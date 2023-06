Mortal Kombat 1, Cuma günü erken saatlerde düzenlenen Summer Game Fest’te genişletilmiş bir oynanış videosu yayınlandı. Oyun, Mortal Kombat 11’in sonunda Ateş Tanrısı Liu Kang’ın tanrılığa yükselişinin ardından evrende yeni bir zaman çizelgesinin başlangıcı olan bir yeniden başlatma görevi görüyor.

Tanınabilir karakterler geri dönerken, Scorpion ve Sub-Zero’nun artık kardeş olarak yeniden doğmasıyla birlikte hepsi yeni görünümler ve köken hikayeleri taşıyor. MK serisinin yaratıcısı Ed Boon da yeni Kameo Fighter sistemini açıklamak için sahneye çıktı. Mortal Kombat 1 19 Eylül’de PC, PS5, Xbox Series S/X ve Nintendo Switch için piyasaya çıkıyor.

Oynanış fragmanı büyük ölçüde Mortal Kombat 1’den bekleyebileceğimiz tüm kan ve acımasız Ölümcüllükler için görsel bir vitrin görevi görüyor. Arenalar da sürükleyici görünüyor, rustik bir Asya restoranı, tapınaklar ve hatta Dead Island 2’dekini anımsatan pahalı bir villa arasında geçiş yapıyor.

Ölümler her zamanki gibi üst düzey – kafataslarının buz sarkıtları tarafından bıçaklandığını, kalplerin söküldüğünü ve elektrik cıvatalarının rakibin gövdesinde bir delik açtığını görüyoruz. Kan dökülmesinin ortasında, dövüşçüler arenadan tekrar çıkmadan önce kısa süreli hasar vermek için sık sık müttefiklerini çağırıyorlardı. Bunlar, yaratıcı Boon’un daha ayrıntılı olarak tanımladığı yeni Kameo savaşçılarıdır.

