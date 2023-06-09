Doların hızla arttığı bugünlerde Apple Türkiye bile iPhone fiyatlarına 3 günde bir zam yaparken enflasyona meydan okuyan bir telefon var. O da HONOR 70!!!
Ersin bu videoda HONOR 70’in Türkiye’de satışa çıktığı günden beri gün be gün değişen fiyatını Merkez Bankası’nın günlük döviz kurlarıyla kıyaslıyor.
İyi seyirler dileriz…
HONOR 70 Teknik Özellikleri:
120 Hz’e kadar kare yenileme hızı sunan 6.67 inç OLED ekran
179 gram ağırlık
Qualcomm Snapdragon 778G Plus işlemci
Adreno 642L GPU
8GB RAM+ 128GB ROM
4800 mAh batarya
66W kablolu şarj
54 MP f/1.9 (geniş) + 50 MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP f/2.4 (derinlik) ana kamera
32 MP f/2.4 (geniş) ön kamera
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