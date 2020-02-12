Mobil Dünya Kongresi 2020’ye (MWC), bildiğiniz üzere bazı şirketler Koronavirüs yüzünden katılmama kararı aldılar. Peki, hangi şirketler katılmama kararı aldılar? Hangi şirketleri etkinlikte görebileceğiz. Tüm detayları, haberimizde derledik.

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Kısa sürede birçok dev şirketin Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacağı kararını öğrendik. Çin’de başlayan ve bir süredir de devam eden Koronavirüs salgını yüzünden markaların birçoğu etkinlikte bulunmayacaklarını belirttiler.

Birçok firma, etkinliğe katılmayıp, ya kendi Youtube kanallarından ya da internet sitelerinden yeni ürünlerini dünyaya Mobil Dünya Kongresi’nin gerçekleşeceği tarihlerde tanıtacaklar.

Facebook ve Intel’de bu şirketlerin içine bugün yaptığı açıklamalarla katılmış oldular. Barcelona’da gerçekleşecek olan dev kongreye sadece 2 haftadan az kaldı. Etkinliği düzenleyen GSMA, birçok Çin’linin de etkinliğe katılacağı o tarihler için birçok önlem alacaklarını belirten basın açıklamaları yaptılar.

Yapılan açıklamaya göre, Çin’den gelen misafirlerin 14 gün evde kalmaları gerekiyor. 14 gün evde bulunmayan şahıslar etkinliğe katılamıyorlar. Bunun dışında virüsün kaynağın olan Wuhan’ın Hubei eyaletinden gelen misafirler de etkinliğe dahil edilmeyecek.

Büyük şirketler ise, yapılan açıklamaya rağmen güvenlik zafiyeti oluşmasına ilişkin olarak etkinliğe dahil olmayacaklarını belirtiyorlar. Yani, çalışanlarının riske girmesini göz önünde bulunduruyorlar.

Mobil Dünya Kongresi 2020’ye katılmayacak şirketler hangileri? (12.02.2020)

A10 Networks

Accedian

Adtran

Amazon

Amdocs

AppsFlyer

ARCEP, France’s FCC

AT&T

BT

Ciena

Cisco

CommScope

Dali Wireless

Deutsche Telekom

Ericsson

F5 Networks

Facebook

Gigaset

iconectiv

Intel

InterDigital

Interop Technologies

KMW Communications

LG

McAfee

MediaTek

Nokia (HMD Global)

NTT Docomo

Nvidia

Radwin

Rakuten Mobile

Royole Corporation

Sony

Spirent

Sprint

STMicroelectronics

Ulefone

Umidigi

Viber

Viavi

Vivo

Vodafone

Toplamda 100.000 kişinin katılması öngörülen konferansa yaklaşık 40 şirket şimdiden katılmayacaklarını gerek resmi yollarla gerekte gönderdikleri basın duyurularıyla açıklamış bulunuyorlar. Bu sene, en yeni teknolojilerin tanıtılacağı bir etkinlik için Koronavirüs çok büyük bir darbe yarattı, diyebiliriz.