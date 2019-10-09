Mobilefest Mobile Uygulama Fuarı için geri sayım başladı!

Mobilefest, uygulama ekosistemi tabanlı ilk fuarının kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında birçok yerli ve yabancı uygulama standlarda yerini alacak.

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Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren dünyanın en büyük mobil uygulama fuarı Mobilefest, 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenecek.

Mobilfest kapsamında gerçekleştirilecek MMA İnovasyon Zirvesi ile birlikte fuar ve festival konseptleri bir araya getirilecek. Birçok ünlünün bir araya getirileceği etkinlikte, Startup Ödül Töreni, 5G paneli de düzenlenecek.

Mobil uygulamaları bir araya getiren, dev etkinlik!

Facebook ve Google gibi inovatif teknoloji şirketlerinin de sponsorlar arasında yer aldığı Mobilefest, kamu, özel sektör ve girişimlerin dahil olduğu Türkiye’deki mobil uygulama ekosistemlerinin tüm bileşenlerini bir arada toplayacak.

Türkiye’deki mobil uygulama fırsatları konuşulacak!

MMA İnovasyon Zirvesi kapsamında, mobil pazarların gelişmesi ve yayılması amacıyla, dünya çapında 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren endüstri girişimi olan MMA tarafından hazırlanıyor. Türkiye’deki mobil uygulama fırsatlarının görüşüleceği, MMA Innovate Summit, dört gün süren ve her günü ayrı bir konsepte odaklanan oturumlardan oluşacak.

Türkiye’de milli gelişim sağlayacak bu yeni fuar ve organizasyon ağına başarılarını diliyoruz. Umarım, yapılmaya devam eder ve dünyada bizi temsil eden daha çok yerli uygulamamız olmasına olanak sağlar.