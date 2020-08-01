BioWare, Anthem için gelecek önemli değişiklikleri açıkladı

BioWare’in, Anthem içerisinde yer alan ve oyuncuları oyundan uzaklaştıran kötü özellikleri araştıracağını ve köklü bir değişim yapacağını açıklamasının üzerinden birkaç ay geçti. Bugün ise, beklenen değişiklikler firma tarafından detaylı bir şekilde açıklandı.

25 Ocak 2019 tarihinde çıkış yapan ve kapalı beta testleri dahil, halen devam eden sunucu ve gecikme sorunları nedeniyle topa tutulan Anthem’den nihayet umut vadeden haberler gelmeye başladı. Oyuncuların evreni çok sevmelerine rağmen keyifli vakit geçiremedikleri bir garip sistemlerle, uzun süren yüklenme ekranlarıyla boğuşan yapım sonunda ilk büyük geliştirici güncellemesini almaya hazırlanıyor.

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Firmaya göre, Anthem oyuncularının en çok duymak istediği şeyler, ekipmanlar ve ganimet sistemiydi. İstekler doğrultusunda ganimet ve ekipman sisteminde çeşitliliği artıracak, şans faktörünü azaltacak köklü değişiklikler yapıldı. Artık ganimetleri daha sık bulabilirken, değerli ganimetleri elde ettiğimizde ise değerinin farkında olabileceğiz. Yayınlanan geliştirici günlüğü ve PCGamer’ın haberine göre değişiklikleri bazı maddelerle özetleyebiliriz;