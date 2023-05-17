ASUS, ROG Ally el konsolunu duyurdu. ROG Ally haziran ayında piyasaya sürecek. Asus Türkiye’nin açıklamasına göre Steam Deck rakibi ürün, yurt dışındaki gibi Türkiye‘de de satılacak ve cihazın merakla beklenen Türkiye fiyatı resmi olarak bu ay sonunda açıklanacak.

Ürün Vatan Bilgisayar sitesinde “çok yakında” ibaresiyle listelenen ancak henüz satışa sunulmayan ürün, Ryzen Z1 Extreme işlemcili sürümüyle 27.382 TL‘den satılabilir. Ancak bu fiyat kesin değil ve çok daha düşük bir fiyat da görebiliriz. Windows 11 işletim sistemini kullanan cihaz, gücünü AMD’nin Ryzen Z1 serisi işlemcilerinden alıyor. İki farklı fanla soğutulan ürün, 7 inç boyutundaki ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca şirketin ROG XG Mobile eGPU (harici ekran kartı) ünitesine bağlanarak çok daha yüksek performans sunabiliyor. Ancak bu ünite tek başına oldukça pahalıya satılıyor.

Güncelleme: Fiyat bilgisinin hatalı olduğu ve Vatan Bilgisayar tarafından sehven girildiği açıklandı. Güncel ve resmi fiyat yakında açıklanacak.

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ROG Ally özellik kanadına bakacak olursak, 16 GB LPDDR5 çift kanal RAM ve 512 GB PCIe Gen4 SSD’ye sahip ROG Ally aynı zamanda UHS-II microSD yuvasını da içeriyor. Steam için tam destek verildiği belirtilen cihaz 608 gram ağırlığında ve Dolby Atmos ses teknolojisini de destekliyor.

Parmak izi sensörüne sahip olan Ally, Wi-Fi 6E ile kararlı kablosuz bağlantı sağlıyor ve ön tarafta çift hoparlör taşıyor. 40 Wh lityum-iyon bataryasıyla ortalama 1 saat 40 dakikalık oyun oynatabilen Ally; Steam Deck’e göre biraz daha küçük, ama aynı 40 Wh batarya kapasitesine sahip. Resmi fiyat bilgisi paylaşıldığında bu haberi güncelleyeceğiz. Takipte kalın.