Xiaomi tarafında orta üst seviyede işler giderek kızışıyor. Özellikle bir önceki ana serinin küçük kardeşi Xiaomi 12 Lite, yeni nesil POCO X serisinden X5 Pro 5G karşısında duruyor. Peki aralarında 1000 TL’lik fiyat farkı varken hangisini satın almak daha mantıklı?

Xiaomi 12 Lite ve POCO X5 Pro 5G birbirlerine çok benzeyen iki telefon. Ekran teknolojileri, kullandıkları işlemci, yazılım, RAM ve depolama seçenekleri, kamera özellikleri büyük oranda benzerlik gösteriyor. Batarya tarafında ise daha ince ve küçük kasaya sahip olan Xiaomi 12 Lite 4300 mAh bataryandan gücünü alırken, POCO X5 Pro 5G ise 5000 mAh bataryaya ev sahipliği yapıyor. İki telefonda 67W Turbo şarj ile hızlı bir dolum sağlayabiliyor.

Xiaomi 12 Lite ve POCO X5 Pro arasında sizin seçiminiz ne olurdu? Aralarındaki 1000 TL’lik fiyat farkına değer mi? Eğer bu iki telefondan birisini satın almış ve kullanıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın! İyi seyirler.

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