Epic Games, Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı

Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.

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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 119,00 TL olan Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Absolute Drift oyunu için sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10

İşlemci: 2GHZ

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: 512MB

Depolama: 400 MB boş alan

Keyifli bir eğlencelik olan Absolute Drift oyunuyla birlikte kısa sürede eğlenceli zaman geçirmek mümkün oluyor. Ayrıca farklı otomobillerden birini seçip oynamaya başladığımız oyunda biraz yanlama yapıyor ve kafa dağıtıyoruz.

Epic Games tarafından ücretsiz verilen Rage 2 oyunu için sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)

İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB

Depolama: 50 GB boş alan

Ortalama bir sistem ihtiyacı duyan Rage 2, asteroittin dünya nüfusunun %80’ini ortadan kaldırması ve yaşayan insan sayısı giderek azalmasını konu olan birinci şahıs açısıyla oynadığımız açık dünya aksiyon oyunudur.

Son olarak Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını henüz indirmediyseniz 25.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

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