Mobil yapım Diablo: Immortal için yeni oynanış videosu yayınlandı

Bugün Diablo: Immortal için yayınlanan yeni oynanış fragmanı, sağlam bir şekilde geliştirilmiş grafikler ve karakter modellemelerini gözler önüne seriyor. Tanıtım döneminde ortaya çıkan görüntülere kıyasla, yapımda büyük değişiklikler söz konusu.

Diablo: Immortal, Blizzard’ın ünlü Diablo serisinin bir spin-off’u olarak hizmet veren bir mobil hack & slash oyunu olmasıyla biliniyor. İki yıl önce duyurulmasına rağmen, oyunun henüz belirli bir çıkış tarihi yok. 2018 yılında BlizzCon kapsamında tanıtılan ve oyuncular arasında büyük bir tartışma yaratan hatta tanıtım videosuyla dislikle rekorları kıran yapım sonunda umut vadediyor gibi görünüyor.

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Diablo Immortal oynanış videosu

Birçok oyuncu, Diablo: Immortal’ın genellikle düşük kalite, yüksek reklam içerikli ve çok sayıda oyun içi satın alım öğesi bulunduran bir yapım olacağını düşünüyordu. Fakat BlizzCon 2019’da bu iddia ve ön yargılar biraz da olsa kayboldu. Bunun nedeni, firmanın geri dönüşleri baz alarak söylemlerle ilgili açıklamalarda bulunmasıydı. Blizzard tarafından ChinaJoy 2020’de gösterilen ve bugün yayınlanan fragman ise tüm ön yargılarımızı kırabilecek seviyede. Bir mobil oyuna kıyasla grafik, karakter modellemeleri ve oynanış unsurlarıyla dikkat çeken Diablo Immortal, Diablo III’ün sevilen unsurlarını barındırıyor.

Diğer platform serilerine bakıldığında birçok benzer içerik gördüğümüz fragman, şimdiden Diablo hayranlarının ön yargılarını kırmış gibi görünüyor. Oyunculardan aldığı geri dönüş ve eleştirilerle oyunu yeniden şekillendiren Blizzard bu işin de altından kalkmış gibi görünüyor. Henüz çıkış tarihi konusunda bir detay bulunmayan yapımın yakın bir gelecekte beta testlerine başlaması bekleniyor.