Moody’s Kripto Para Analisti Arıyor!

Dünyanın en büyük kredi derecelendirme şirketlerinden biri olan Moody’s Investors Service Limited, son iş ilanına göre bir kripto para analisti işe almak istiyor.

New York merkezli büyük kredi derecelendirme şirketi, LinkedIn’in istihdam listelerinde yeni bir açılış yaptı. İlan, Moody’s’in kripto para birimi, eşsiz tokenlar ve DeFi varlıkları gibi dijital varlıklara daha ciddi bir şekilde baktığına işaret ediyor.

Yayınlanan iş listesi, Moody’s Blockchain C4E ekibinin şirketin dijital para birimi, NFT’leri ve DeFi stratejilerini geliştirmek ve ekibin bir araya getirdiği araştırma ve geliştirmeden yararlanmak için deneyimli bir kripto analisti kiralamak istediğini gösteriyor. İlanda şu ifadeler yer alıyor:

“C4E’miz için başarılı proje teslimatlarını desteklemekten sorumlu kişilerden oluşan bir ekibin parçası olacaksınız. Rol ayrıca, daha veri odaklı bir organizasyonel paradigmaya doğru ilerlemek için operasyonel ve süreç değişikliklerini savunmayı da içeriyor.”

Moody’s, DeFi’yi anlamanın işin çok hayati bir parçası olduğunu söylüyor. Şirket, finansal piyasaları ve merkezi olmayan finansın (DeFi) mevcut bir ekosistem üzerindeki potansiyel geniş kapsamlı etkisini yöneten ve sürdüren derin bir anlayışa sahip birini arıyor.

“Kripto varlıkları ve diğer ilgili ürünleri analiz etmek için piyasa verilerini kullanarak Blockchain C4E tarafından geliştirilen değerlendirme çerçevelerinin geriye dönük testini yapmanın yanı sıra; risk faktörlerinin daha da iyileştirilmesi için ayrıntılı geri bildirim sağlayın.”

İlan, Moody’s’in stablecoinler, CBDC’ler ve NFT’lerle de ilgilendiğini gösteriyor. Şirket, analistin DeFi ve stablecoinler, eşsiz token (NFT) varlıkları ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC’ler) gibi blok zinciri tabanlı unsurlar hakkında derinlemesine bilgi geliştirmesini istiyor.

Moody’s, kripto para uzmanı işe alma konusundaki arayışı ile Bitcoin, NFT’ler ve DeFi gibi dijital para birimlerinin uygulanabilirliğini araştıran artan sayıda büyük şirkete katılıyor. Şirketin bu arayışı, Amazon, JPMorgan, İngiliz milyarder Simon Nixon’ın aile ofisi gibi büyük şirketler tarafından listelenen benzer iş ilanlarının ardından geliyor.

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Amazon Inc., ödeme ekibine katılması için bir blockchain ve dijital uzman tutacağını duyurmuştu. Şirket, deneyimli bir dijital para birimi ve blok zinciri ürün liderliğinin, firmanın dijital para birimini ve blok zinciri stratejisini ve ürün yol haritasını geliştirmesine yardımcı olacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz aylarda Walmart çok uluslu perakende devi de benzer bir arayış içerisinde olduğunu duyurmuştu. İş ilanına göre Walmart, ürün veya proje yönetimi ve teknoloji ticarileştirme konusunda deneyime sahip ve kripto para birimi ve ilgili teknolojileri derinlemesine anlayan yetenekleri işe almak istediğini bildiriyordu.

Bunlara ek olarak, geçen ayın sonlarında, İngiltere Milyarder Simon Nixon’ın sahibi olduğu Seek Capital aile ofisi, firmanın yatırım ürünlerini kripto sektörüne genişletmesine yardımcı olmak için bir kripto para birimi analisti tutmayı planladığını duyurmuştu.

Blok zincir teknolojisi, kripto para birimleri, NFT’ler ve DeFi alanları büyük şirketlerin iş süreçlerine dahil etmek istedikleri konuların başlarında yer almaya başlamış durumda. Bu alanlara yönelik artan benimsenme ile birlikte bu tarz yenilikçi iş güçü ihtiyaçları da artmaya devam edecektir.