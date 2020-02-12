Konu dışı
Mobil Dünya Kongresi 2020’ye katılmayacak şirketler hangileri?
Mobil Dünya Kongresi 2020’ye (MWC), bildiğiniz üzere bazı şirketler Koronavirüs yüzünden katılmama kararı aldılar. Peki, hangi şirketler katılmama kararı aldılar? Hangi şirketleri etkinlikte görebileceğiz. Tüm detayları, haberimizde derledik.
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Kısa sürede birçok dev şirketin Mobil Dünya Kongresi’ne katılmayacağı kararını öğrendik. Çin’de başlayan ve bir süredir de devam eden Koronavirüs salgını yüzünden markaların birçoğu etkinlikte bulunmayacaklarını belirttiler.
Birçok firma, etkinliğe katılmayıp, ya kendi Youtube kanallarından ya da internet sitelerinden yeni ürünlerini dünyaya Mobil Dünya Kongresi’nin gerçekleşeceği tarihlerde tanıtacaklar.
Facebook ve Intel’de bu şirketlerin içine bugün yaptığı açıklamalarla katılmış oldular. Barcelona’da gerçekleşecek olan dev kongreye sadece 2 haftadan az kaldı. Etkinliği düzenleyen GSMA, birçok Çin’linin de etkinliğe katılacağı o tarihler için birçok önlem alacaklarını belirten basın açıklamaları yaptılar.
Yapılan açıklamaya göre, Çin’den gelen misafirlerin 14 gün evde kalmaları gerekiyor. 14 gün evde bulunmayan şahıslar etkinliğe katılamıyorlar. Bunun dışında virüsün kaynağın olan Wuhan’ın Hubei eyaletinden gelen misafirler de etkinliğe dahil edilmeyecek.
Büyük şirketler ise, yapılan açıklamaya rağmen güvenlik zafiyeti oluşmasına ilişkin olarak etkinliğe dahil olmayacaklarını belirtiyorlar. Yani, çalışanlarının riske girmesini göz önünde bulunduruyorlar.
Mobil Dünya Kongresi 2020’ye katılmayacak şirketler hangileri? (12.02.2020)
- A10 Networks
- Accedian
- Adtran
- Amazon
- Amdocs
- AppsFlyer
- ARCEP, France’s FCC
- AT&T
- BT
- Ciena
- Cisco
- CommScope
- Dali Wireless
- Deutsche Telekom
- Ericsson
- F5 Networks
- Gigaset
- iconectiv
- Intel
- InterDigital
- Interop Technologies
- KMW Communications
- LG
- McAfee
- MediaTek
- Nokia (HMD Global)
- NTT Docomo
- Nvidia
- Radwin
- Rakuten Mobile
- Royole Corporation
- Sony
- Spirent
- Sprint
- STMicroelectronics
- Ulefone
- Umidigi
- Viber
- Viavi
- Vivo
- Vodafone
Toplamda 100.000 kişinin katılması öngörülen konferansa yaklaşık 40 şirket şimdiden katılmayacaklarını gerek resmi yollarla gerekte gönderdikleri basın duyurularıyla açıklamış bulunuyorlar. Bu sene, en yeni teknolojilerin tanıtılacağı bir etkinlik için Koronavirüs çok büyük bir darbe yarattı, diyebiliriz.
Haber
ABD Hükumeti, Huawei’yi ağları hukuksuz kullanmakla suçluyor
ABD Hükumeti, Huawei’yi elinde bulundurduğu telefon ağlarında bulunan açık kapıları hukuksuz olarak kullanmakla suçluyor.
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Huawei’nin Amerika ile olan ticari gerginliği sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, firmaya getirilen yaptırımları yenileri engellenmiş. ABD Ticaret Departmanı tarafından ülke içine ithal edilen ürünlere limit getirilmişti.
Şimdi ise bir suçlama daha geldi. İşin hukuksal tarafında daha büyük suçlamalar Çinli şirkete yöneltilmeye devam etti. Bildiğiniz gibi, dünyanın en büyük ağ altyapı şirketlerinden biri Huawei ve iştirakı olduğu şirketler bütünü.
Tüm dünyada olduğu gibi Amerika’da da uzun zamandır iletişim altyapısını Huawei geliştiriyor. Her ne kadar rekabet içerisinde de olsa yükün büyük bir kısmını marka omuzluyor.
ABD Fedaral Yönetimi; Huawei’yi sahip olduğu çeşitli telefon ağlarının içerisindeki arka kapıları, yasa dışı yollarda kullandığını iddia ediyor.
The Wall Street Journal’in yayınladığı son rapora göre, Amerikan Hükumeti, dünya çapında kolluk kuvvetlerinin kullanımına yönelik olarak geliştirilmiş telefon ağlarının Huawei tarafından izinsiz ve yasa dışı yollarla kullanıldığını iddia ediyor.
Önceki aylarda da, benzer suçlamalara tutulan şirket en son; firma içinde askeri personel çalıştırmak ve firmaya gönderilen kişisel verileri Çin Hükumeti’ne sızdırmakla suçlanmıştı.
Huawei tarafı ise gelen suçlamalara ilişkin yaptığı açıklamada tüm iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Ayrıca bu teknolojilerin casusluk yöntemi olarak kullanmadığını da belirtti. ABD Hükumeti’nin yine suçlamalarını herhangi bir somut delil sunmadan yönelttiğini söylediler.
Suçlamalar, bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Huawei’de Google’dan artık ümidini kesmiş durumda. Kendi uygulaması olan App Gallery Market’ine yöneldi ve ayrıca HMS adı verilen Play Services alternatif geliştiriyor.
Her ne kadar, bu kadar suçlama ve ambargo süreçlerine karşılık şirket, büyüme istatistiklerini kararlı bir şekilde sürdürüyor. Google’ın dünyadaki tekeli, böyle giderse tamamen kırılmış olacak.
Konu dışı
Rutgers Üniversitesi, acısız kan alabilen akıllı robot üretti!
Rutgers Üniversitesi, New Jersey eyaletinin en büyük yüksek öğrenim kurumlarından bir tanesi. Rutgers Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, acısız insan vücudundan kan alabilen bir robot ürettiler.
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Ubergizmo adlı teknoloji sitesinin haberine göre üniversitedeki araştırmacılar, insan bedeninden acısız, ağrısız ve hata oranı çok düşük olan bir kan alma robotu oluşturdular. Bildiğiniz üzere, doktorlar veya hemşireler yardımıyla kan vücuttan şırınga türevi cihazlarla çekilebiliyor.
Üretilen robot vasıtasıyla, insan bedeninden kan hızlıca ve ağrısız gerçekleşebiliyor. Birçok insanın kan aldırırken işleme karşı korku duyduğunu biliyoruz. Bazı insanlar, iğneyle ilgili yapılan süreçten korku duyuyor. Bazıları da, vücutlarında damar yolu açılırken, damarlar dışarıdan görünür olmadığı için birçok kez delik açılması gerekiyor. Bu da, bünyede çeşitli morluklara, kızarıklara ve enfeksiyona neden olabiliyor.
Ancak, Rutgers Üniversitesindeki araştırmacılar ürettikleri robotla birlikte insanlardan daha iyi iş çıkaran bir kan alma yöntemi bulduklarını açıkladı. Araştırmacılara göre, Robot ortalama olarak, %87 ile %97 arasında damar yolunu (Damarların görünür olmasına bağlı) bulma başarısına sahip. Sağlık uzmanlarına göre görünür damarlarda %73 oranında bir başarı yakalarken, görünür olmayan damarlar %60 rakamına ulaşılabiliyor.
Bu robot, aynı zamanda işlemleri kolaylaştırmak ve hastalara ağrısız hizmet sunmanın dışında, sağlık görevlilerine zaman konusunda da yardımcı olması bekleniyor. İşlemlerin hızlı gerçekleşmesi sayesinde uzun süren damar yolu bulma operasyonları tarihe karışacak.
Paper Yazı Editörü Şefi Josh Leipheimer’a geliştirilen ürünle ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Cihaz, sağlık görevleri için çok yardımcı oluyor. Görevliler, kan örneklerini; hızlıca, güvenli ve hastalara güven teşkil eder şekilde temin edebiliyorlar. Ayrıca, bu sistemle gereksiz komplikasyonların çıkması da engellenmiş oluyor.
Ayrıca, Rutgers Üniversitesi araştırmacıları, gelecekte tasarladıkları robotun diğer ortak medikal prosedürlerde kullanılabileceğini söylüyorlar. Bunların içine diyaliz ekipmanları ve kateter takımı da dahil edilebilir.
Diğer
Teknoloji sektöründe kadın emeği
Kadın emeği karşılığı, hemen hemen tüm sektörlerde erkek meslektaşlarınınkinden daha düşük olarak ücretlendiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bürosu verilerine göre bu durum ortalamada maaşlara %15 olarak yansıyor. Eğer konuyu teknoloji sektörüne taşırsak orada durum daha da yakıcı, Forbes teknoloji sektörü kadın çalışanlarının erkek çalışanlara kıyasla eşit işe rağmen %45 daha az kazandığını bildiriyor. Eğer bu mevzunun geçmişte kaldığını ve etkisini kaybettiğini düşünüyorsanız ciddi bir yanılgı içindesiniz. Yukarıda istatistik adı geçen büronun 2019 yılı son çeyrek raporundan alındı. Bu durumun adil olup olmadığını tartışmayı dahi sağlıksız bir anlayış olarak değerlendirmek gerektiği için bunu bir kenara bırakıp özellikle teknoloji sektörü için ‘eşit işe eşit ücret’ konusunda ne yapılabilir ona bakalım.
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Yukarıdaki infografikten de anlaşılabileceği gibi genel iş gücünde de dengeli bir dağılım (%47-%53) olduğu görülen Netflix bir kenara bırakılırsa (ki Netflix’de de teknoloji işlerinde bu oran ancak %30) büyük teknoloji şirketlerindeki teknoloji odaklı işlerde çalışan kadınların oranı yirmili rakamları aşmaktan dahi uzak görünüyor.
Kadın emeği neden daha değersiz olarak değerlendiriliyor?
Kadınlar, maalesef patriyarkal sistemin olumsuz etkilerinden gelişimin ana motorlarından olan teknoloji sektöründe de muaf değiller. Uzun yıllar boyunca teknoloji erkeklerin alanı olarak görülmüştür. Filmleri ve filmlerdeki teknoloji uzmanlarını düşünün, muhtemelen aklınıza yetenekli erkek roller gelecektir. Bu basit örnek gibi birçokları, uzun yıllar boyunca bu toplumsal cinsiyet rollerini oluşturmuş ve bahse konu adaletsizliklere giden yolun taşlarını döşemiştir.
Yukarıda bahsedilen kırılması çok daha önemli ve zor anlayışın yanında, şirketler aynı işi yapan iki kişiden birine daha düşük ücret vermeyi kar olarak görüyor da olabilir. Fakat uzun vadede ölçülmesi zor olsa da, kariyer basamaklarını çıkması engellenen kadınların işten ayrılması, yetenekli kadınların ayrımcılık nedeniyle teknoloji şirketlerini tercih etmemesi gibi gözden kaçan ciddi maliyetler vardır.
Teknoloji şirketleri yaptıkları maaş tekliflerinin %60‘ünde erkeklere daha yüksek maaş öneriyor. Bu rakam 2017’de %63‘dü. Son yıllarda ufak da olsa bir gelişme var fakat bu gelişim hızı mevcut itirazların daha yüksek sesle yapılmasını gerektiğini de gösteriyor.
Teknoloji’de kadının adı
Peki kadınlar olmadıkları bir sektörü mü zorluyor, tarih hiç de öyle söylemiyor.
- Ada Lovelace, 1843’te döngüsel programlama kavramını buldu. Bu kavram bugün hala programcılar tarafından kullanılıyor.
- İlk programlanabilir ve tamamen elektronik bilgisayarı geliştiren ekip kadınlardan oluşuyordu. Eniac Programcılar Ekibi’nin çalışmaları modern bilgisayar kullanımını önemli ölçüde şekillendirdi.
- Yazılım mühendisliği terimi Margaret Hamilton tarafından icat edildi. Ayrıca Hamilton, 1969’da aya inmeyi mümkün kılan yazılımı geliştirdi.
- Yine son yılların en büyük ‘hack’ olaylarından birini gerçekleştiren kişi Paige Thomson adlı bir kadındı.
Kadınların teknoloji geliştirmede etkili bir rol oynadığı açıktır. Bir kadının “teknoloji konusunda kötü” olduğu klişesinin ne zaman başladığını kesin olarak söyleyemeyiz. Söyleyebileceğimiz, bunun tamamıyla temelsiz olduğudur.
O zaman daha yüksek sesle: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET!