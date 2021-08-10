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Türk Telekom’dan yılın ilk yarısında güçlü performans
Türk Telekom, 2021’in ilk yarı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2021’de güçlü performansını sürdürerek yılın ilk 6 ayında 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un, net kârı 2,6 milyar TL’ye, toplam abone sayısı da 50,7 milyona ulaştı.
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Türk Telekom, pandemi sürecinin devam ettiği 2021’in ilk yarısında da performansını sürdürdü. Yılın ilk 6 ayında yüzde 19 büyüme ile 15,8 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) 7,8 milyar TL’ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise yüzde 49,6 oldu. Güçlü operasyonel performansı ve başarılı kur riski yönetimi sayesinde yılın ilk yarısında 2,6 milyar TL net kâr elde eden Türk Telekom’un yatırım harcamaları da ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 2,7 milyar TL’ye yükseldi.
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Ümit Önal: “Dijital dönüşüm, Türk Telekom’da stratejik yatırımlar ve müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor”
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “2021’in ikinci çeyreğinde de Türkiye genelindeki müşterilerimize en iyi telekom hizmetlerini sağlayarak paydaşlarımıza tatmin edici bir finansal ve operasyonel performans sunmayı başardık. Sağlam geçmişimiz, en üst kalitedeki şebekemiz ile pandemiye yönelik önlemlerin devam ettiği bu dönemde, sıklıkla değişen müşteri davranışlarına ve iş ortamlarına hızlı bir şekilde uyum sağladık. Süratli dijital dönüşüm, stratejik yatırımlar ve birinci sınıf müşteri deneyimi ile sürdürülebilir büyümeye bağlılığımız sürüyor. Bir yandan günümüzün taleplerini yakalarken, diğer yandan da üstün hizmetlerin hızla sunulmasına odaklanıyor ve buna göre ilerliyoruz.”
“Hedefimiz teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürmek”
Önal, “Türk Telekom olarak, hızla değişen dünyada muazzam bir dönüşüme liderlik ediyoruz. Müşterilerimize ve paydaşlarımıza hak ettikleri değeri sunmak için tüm kararlılığımız, çevikliğimiz, yükselen gücümüz ve bilgi birikimimizle sorumlu bir şekilde hareket ediyoruz. Türkiye’nin lider entegre telekom şirketi olarak aldığımız her karar ve attığımız her adım, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ediyor. İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla daha iyi bir toplum için Türkiye’nin dijital yolculuğuna ve 5G’ye geçişine öncülük etmek için çalışıyoruz. Verimlilik, risk yönetimi, finansal zindelik ve müşteri deneyimi odağımız, uygulamalarımızın vazgeçilmez yaklaşımı olmaya devam ediyor” dedi.
“Fiber yatırımlarımızla 5G’ye geçişin öncüsüyüz”
Türkiye’de 5G teknolojisine geçişe öncülük etme hedeflerinin devam ettiğini ve fiber yatırımların 5G’ye geçişteki önemine değinen Önal, sözlerine şu şekilde devam etti: “Ülkemizdeki herkesin fiber ağa erişimini sağlamak en önemli önceliklerimiz arasında. 2. çeyrek itibarıyla 81 ildeki fiber ağımız 345 bin km uzunluğa erişti. Toplam fiber abone sayımız 8,1 milyona erişirken, fiber abonelerimizin payı da yüzde 58’i aştı. Fiber dönüşüm projelerimiz sürekli artan kapsamamızla ileriye yönelik büyümemiz için güvence oluşturuyor.”
“Mobilde ‘yüksek değer’ sağlamaya odaklanıyoruz”
Mobil iletişim alanında yüksek değer oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Önal, “Mobilde, güçlü pazar payımızın yanı sıra son birkaç yılda kapsama, şebeke kalitesi ve müşteri deneyimi gibi alanlarda büyük kazanımlar elde ettik. Güçlü ARPU büyümesi, devam eden fiyatlama aksiyonları, yenilikçi teklifler ve portföy optimizasyonu gibi çeşitli faktörler ile sağlandı. Premium segment ürünümüz Prime’a taşıdığımız abone tabanının da güçlü etkisiyle mobil ARPU’daki iyileşme beklentilerimizin de ötesinde seyrediyor. Prime bizlere önümüzdeki dönemler için mobilde daha fazla gelişme alanı sağlayacak.” dedi.
“Dijital yeteneklerimizi daha da çeşitlendiriyoruz”
Önal son olarak, hızlı dijitalleşme çağında gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerine sundukları ürün ve hizmet tekliflerini yenilediklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Artan ve hızla gelişen ihtiyaçlar karşısında bireysel ve kurumsal segmentlerde dijital çözümlerimizi daha da çeşitlendiriyor, çevrim içi satış kanallarımızı sürekli yeniliyoruz. Türkiye’deki kamu ve özel kuruluşların dijital evrimini desteklemek için yenilikçi bulut tabanlı hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Müşterilerimizi merkeze alıyor ve yaşam döngülerinde dokunduğumuz her alanda deneyimlerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Fintek ayak izimizi genişletmeyi ve KOBİ’lerin uçtan uca dijital dönüşümüne yardımcı olmayı sürdüreceğiz.”
“2021 öngörülerimizi bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz”
İkinci çeyrekte beklentimiz üzerinde gerçekleşen gelir artışı, 2021 öngörümüzde yukarı yönlü bir revizyonu daha gerekli kıldı. Buna göre, 2021 yılı operasyonel gelir büyümesi beklentimizi yaklaşık %16’dan yaklaşık %17’ye; FAVÖK beklentimizi yaklaşık 15,4 milyar TL’den yaklaşık 15,8 milyar TL’ye; yatırım harcamalarımızı yaklaşık 8 milyar TL’den yaklaşık 8,5 milyar TL’ye yükseltiyoruz.
Türk Telekom abone sayısı toplam 50,7 milyona ulaştı
Yılın ilk yarısında toplam abone sayısını 50,7 milyona taşıyan Türk Telekom’un son on iki aydaki net abone kazanımı 2 milyon oldu. Sabit genişbant abone sayısı 13,8 milyona yükselirken sabit genişbant ARPU yıllık yüzde 14 arttı. Fiber abone sayısı yılın ilk 6 ayında, yıllık yüzde 68 artış ile 8,1 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 23,4 milyon olurken mobil ARPU’da yıllık yüzde 14,8 büyüme kaydedildi.
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Diğer
ADIDAS 4DFWD: 3D Baskı Teknolojisiyle Adımlar Daha İleri
Yeni adidas 4DFWD ve 4DFWD PULSE, yeni 3D baskı teknolojisi ile üretilen hassas orta tabanı ile ileri hareketi ivmelendirerek koşuculara sorunsuz ve keyifli bir performans vadediyor. Carbon’un Digital Light Synthesis™ teknolojsiyle geliştirilen 4DFWD, uzun yıllara dayanan sporcu verileri analiz edilerek tasarlanmış.
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Uzun yıllara dayalı sporcu verileri ve 3D baskı teknolojisini bir araya getiren adidas 4DFWD ve 4DFWD Pulse, koşuculara yepyeni bir koşu deneyimi yaşatıyor. Mayıs ayında kullanıcıların beğenisine sunulan özel kırmızı ve beyaz renk grubunun ardından, adidas 4DFWD şimdi siyah ve yeşil renk grubu seçenekleriyle tüm dünyada satışa sunuldu.
Dört yılı aşkın süredir Carbon ile ortaklaşa 4D kafes orta taban teknolojisi üzerine çalışan marka, hassas ayarlı 3D baskılı orta tabanlar üretmek için sporcu verileri ve Carbon’un Digital Light SynthesisTM teknolojisinden faydalanıyor. Ayakkabının orta tabanları sporcuların her adımda performansın keyfini çıkarabilmeleri için hassas ayarlama olanağı sağlıyor. adidas, 3D baskı teknolojisini dünyada ilk kullananlar arasında yer alıyor.
Yeni 4DFWD kafes orta tabanı, beş milyon olası kafes yapısı arasından belirlenmiş ve adidas’ın plastik atıkları durdurma taahhüdü doğrultusunda %40 geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiş. 4DFWD hücre geometrisi ise her adımda öne doğru yumuşak bir geçiş ve ivme etkisi sağlıyor. Taban yere bastığında uygulanan kuvveti oluşturduğu dikey açıyla ileriye doğru yönlendiren orta taban teknolojisi, kullanıcıya pürüzsüz ve kaygan bir geçiş deneyimi yaşatıyor.
adidas yeni 4DFWD lansmanı için ayrıca 10-31 Ağustos tarihleri arasında adidas Runners Istanbul Kaptan ve Koçları liderliğinde kapsamlı antrenman planı ile Take it Forward Challenge’ı duyurdu. Take it Forward ile kullanıcılar adidas Running uygulaması aracılığıyla 30 km mesafeyi tamamlamak üzere meydan okumaya davet ediliyor ve linkten Meydan Okumaya kayıt olunabiliyor.
adidas Running Ürün Müdürü Charlotte Heidmann, 4DFWD ile ilgili: “4DFWD, 4D teknolojisini gerçekten bir üst seviyeye taşıyor ve geleneksel köpük orta tabanlarla mümkün olmayan bir konfor sunmamıza olanak sağlıyor. Carbon, ürün ekiplerimiz ve test uzmanlarımız ile yakından çalışarak, koşucular için benzersiz bir ileri hareket hissi ve pürüzsüz bir geçiş deneyimi yaşatan mükemmel bir kafes orta taban tasarladık.” sözlerinde bulundu.
ADIDAS 4DFWD PULSE ile her adımda yumuşak iniş
4D ve EVA teknolojisini bir araya getirerek her adımda yumuşak bir iniş sağlayan yeni 4DFWD PULSE, baskı tekniği ve hassas konumlandırmasıyla EVA orta taban ile birlikte çalışıyor ve darbe emilimini artıran açılı 4DFWD topuk ile yumuşak bir koşu deneyimi yaşatıyor. 4DFWD’nin tasarımı, temas anında yumuşak bir topuk geçişine dönüşüyor. 4DFWD PULSE’daki üç katmanlı file saya, yan ve lineer hareket için destek sağlıyor ve orta tabanla uyumlu çalışacak şekilde tasarlanan dış tabanla bir araya gelerek koşarken tutuş sağlıyor.
adidas 4DFWD ve adidas 4DFWD PULSE, 12 Ağustos’tan itibaren adidas uygulaması, internet sitesi ve seçili mağazalar aracılığıyla tüm dünyada satışa sunuluyor.
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Aksesuar
HarmonyOS işletim sistemli HUAWEI WATCH 3 Pro Türkiye’de
HUAWEI, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için, HarmonyOS 2.0 işletim sistemiyle gelen, HUAWEI WATCH 3 Pro’yu Türkiye’de satışa sundu.
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HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Pro’da vücut ısısını sürekli olarak ölçen, hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. HUAWEI’nin yeni akıllı saati, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
İçindekiler
Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı
HUAWEI WATCH 3 Pro, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro’nun gövdesi; titanyum ve seramik kaplamadan oluşuyor. Cihazın 1,43 inç boyutlarındaki 3D cam kaplama amoled ekranı ise kavisli tasarımına ek olarak, 1000 nit parlaklığı, 326 PPI çözünürlüğü ve 60 Hz’lik yenileme hızıyla öne çıkıyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saati olma özelliğine de sahip. Dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D touch ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine de sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.
Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü
HarmonyOS, Android ve IOS işletim sistemleriyle de uyumlu çalışan HUAWEI WATCH 3 Pro, bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Cihaz aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebiliyor, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. HUAWEI WATCH 3 Pro’ya kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.
HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında
Akıllı saatte, 100’den fazla egzersiz modu, vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısıyla aynı zamanda bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. Cihaz ayrıca, 15’i profesyonel olmak üzere, 100’den fazla egzersiz modu ile geliyor. HUAWEI WATCH 3 Pro, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiriyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.
Çift kanallı GPS takibiyle konum ve rota doğruluğu sağlayan üründe, doğrudan saat yüzü üzerinden oyun, video ve bilgilendirme ekranları da görüntülenebiliyor. HarmonyOS 2.0 ile cihazlar arasında tutarlı bir etkileşim deneyimi sunan WATCH 3 Pro, bulut üzerinden çevrimiçi müzik akışı ve çalma listelerini senkronize etme özelliklerinin yanı sıra, telefon üzerinden açıldıktan sonra saat üzerinden Petal Maps yönergeleri de alınabiliyor.
10 dakikalık şarjla 20 saat kullanım sağlayan HUAWEI WATCH 3 Pro’nun uzun pil ömrü, akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modunda ise 21 güne varan kullanım sağlıyor. Cihaz ayrıca kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Pro, 5.699 TL fiyat etiketiyle HUAWEI Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Tüketiciler ayrıca HUAWEI Bülteni’ne abone olarak seçilmiş ürünlerde geçerli 3000 TL’ye kadar varan indirim kuponu kazanabiliyorlar.
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