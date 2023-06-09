Doların hızla arttığı bugünlerde Apple Türkiye bile iPhone fiyatlarına 3 günde bir zam yaparken enflasyona meydan okuyan bir telefon var. O da HONOR 70!!!

Ersin bu videoda HONOR 70’in Türkiye’de satışa çıktığı günden beri gün be gün değişen fiyatını Merkez Bankası’nın günlük döviz kurlarıyla kıyaslıyor.

İyi seyirler dileriz…

HONOR 70 Teknik Özellikleri:

120 Hz’e kadar kare yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran

179 gram ağırlık

Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemci

Adreno 642L GPU

8GB RAM+ 128GB ROM

4800 mAh batarya

66W kablolu şarj

54 MP f/1.9 (geniş) + 50 MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4 (derinlik) ana kamera

32 MP f/2.4 (geniş) ön kamera

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