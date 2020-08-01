Haber
BioWare, Anthem için gelecek önemli değişiklikleri açıkladı
BioWare’in, Anthem içerisinde yer alan ve oyuncuları oyundan uzaklaştıran kötü özellikleri araştıracağını ve köklü bir değişim yapacağını açıklamasının üzerinden birkaç ay geçti. Bugün ise, beklenen değişiklikler firma tarafından detaylı bir şekilde açıklandı.
25 Ocak 2019 tarihinde çıkış yapan ve kapalı beta testleri dahil, halen devam eden sunucu ve gecikme sorunları nedeniyle topa tutulan Anthem’den nihayet umut vadeden haberler gelmeye başladı. Oyuncuların evreni çok sevmelerine rağmen keyifli vakit geçiremedikleri bir garip sistemlerle, uzun süren yüklenme ekranlarıyla boğuşan yapım sonunda ilk büyük geliştirici güncellemesini almaya hazırlanıyor.
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Firmaya göre, Anthem oyuncularının en çok duymak istediği şeyler, ekipmanlar ve ganimet sistemiydi. İstekler doğrultusunda ganimet ve ekipman sisteminde çeşitliliği artıracak, şans faktörünü azaltacak köklü değişiklikler yapıldı. Artık ganimetleri daha sık bulabilirken, değerli ganimetleri elde ettiğimizde ise değerinin farkında olabileceğiz. Yayınlanan geliştirici günlüğü ve PCGamer’ın haberine göre değişiklikleri bazı maddelerle özetleyebiliriz;
- Ganimet düşme şansı artırılacak
- Tüm eşyalar daha iyi olacak ve daha fazla rekabet unsuru barındıracak, ancak olağanüstü bir şey elde etme şansı halâ bulunacak
- Elde edilen tüm önemli ganimetler oyun boyunca ciddi bir yere sahip olacak
- Belirli bir ganimeti hedeflediğinizde bunu şans unsuruyla değil belirli bir çizelge ile elde edebileceksiniz
- Yazıtların yeniden kaydedilmesi ve öğelerin seviyeler kazanması dahil, çeşitli ganimet modifikasyonları
- Ganimet düşmesi artık daha heyecanlı ve belirgin olacak
- Aynı anda birçok ganimetin düşmesini sağlayan ve nadir bulunan düşmanlar
- Ganimeti hemen ortaya çıkarın ve donatın
- Ekipman sayfasının ayrıntılı bir istatistik sayfası dahil tamamen yenilenmesi
- Ekipman sayfasına her yerden erişilebilecek, her yuva üzerinizde neler kullandığınızı kolayca görmenizi sağlayacak
- Her öğenin gücüne ve nadirliğine dayalı bir yazıt bütçesi eklenecek
- Olması gereken yazıtlardan yoksun gereksiz eşyalar artık olmayacak
- İstisnai öğeler, her bonustaki değerleri maksimuma çıkarmak yerine seçtiğiniz bonusları geliştirecek
- Güç başlığınız kolayca artırılabilecek ve ganimet sistemi buna göre şekillenecek
- Gelişmiş telemetri verileri trendleri belirlemenize ve anlamlı denge değişiklikleri yapmanıza olanak tanıyacak
Sosyal Medya
TikTok bugünden itibaren ABD’de yasaklanıyor!
TikTok yasağı Amerika’da gündemi meşgul eden önemli konulardan birisi. ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un yasaklamak için çalışmalara başladığını söyledi. Kararın alınmasının ardından TikTok’un ABD’de yasaklanması bekleniyor.
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TikTok yasağı için çalışmalara başlandı
Pekin merkezli ByteDance şirketi bünyesinde faaliyet gösteren popüler video paylaşım platformu TikTok, ABD – Çin savaşının son kurbanı olacak. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo‘nun 7 Temmuz günü “gündemimizde olan bir konu” demesinden sonra adından söz ettiren TikTok yasağı, gazetecilere verdiği demeçte yasaklama çalışmalarına başladığını açıklayan Başkan Donald Trump‘ın imzasıyla hayata geçecek.
Trump bu noktada nasıl bir yöntem uygulayacağını açıklamadı ancak Bloomberg haber sitesi, yasağın yürütme emri veya Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Kanunu kapsamında uygulanabileceğini aktardı.
Eleştirmenler, TikTok’u gizlilik ihlali yapmak ve Çin hükümetiyle olan potansiyel bağından dolayı kullanıcı bilgilerini Çin ile paylaşmakla itham etti. Ayrıca Dışişleri Bakanı Pompeo, uygulamayı ABD ulusal güvenliğine tehdit olarak nitelendirdikleri Huawei ve ZTE ile aynı kefeye koyuyor.
Bu yasaklama, ABD yönetiminin Çin’in küresel teknoloji alanındaki gücünü azaltmaya yönelik yaptığı yeni bir hamle olarak yorumlanıyor. Dünya çapında 2 milyar, ABD’de ise 165 milyondan fazla indirilme sayısına sahip olan TikTok, her ne kadar New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak ABD yönetimine şirin görünmeye çalışsa da, bu stratejisinde başarılı olamadığını görüyoruz.
Aksesuar
Apple Watch Series 6, yeni özellikleriyle görütülendi!
Giyilebilir aksesuarlar son dönemde oldukça popüler bir düzeye ulaştı. Apple Watch ise bu segmentteki diğer cihazların üstünde yer alıyor. Şirket, ilk Apple Watch’tan itibaren çok çalıştı ve pek çok kullanıcıya sahip bir taban oluşturdu.
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Apple Watch Series 6 hangi yeni özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Apple, watchOS‘ta talep edilen uyku izleme ve el yıkama dedektörü özelliğini tanıttı. Her iki özellik de Apple Watch Series 6 tarafından desteklenecek. Bugün ise yeni bir rapora göre akıllı saat, kan/oksijen seviyesini ölçen bir sensöre sahip olacak. Bu özelliğin içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi döneminde gelecek olması kullanıcıları oldukça memnun edecektir. DigiTimes‘ın yayınladığı yeni rapora göre Apple Watch Series 6, bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte gelecek.
DigiTimes‘ın yayınladığı raporda, Tayvanlı bir şirket olan ASE’nin Apple Watch için SiP sensörü siparişi aldığı belirtiliyor. Ayrıca Watch Series 6‘nın uyku izleme ve kan/oksijen seviyesi için özel biyosensörlere sahip olacağı raporda yerini alıyor. Cihazın sahip olacağı diğer sensörler ise MEMS bazlı ivmeölçer ve hassas ölçümler için jiroskop olarak sıralanıyor.
Yeni iPhone 12 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde lansmanın gecikeceğine dair haberler ortaya çıktı. Bu haberlerin temel nedeninin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor. Bu sebeple geciken iPhone 12 serisi ile birlikte Apple Watch Series 6’nın da gecikmesi muhtemel gözüküyor.
Haber
Microsoft, ABD ofislerini 2021’e kadar açmayacak
Microsoft, Amerika Birleşik Devletleri‘nde bulunan ofislerini en erken Ocak 2021‘de açmayı düşünüyor. Yapılan açıklamalar gösteriyor ki, çalışanları bir süre daha evden çalışmaya devam edecek.
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Microsoft 2021’e kadar evden çalışmaya devam edecek
Yazılım devi Microsoft, COVID-19 salgınından etkilenen her şirket gibi evden çalışma yöntemine geçmiş ve bir süredir böyle devam ediyordu. The Verge’ün haberine göre şirket, 6 aşamadan oluşan “hibrit işyeri” modeli üzerinde çalışıyor. Son aşamada ofislerini tamamen açmayı planlayan yazılım devi, eğer virüste yeni bir yükseliş görülmezse 19 Ocak 2021‘de normalleşmeyi tamamlayacak.
Microsoft’un hazırladığı 6 maddeden oluşan taslak şu şekilde;
- Tüm ofisler kapatılacak,
- Evden çalışılacak,
- Evden çalışma zorunlu hale gelecek,
- Yavaş yavaş ofisleri açılacak,
- Tedbir alarak ofisler açılmaya devam edilecek,
- Sonunda ofisler tamamen açılacak.
Anlaşıldığı üzere şirket, 6. aşamada ofislerini tamamen açarak normalleşme sürecini kendi içinde tamamlamayı düşünüyor. Microsoft Kurumsal Strateji Başkanı Kurt DelBene, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “ABD’de 6. aşamayı gerçekleştirebilmek için mümkün olan en erken tarihin 19 Ocak 2021 olduğunu belirledik.” dedi.
Microsoft, koronavirüs salgını Mart ayında Washington‘un Seattle şehrinde ilk yayılmaya başladığı dönem, çalışanlarının evden çalışmalarına izin vermişti. Ancak hızla yükselen salgından dolayı, artık evden çalışma yöntemine topyekün geçmek zorunda kaldı.
Ayrıca Microsoft, 2021‘e kadar ofise dönmeme kararında yalnız değil. Google da Temmuz 2021‘e kadar evden çalışmaya devam etmeyi planlıyor. Benzer şekilde Apple, Facebook ve Amazon‘un da önümüzdeki yılın başlarına kadar ofise dönme planlarının olmadığı görülüyor.