Son haftalarda yaşanan pek çok tanıtım ve sızıntının ardından, uzun soluklu dövüş oyunu Mortal Kombat serisinin bir sonraki oyunu Mortal Kombat 1 resmen duyuruldu.

Oyunun aşağıda izleyebileceğiniz ilk fragmanına göre, 19 Eylül 2023 tarihinde piyasaya sürüleceğini doğruluyor.

NetherRealm tarafından geliştirilen oyun PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch ve PC için Steam ve Epic Games Store üzerinden satışa sunulacak.

Warner, oyunun “Ateş Tanrısı Liu Kang tarafından yaratılan ve ikonik karakterlerin daha önce hiç görülmedikleri şekilde yeniden tasarlanmış versiyonlarını içeren yeniden doğmuş bir Mortal Kombat Evrenini tanıtacağını” söyledi.

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Hikâye Modu “Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage ve diğerleri dahil olmak üzere çok çeşitli efsanevi dövüşçüler için klasik rekabetlere ve orijinal geçmiş hikayelere beklenmedik dönüşler içeren sürükleyici bir sinematik anlatı” vaat ediyor.

Ayrıca, “maçlar sırasında yardımcı olabilecek ve oyuncular için genişletilmiş oyun olanakları yaratan benzersiz bir ortak karakter listesi” olan Kameo Fighters’ı da tanıtacak.

Warner’a göre Mortal Kombat serisi 1992’de başladı ve en son ana hat sürümü olan 2019’un Mortal Kombat 11’inin 12 milyon kopyası da dahil olmak üzere 80 milyondan fazla oyun sattı.