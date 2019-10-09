Mobil
Mobilefest Mobile Uygulama Fuarı için geri sayım başladı!
Mobilefest, uygulama ekosistemi tabanlı ilk fuarının kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar kapsamında birçok yerli ve yabancı uygulama standlarda yerini alacak.
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Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren dünyanın en büyük mobil uygulama fuarı Mobilefest, 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenecek.
Mobilfest kapsamında gerçekleştirilecek MMA İnovasyon Zirvesi ile birlikte fuar ve festival konseptleri bir araya getirilecek. Birçok ünlünün bir araya getirileceği etkinlikte, Startup Ödül Töreni, 5G paneli de düzenlenecek.
Mobil uygulamaları bir araya getiren, dev etkinlik!
Facebook ve Google gibi inovatif teknoloji şirketlerinin de sponsorlar arasında yer aldığı Mobilefest, kamu, özel sektör ve girişimlerin dahil olduğu Türkiye’deki mobil uygulama ekosistemlerinin tüm bileşenlerini bir arada toplayacak.
Türkiye’deki mobil uygulama fırsatları konuşulacak!
MMA İnovasyon Zirvesi kapsamında, mobil pazarların gelişmesi ve yayılması amacıyla, dünya çapında 50’den fazla ülkede 800’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren endüstri girişimi olan MMA tarafından hazırlanıyor. Türkiye’deki mobil uygulama fırsatlarının görüşüleceği, MMA Innovate Summit, dört gün süren ve her günü ayrı bir konsepte odaklanan oturumlardan oluşacak.
Türkiye’de milli gelişim sağlayacak bu yeni fuar ve organizasyon ağına başarılarını diliyoruz. Umarım, yapılmaya devam eder ve dünyada bizi temsil eden daha çok yerli uygulamamız olmasına olanak sağlar.
İnceleme
Call of Duty Mobile oynadık! | Akıllı telefonda COD deneyimi!
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Bizim de yeni indirdiğimiz Call of Duty Mobile’ın ilk bakışını bu videoda gerçekleştiriyoruz.
Call of Duty Mobile Android indir; https://hwp.to/CODAndroid
Diğer
Android 10 Go Edition duyuruldu!
Google, bütçe dostu akıllı telefonlar için Android 10 Go Edition sürümünü sunmaya hazırlanıyor. Bu sürüm, donanımsal özellikleri düşük olan akıllı telefonlara Android 10‘un özelliklerini sunuyor. Android 10 Go ile uygun fiyatlı akıllı telefonlarda karşımıza çıkan yavaşlık sorununun ortadan kalkması hedefleniyor.
Android Go 10 Edition, özelleştirilmiş uygulamalarla da depolama alanını genişletiyor. Android 10 Go adına sahip olan bu sistem, RAM kapasitesi 1,5 GB’ın altındaki cihazları hedefleyip, yüksek güvenlik ve hız vadediyor. Android 10’un tüm özelliklerine sahip olmayan bu hafif sürüm, uygulamaları % 10 daha hızlı çalıştırıyor ve uygulamalar arasında daha hızlı geçiş yapmanıza izin veriyor.
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Bu sürümde Adiantum isimli bir şifreleme altyapısı hayatımıza giriyor. Donanımdan bağımsız olup, yazılım tabanlı görev yapan ve performansı etkilemeden şifreleme yapabilen Adiantum, bu sayede güvenliği hatırı sayılır oranda artırıyor. Böylece ucuz cihazların da şifrelenmiş verilerle, güvenle çalışabilmesini sağlıyor.
Google’a göre Adiantum, bütçe dostu telefonlarda veri saklamayı amiral gemileri kadar güvenli hale getiriyor. Bununla beraber, bu sürüme özel tasarlanmış uygulamalar da geliştirildi. Bu sürüme özel tasarlanmış uygulamalar arasında YouTube Go gibi uygulamalar da yer alıyor. Android Go ilk olarak 2018’de Android Oreo sürümüyle yayınlanmıştı.
Google’ın verilerine göre 2018 yılından bu yana 180 ülkede 500 üreticiden toplamda 1600’den fazla Android 9 Go cihaz satışa sunuldu. Yeni giriş seviyesi akıllı telefonların % 80’inde bulunan işletim sistemi, düşük fiyatlı cihazların performansında ciddi bir artış sağladığı için genel kullanıcı memnuniyeti yükseliyor. Şirketin, Android 10 Go Edition sürümünü bu sonbaharda piyasaya sunması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Nokia 7.2 cihazının Zeiss imzalı üçlü arka kamerası sızdırıldı!
Nokia 7.2 yeni akıllı cihazı , sosyal medyada yapılan sızıntılara göre üçlü Zeiss marka arka kamera ile kullanıcı deneyimine sunulacak.
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Bir dönemin teknoloji devi olan Nokia, hızlı gelişen bu piyasaya tekrardan ayak uydurmak ve raflarda yeniden yerini almak için çabalamaya devam ediyor. Önümüzdeki ay lansmanı yapılacak olan yeni akıllı cihaz 7.2‘nin Zeiss imzalı üçlü arka kamera modülü bulunduğu paylaşıldı.
Almanya merkezli optik üretici şirket olan Zeiss adına Joachim Kuss sosyal medyada paylaşımda bulundu. Telefonun fotoğrafı da dahil olmak üzere pek çok bilgi veren Kuss, attığı tweeti bir süre sonra kaldırdı. Paylaşılan fotoğrafta Nokia 7.2 cihazının üçlü arka kamerasının bulunduğunu LED flaş sensörü ile beraber dairesel bir düzen içerisinde yerleştiği görünüyor. Üst tarafta bulunan iki kameradan birinin ana diğerinin ultra geniş açılı olduğu ve alt tarafta bulunan LED flaşın yanında da derinlik sensörü bulunduğu söylenebilir. Ayrıca kamera yuvasının telefonla aynı seviyede olmaması dikkat çekerken, modülün altında da parmak izi okuyucusu bulunmakta.
Önümüzdeki ay Berlin’de yapılacak olan IFA 2019’da tanıtılacak Nokia 7.2 için FHD + ekran ve Android 9 ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Geekbench skoruna göre Snapdragon 660 ile desteklenen cihaz 6 GB RAM’e sahip olacak. Cihaz diğer Nokia telefonları gibi Android Q ve Android R için garanti veriyor.