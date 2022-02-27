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MWC 2022 BAŞLIYOR! | Barselona’da bizleri neler bekliyor?
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Samsung: 3 laptop
Hardware Plus ekibi olarak iki senelik pandemi arasından sonra yeniden Mobil Dünya Kongresi için Barselona’ya gidiyoruz. Gitmeden önce hazırladığımız bu videoda MWC 2022’de bizleri neler bekliyor hakkında sohbet ettik.
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MWC 2022 BAŞLIYOR! | Barselona’da bizleri neler bekliyor?
Beklenilen lansman ve ürünler;
Samsung: 3 laptop
Huawei: P50 ve P50 Pocket globale çıkıyor
OnePlus: OnePlus 10, 10 Pro için globale çıkış
Xiaomi: POCO X4 Pro 5G, POCO M4 Pro
Honor: Honor Magic 4 serisi, Magic V
OPPO: Find X5
Realme: Realme 9 ailesi, Realme GT2
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