor. Dolayısı ile şarj etme gibi bir derdiniz yok, ancak tabii ki bu durumda telefonun bataryası ekstra güç harcamış oluyor. Telefonun pil ömrüne ne kadar etki ettiği ise belirtilmemiş. 60 dolarlık Moto Stereo Speaker, muadili 80$’lık JBL SoundBoost 2’nin aksine suya karşı koruma da sağlamıyor. Bakalım Motorola’nın bu yeni hoparlörü tutulacak kadar avantaj sağlayacak mı? Öte yandan henüz Motorola’nın Türkiye sitesinde ürün bulunmuyor. Ülkemize gelir mi, gelirse ne zaman, bakacağız.