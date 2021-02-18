Dizi/Film/Kitap
Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.
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Mortal Kombat Movie, 16 Nisan’da HBO Max’te!
Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.
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Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl
— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021
+18 olarak çekilen filmde, sertlik ve vahşet ön planda yerini alıyor. Oyun serisinde popüler olan çoğu karakteri gördüğümüz fragman, kırmızı bantlı olarak gün yüzüne çıktı. Başrollerinde Joe Taslim, Josh Lawson ve Sisi Stringer gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor. Bununla birlikte filmin yapımcısı ise Aquaman ve Korku Seansı serilerinden tanıdığımız James Wan. 16 Nisan tarihinde HBO Max üzerinden gösterime girecek film sinema salonlarına da uğrayacak. Ne yazık ki HBO Max ülkemizde kullanımda olmadığı için hayranların sinema salonlarını kullanmaları gerekecek. Bakalım sevilen oyun serisi bu sefer düzgün bir yapımla hayranlarının karşısına çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
The Last of Us dizisinde Joel karakterini kimin oynayacağı belli oldu
The Last of Us dizisinde Joel karakteri için oyuncu seçimi tamamlandı. Başarılı oyuncu Pedro Pascal dizide Joel karakterini canlandıracak.
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Pedro Pascal The Last of Us dizisinde Joel olacak!
Oyun dünyası ile televizyon dünyası kesişmeye devam ediyor. Birçok başarılı yapımın ekranlara uyarlandığı şu günlerde yine heyecan verici bir yapım için geri sayıma geçtik. Başarılı oyun serisi olan The Last of Us bildiğiniz üzere dizi olacak. HBO yapımı dizi için oyuncu seçimleri de şimdiden konuşuluyor. Özellikle hikayenin başrolleri Joel ve Ellie‘yi kimin oynayacağı merakla beklenirken, ilk belirtiler ortaya çıktı. Oyunun yönetmenliğini yapan Neil Druckmann, Pedro Pascal‘ın Joel‘i canlandıracağını resmen duyurdu.
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Aaaaand there’s the other half. Stoked to have Pedro aboard our show! https://t.co/Etsjvfb2Wi
— Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021
Star Wars: The Mandalorian dizisi ile adından söz ettiren başarılı oyuncu, şimdide Joel karakteriyle bizleri karşılayacak. Ayrıca dizide Ellie karakterini kimin canlandıracağı da belli oldu. Karakteri başarılı oyuncu Bella Ramsey canlandıracak. Oyun dünyasında oldukça önemli bir yere sahip olan yapım, adından söz ettirmek istiyor. Çıkış tarihi belli olmayan dizi, oldukça yüksek beklentilere sahip. Bununla birlikte bir kitaptan uyarlama olan oyunun dizisinin, hangi dönemde geçtiği henüz bilinmiyor. Ancak senarist Craig Mazin dizide hikaye olarak oyuncuların tecrübe etmediği anlara odaklanacaklarını belirtti. Bakalım The Last of Us yüksek beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Dizi/Film/Kitap
Ant-Man filmi Kapadokya’da çekiliyor
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni Ant-Man filmi çekimlerine Kapadokya’da başladığını açıkladı. Katıldığı TV programında Bakan Ersoy, yabancı prodüksiyonları Türkiye’ye davet etmek için yasa çıkarıldığından da bahsetti.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk TV’de konuk olduğu bir programda Türkiye’de çekimleri devam eden Hollywood yapımlarıyla ilgili bilgiler verdi. Bakan Ersoy, Marvel’ın yeni Ant-Man filminin Kapadokya’da çekildiğini aktardı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca geçtiğimiz günlerde çekimleri Antalya’da devam eden Guy Ritchie’nin yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Jason Statham’ın yer aldığı Five Eyes filminin de setini ziyaret etmiş. Bakanın söylediğine göre ekip Antalya’da çekim yapabiliyor olmaktan bir hayli mutlu.
Ülkemizde çekimleri devam eden Hollywood yapımlarından bahseden Bakan Ersoy, “Yabancı film yapım desteği adı altında, bu projelerin gerçekleşmesi için geçen sene bir yasa değişikliğine gittik, yeni bir yasa çıkardık. Yabancı prodüksiyonları ülkeye davet etmek için destek programı açıklıyorsun. Bu program kapsamında ülkenize geliyorlar.
Büyük bütçeli uluslararası filmler bunlar. Türkiye’ye geldikleri zaman bütçenin büyük bir kısmını da Türkiye’de kullanıyorlar. Hem sinema sektörünü desteklemiş oluyorsunuz hem de ülkenin tanıtımında kullanıyorsunuz.
En son çekilen film, 60 milyon dolarlık bütçeli bir film. Yaklaşık 10 milyon doları Türkiye’de harcanıyor. Şu an ‘Ant-Man’ var, o da Kapadokya dahil birçok bölgede çekiliyor” dedi.
Son olarak, Ant-Man 3 filmi 2023 yılında sinemalarda gösterime girecek. Ancak bu yeni filmin konusu hakkında henüz net bir bilgi yok.
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Dizi/Film/Kitap
Netflix, Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyurdu; kullanıcılar ise bunu istemiyor!
Netflix, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’ni 28 Şubat 2021 tarihinde içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu. Platformda 1 sezon/96 bölüm olarak var olan Behzat Ç., yayın haklarının bitmesi nedeniyle Netflix’ten izlenemeyecek.
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Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu gibi isimlerin başrolünü paylaştığı polisiye dizisi Behzat Ç. şimdiye kadar ilk sezonuyla Netflix kütüphanesinde bulunmaktaydı. Toplam 96 bölümüyle Netflix’te var olan dizi, sansürlü olması nedeniyle de büyük tepki toplamıştı. Netflix, Behzat Ç. dizisini 28 Şubat 2021 tarihinden itibaren içerik kütüphanesinden kaldıracağını duyurdu.
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Netflix’in Android, iOS ve masaüstü sürümlerinde Behzat Ç.’nin sayfasında gösterilen bilgilendirme mesajında, “Bu içeriği Netflix’te izlemek için son gün: 28 Şubat” ifadesi yer alıyor. Ancak, dizinin kaldırılmasını istemeyen kullanıcılarsa sosyal medyadan Netflix Türkiye’ye atıf yaparak serzenişte bulunuyorlar.
Kullanıcılar, Behzat Ç. dizisinin Netflix’ten kaldırılmasını istemiyor
Özellikle Twitter kullanıcıları, yaptıkları sitem dolu paylaşımlarda Behzat Ç. dizisinin Netflix kütüphanesinden kaldırılmasını istemediklerini belirtiyorlar. Hattâ dizinin kaldırılacağı tarih 28 Şubat’tan itibaren üyeliğini iptal edeceğini; zaten sırf Behzat Ç. için Netflix’e üye olduğunu ifade edenler bile var.
Behzat Ç.’yi kaldıracağını duyuran Netflix’e gelen bazı tepkiler:
Lan ne demek Behzat Ç. Netflix'in listesinden kalkıyor amirime büyük ayıp….
— Raikonnen Ama Sarhoş Olanından (@drunkrai) January 30, 2021
28şubatta tek giden behzat ç olmaz, beni de kaybedersin Netflix
— bilgesan (@bilgehandee) January 30, 2021
Yaklaşık 1 yıldır trendler listesinden düşmeyen bir diziyi, netflix, neden kaldırma ihtiyacı duydu? Gerçekten ilginç.. @netflixturkiye pic.twitter.com/IbWiLOOgqV
— No Context Behzat Ç. (@nocontextamirim) January 30, 2021
Netflix’i Behzat Ç. izlemek için kullanıyorum sadece
— Muamer Karaşın (@1delikanlii) January 29, 2021
behzat c 28 subatta netflixden kaldiriliyormus netflix uyeligimiz de 28 subatta biter o zaman
— ay (@selmademrell) January 31, 2021
Netflix, Behzat Ç.’yi neden kaldırıyor?
Behzat Ç. dizisi Netflix’in kendi yapımı olmadığı için, platformda bulunabilmesi dizinin yapımcısıyla Netflix arasındaki lisans anlaşmasına bağlı. Yani Netflix, Behzat Ç.’nin veya bunun gibi yayın haklarını satın aldığı herhangi bir içeriğin lisansını yenileyemezse, bu durumda o içeriği mecburen kaldırmak zorunda kalıyor.
Bu konuyla alâkalı olarak Netflix’in yardım sayfasında şu bilgiler yer alıyor:
İzlemek istediğiniz içerikleri devam ettirmeye çalışsak da bazen lisans anlaşmaları nedeniyle bazı içerikler Netflix’te yayından kalkar.
Bir dizi veya filmin lisans süresi bittiğinde aşağıdakileri göz önünde bulundururuz:
- İçeriğe ait haklar hâlâ mevcut mu?
- İçerik ne kadar popüler ve maliyeti nedir?
- Mevsimsel ve bölgesel faktörler
Behzat Ç. dizisinin 1 yıldır Netflix’in Top10 listesinden düşmediğine bakılırsa, dizinin popülerliği oldukça yüksek. Yani büyük ihtimalle Netflix, en azından kendi adına dizinin lisansını yenilemek için uğraşacaktır; fakat karşısındaki muhataplarıyla anlaşamadığı müddetçe Netflix’in de elinden gelen pek bir şey yok.
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