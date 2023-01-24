Çinli teknoloji devi Xiaomi, güncelleme konusunda vites yükseltmeye devam ediyor. Xiaomi bildiğiniz gibi Android 13 güncellemesini ilk olarak yeni modellerine getirmişti. Ancak firmanın yeni adımları eski model kullananları da sevindirecek türden. Android 13 tabanlı MIUI 14 güncellemesinin geleceği modeller bugün resmi olarak açıklandı.

Xiaomi’nin açıklamasına göre Note 9 serisi, Redmi 9, Redmi 10 serisi ve POCO M2 serisi MIUI 14 ile çok yakında tanışacak. MIUI 13’e göre çok daha hızlı ve stabil olan bu güncellemenin henüz net olarak ne zaman geleceği bilinmiyor. Ancak bilinen bir şey var ki 2023 yılı içerisinde bu cihazlarında yeni güncelleme ile tanışacağı.

Eski telefonlara can suyu olması beklenen bu güncelleme güvenlik ve gizlilik konusunda da büyük adımlar atacak. Android’i daha güvenli hale getirmek için çalışan Xiaomi, yeni güncellemesi ile kullanıcıların verilerine daha fazla önem verdiğini kanıtlayacak.

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Kişiselleştirme tarafında ise yenilikle sunacak olan bu güncelleme ile eski telefonunuz güncel bir telefon gibi görünecek destek yalan olmaz. Her Android güncellemesi gibi kademe kademe sunulacak olan bu güncelleme bakalım Türkiye topraklarına ne zaman gelecek?

İçindekiler MIUI 14 alacak yeni modeller

MIUI 14 alacak yeni modeller

Redmi Note 9

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro 5G

Poco M2

Poco M2 Pro