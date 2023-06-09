Mortal Kombat 1, Cuma günü erken saatlerde düzenlenen Summer Game Fest’te genişletilmiş bir oynanış videosu yayınlandı. Oyun, Mortal Kombat 11’in sonunda Ateş Tanrısı Liu Kang’ın tanrılığa yükselişinin ardından evrende yeni bir zaman çizelgesinin başlangıcı olan bir yeniden başlatma görevi görüyor.

Tanınabilir karakterler geri dönerken, Scorpion ve Sub-Zero’nun artık kardeş olarak yeniden doğmasıyla birlikte hepsi yeni görünümler ve köken hikayeleri taşıyor. MK serisinin yaratıcısı Ed Boon da yeni Kameo Fighter sistemini açıklamak için sahneye çıktı. Mortal Kombat 1 19 Eylül’de PC, PS5, Xbox Series S/X ve Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

İlginizi çekebilir: Enflasyona Meydan Okuyan Telefon | HONOR 70

Oynanış fragmanı büyük ölçüde Mortal Kombat 1’den bekleyebileceğimiz tüm kan ve acımasız Ölümcüllükler için görsel bir vitrin görevi görüyor. Arenalar da sürükleyici görünüyor, rustik bir Asya restoranı, tapınaklar ve hatta Dead Island 2’dekini anımsatan pahalı bir villa arasında geçiş yapıyor.

Ölümler her zamanki gibi üst düzey – kafataslarının buz sarkıtları tarafından bıçaklandığını, kalplerin söküldüğünü ve elektrik cıvatalarının rakibin gövdesinde bir delik açtığını görüyoruz. Kan dökülmesinin ortasında, dövüşçüler arenadan tekrar çıkmadan önce kısa süreli hasar vermek için sık sık müttefiklerini çağırıyorlardı. Bunlar, yaratıcı Boon’un daha ayrıntılı olarak tanımladığı yeni Kameo savaşçılarıdır.

Do not mistake serenity for weakness. Chaos will be snuffed out with unrelenting force. #MK1 Fatal (Mortal Kombat 1) – @ZHUMusic pic.twitter.com/YHzdRA6NnG — Mortal Kombat 30 (@MortalKombat) June 8, 2023

Mortal Kombat 1’in PC için sistem gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 ya da Ryzen™ 5 2600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 980 ya da AMD Radeon™ RX 470 ya da Intel® Arc™ A750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10/11 64-bit

İşlemci: Intel® Core™ i5-8400 | AMD Ryzen™ 5 3600X

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 1080 Ti ya da AMD Radeon™ RX 5700 XT ya da Intel® Arc™ A770

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan