MWC 2022 BAŞLIYOR! | Barselona’da bizleri neler bekliyor?

Hardware Plus ekibi olarak iki senelik pandemi arasından sonra yeniden Mobil Dünya Kongresi için Barselona’ya gidiyoruz. Gitmeden önce hazırladığımız bu videoda MWC 2022’de bizleri neler bekliyor hakkında sohbet ettik.

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Beklenilen lansman ve ürünler;

Samsung: 3 laptop

Huawei: P50 ve P50 Pocket globale çıkıyor

OnePlus: OnePlus 10, 10 Pro için globale çıkış

Xiaomi: POCO X4 Pro 5G, POCO M4 Pro

Honor: Honor Magic 4 serisi, Magic V

OPPO: Find X5

Realme: Realme 9 ailesi, Realme GT2