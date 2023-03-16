Bildiğiniz gibi MIUI, Xiaomi, Redmi ve Poco cep telefonları için kullandığı Xiaomi’nin Android arayüzü. Firmanın yayınladığı MIUI 14 güncellemesi, önceki nesillerin tüm aksiliklerini ortadan kaldırmış gibi görünüyor. Akıcılık, kullanıcı arayüzü tasarımı ve diğer yönleri ile çok daha iyi bir deneyim sunuyor.

Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini almak için üçüncü cihaz grubunu resmen duyurdu. Şirket duyuruyu Xiaomi Topluluğu hakkında yaptı. Liste, Xiaomi Mi 10 serisi gibi eski amiral gemilerinin yanı sıra Redmi 12C gibi oldukça ucuz modelleri içeriyor. Şirkete göre, bu üçüncü parti için güncelleme sürümü Nisan ayında tamamlanacak.

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MIUI 14, amiral gemisi cep telefonlarının en düşük sistem ayak izi ve maksimum uygulama kaldırma ile birlikte, Xiaomi tarafından bir yıldır ince ayar yapılan bir foton motoru da içeriyor. Foton motorunu oluşturan üç teknoloji; akıllı sahne tanıma, kaynak dinamik zamanlama ve kaynak hesaplama motoru, harici programların akıcılığını %88’e kadar artırabilir. Aynı zamanda büyük ölçüde güç tasarrufu sağlıyor.

MIUI 14, önceden yüklenmiş yazılımın rafine edilmesinin yanı sıra, tüm üçüncü-parti önceden yüklenmiş yazılımlara ek olarak silinebilen bazı Xiaomi sistem programlarını da içeriyor. Bir dizi yenilik ile gelen bu güncellemenin bu ay ve önümüzdeki ay geleceği modeller ise resmi olarak açıklandı. Aşağıdan bu modellere ulaşabilirsiniz.

İçindekiler MIUI 14 alacak modeller

MIUI 14 alacak modeller

Xiaomi Mi MIX Fold

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Civi

Redmi K60E

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Pro

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 10

Redmi Note 11SE

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 4G

Redmi 12C