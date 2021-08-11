Mobil Yaşam, 2 kat çekim noktası ile Türk Telekom’da

Asus IoT, CyberLink ile iş birliği anlaşmasına vardı. İki şirket arasındaki iş birliği sonucunda perakende, kamu hizmetleri, konaklama, sağlık ve daha birçok alanda; AIoT uygulamaları için birinci sınıf yüz tanıma teknolojilerinden yararlanılabilecek.

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Asus IoT ve Cyberlink’ten iş birliği

Asus IoT, bundan sonraki dönemlerde CyberLink ile yapacağı iş birliğini basına duyurdu. Asus ve CyberLink FaceMe® yapay zeka tabanlı yüz tanıma motorunu Asus IoT Tinker Board 2 tek kartlı bilgisayarına (SBC) entegre ederek Asus IoT sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanımlama geliştirici kitini kullanıma sunuyor. Asus IoT ile CyberLink FaceMe ekibi arasındaki birliğinin bir ürünü olan bu ortak çözüm; güvenlik, erişim kontrolü, misafir yönetimi ve perakende, kamu hizmetleri, konaklama gibi sektörler için temassız kullanım deneyimi ve daha birçok alanda kullanıma hazır tam entegre yüz tanıma özelliklerine sahip.

Arm tabanlı bir teknoloji üzerine kurulan ve bir tek kartlı bilgisayar olan Asus IoT Tinker Board 2, Android 10 işletim sistemi üzerinden çalışıyor. Bu bilgisayar, yeni 64 bit Armv8 mimarisine sahip 6 çekirdekli Rockchip RK3399 SoC ve çok çekirdekli Mali-T860 GPU’dan güç alıyor. Tinker Board 2, kablolu ve kablosuz bağlantı seçenekleri ve iki adet 4K ekran desteğiyle; perakende, kamu hizmetleri, konaklama ve sağlık sektörlerinde dijital tabela, bilgilendirme ekranları, satış noktaları ve erişim kontrolü sistemleri için kullanıma hazır bir çözüm haline gelmiş durumda.

“Sınır Yapay Zeka çeşitli pazarlardaki AIoT uygulamalarında gelecek teknolojilerin önemli bir parçası.” diyen Asus IoT İş Birimi Genel Müdürü Kuowei Chao, sözlerini şöyle sürdürdü: “Asus IoT olarak dünyanın önde gelen yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojileri şirketlerinden CyberLink ile iş birliği yaparak en güçlü tek kartlı bilgisayarımız olan Tinker Board 2’de entegre çözümler sunmaktan heyecan duyuyoruz. Rakip ürünlere kıyasla çok daha gelişmiş performans sunan bu model perakende, sağlık ve güvenlik sektörleri için ideal.”

Cyberlink’ten IoT cihazları için optimize edilmiş gerçek zamanlı yüz tanıma ve çıkarım performansı

CyberLink FaceMe AI yüz tanıma motoru, dünyaca bilinen NIST FRVT’de (Ulusal Standartlar ve Teknolojiler Enstitüsü’nün Yüz Tanıma Marka Testi) ilk 10’da yer aldı. Bu çözüm hem 1:1 hem 1:N testlerinde başarılı sonuçlar elde etti. FaceMe, yeni sınır bilişim yapay zeka destekli yüz tanıma geliştirici kiti ile birlikte çeşitli IoT ve AIoT cihazlarına yüz tanıma özelliği getirmek için esnek bir çözüm de sunuyor.

“Dünyanın en popüler teknolojilerinden olan yüz yanıma, büyüyen pazarda sayısı katlanarak artan IoT çözümlerine güç veriyor.” diyen CyberLink CEO’su Dr. Jau Huang, sözlerini şöyle sürdürdü. “IoT alanında liderlik yapan ASUS ile dünyanın en hassas ve esnek yüz tanıma yazılım geliştirme kitlerinden FaceMe için çözümler geliştirmekten gurur duyuyoruz.”

Arm tabanlı SoC’ler ve Android için optimize edilen FaceMe, gerçek zamanlı yüz tespiti ve çıkarım yapabiliyor. Sınır bilişim yapay zeka tabanlı yüz tanıma geliştirici kitinde FaceMe ve Tinker Board 2 yer alıyor. Bu kit gerçek zamanlı yüz tanıma işlemleri için bir dijital tabela çözümü olarak kurulabiliyor. Yaş, cinsiyet ve duygu gibi özellikleri hassas bir biçimde tespit edebilen kit, istatistik olarak kullanılacak ziyaretçi trafiği verisi sunmak veya gerçek zamanlı kişisel reklam sağlamak için kullanılabiliyor. Bunlara alternatif olarak bu kiti otellerde giriş yapmak için kullanılan ekranlara yerleştirerek kayıtlı üyeleri anında tanıyıp onlara son derece hızlı, kişiselleştirilmiş ve temassız hizmet sunmak da mümkün.