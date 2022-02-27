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Akıllı Telefonlar

MWC 2022 BAŞLIYOR! | Barselona’da bizleri neler bekliyor?

Hardware Plus ekibi olarak iki senelik pandemi arasından sonra yeniden Mobil Dünya Kongresi için Barselona’ya gidiyoruz. Gitmeden önce hazırladığımız bu videoda MWC 2022’de bizleri neler bekliyor hakkında sohbet ettik.

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MWC 2022 BAŞLIYOR! | Barselona’da bizleri neler bekliyor?

Beklenilen lansman ve ürünler;

Samsung: 3 laptop
Huawei: P50 ve P50 Pocket globale çıkıyor
OnePlus: OnePlus 10, 10 Pro için globale çıkış
Xiaomi: POCO X4 Pro 5G, POCO M4 Pro
Honor: Honor Magic 4 serisi, Magic V
OPPO: Find X5
Realme: Realme 9 ailesi, Realme GT2

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Aydoğan Aykanat

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

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