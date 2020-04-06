Haber
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Zoom” açıklaması!
Çevrimiçi video konferans uygulaması olan Zoom, Koronavirüs sürecinde uzaktan çalışma ve eğitim alanında büyük ilgi gördü. Milli Eğitim Bakanlığı ise kısa zamanda kullanıcı sayısını büyük oranda artıran uygulama hakkında önemli bir açıklama yaptı.
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Zoom uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mercek altına alındı!
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin ders takvimine devam etmesi açısından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) adlı servisi öne çıkarmıştı. Bazı öğretmenler ise öğrencileriyle birebir ders işleyişini sürdürmek için Zoom adlı uygulamayı tercih ediyor. Son olarak bazı öğretmenlerin kredi kartlarından yetkisiz şekilde para çekildiğini iddia etmesinin ardından Bakanlık harekete geçti.
Kamuoyuna açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı; 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıf öğretmenlerinin EBA Canlı Ders özelliğini kullanabileceğini hatırlattı. Uzaktan eğitim için EBA dışında herhangi bir platformun önerilmediğini belirten Bakanlık, veri güvenliğinin korunması için bazı önerilerde de bulundu. Paylaşılan önerilerde diğer platformlara sosyal medya hesaplarıyla giriş yapılmaması ve gerekli durumlar dışında kameraya erişim izni verilmemesi gibi hususlar yer alıyor.
2013 yılında bireysel olarak kullanıma sunulan Zoom, video konferans mantığıyla sanal ortamda toplantı düzenlenmesini amaçlıyor. Koronavirüs öncesinde 10 milyon kullanıcı sayısı bulunan servis, iş ortamının eve kaydırılması nedeniyle büyük bir patlama yaptı. Aktif olarak 200 milyona yakın kullanıcı sayısına ulaşan uygulama, son günlerde çeşitli güvenlik açıkları ve casusluk iddialarıyla da gündeme geliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, S20 serisi için kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor!
Samsung, Galaxy S20 serisi için Çin‘de yayınladığı bir önceki güncellemesinde problemler yaşamıştı. Nisan ayında yayınlanan güvenlik güncellemesinde kamera iyileştirmeleri olsa da bu yeterli olmamıştı. Son elde edilen bilgilere göre Samsung, S20 serisi için yeni kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor.
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Samsung, S20 serisi yeni güncellemesi neler içeriyor?
Yeni güncelleme; odak, HDR ve geçiş animasyonlarında ince ayar geliştirmelerini içeriyor.
Samsung şimdiye kadar Galaxy S20 serisi için çok sayıda güncelleme yayınladı. Son aldığımız bilgilere göre Samsung, S20 serisi için yeni kamera güncellemesi üzerinde çalışıyor. Bütün bu güncellemelerde markanın asıl odak noktası başta S20 Ultra‘nın autofocus sorununu çözmek ve üçlü kamera performansını arttırmaktı. Cihaz sürüm güncellemeleri bölgelere göre sırayla yayınlandığı için yeni güncellemenin bütün kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabilir.
Genel
2021 BMW 2 Serisi Active Tourer, kamuflajlı olarak yakalandı!
Şu sıralar BMW‘nin üzerinde çalıştığı bir diğer model ise 2 Serisi Active Tourer modelinin ikinci nesli. Mercedes-Benz B-Sınıfı ile rekabet halindeki model, 2014 yılından beri satılıyordu.
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Şu an satışta olan modelin MPV tarzındaki duruşuna karşın, yeni nesil modelde crossover duruşu olacak gibi görünüyor. Tavanın arkaya doğru eğimli yapısı ve aracın arka camının açılı olarak yer alması, iç hacim adına farklılıklar oluşturması bekleniyor.
Ön ve arkada yer alan ağır kamuflajdan ötürü isabetli bir tasarım tahmininde bulunmak zor. Fakat kamuflajdan anlaşıldığı kadarıyla, yeni 4 Serisi’nde olması beklenen kadar büyük olmasa da, eski nesline göre büyüyen böbrekler görececeğiz gibi. Ayrıca yan aynaların kapı üstlerine monte edildiğini ve kapı kollarının da farklı tasarıma sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Yeni 2 Serisi Active Tourer modelinde geniş ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi ve dijital göstergeler içeren, entegre çift ekran kurulumuna sahip yeni tasarımlı konsol olması bekleniyor. Biraz daha küçük tasarıma sahip vites kolu ve onun etrafındaki sürüş asistanı düğmeleriyle, yeni direksiyon simidi dikkat çekiyor.
X1, X2 ve 1 Serisi‘nin paylaştığı UKL platformunu kullanacak olan 2 Serisi Active Tourer, biraz daha büyük kardeşi olan 2 Serisi Gran Tourer modelinin aşamalı olarak üretiminin durdurulması planından ötürü, boyutlarını biraz daha büyütecek. Bu da demek oluyor ki 5 kişilik oturma düzeni standart olarak sunulurken, 7 kişilik oturma düzeni muhtemelen opsiyon olarak sunulacak.
Aracın çok yönlü mimarisi, benzinli ve dizel motorların yanı sıra, plug-in hibrit ünitelerin de kullanılmasına imkan verecek. 2 Serisi Active Tourer modelinde, yeni 1 Serisi‘nden tanıdığımız benzinli ve dizel ünitelerden 1.5 litrelik 3 silindirli ve 2.0 litrelik dört silindirli motorların kullanılması bekleniyor. Ayrıca, teknik olarak mümkün olsa da 302 beygir gücündeki M2.35i Active Tourer gibi bir modelin gelmesi ise pek mümkün görünmüyor.
Covid-19 günlerinde kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat 2021 model 2 Serisi Active Tourer’ın, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
Genel
“Kırpılmış” Chevrolet Corvette C5 ile tanışın!
Efsane Chevrolet Corvette‘in 5. jenerasyonuna ait bir çok modifiye örneği görüyoruz. Fakat haberimize konu olan aracın sahibi, aracın fabrika çıkışı halinden pek de memnun kalmamış gibi görünüyor.
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Piyasada 5. nesil Corvette için birçok modifiye parçası bulunabiliyor. Fakat bu aracın sahibi için kendi tarzını ortaya koymuş diyebiliriz.
Reddit üzerinden bir kullanıcının paylaştığı görsel ile büyük kitlelere ulaşan araç, her gün görebileceğiniz tarzda bir modifiyeli Corvette değil. Görünüşe bakılırsa araç sahibi, kendi bakış açısında göre C5’in “fazlalıklarından” kurtulmak istemiş.
Ön ve arka kısımlarındaki “fazlalıklardan” kurtulurken, araca kendine has tasarım detayları da yerleştirilmiş. Corvette logoları halen durmasına karşın aracın yüzü, gömülü yeni farlarıyla bir hayli değişmiş. “pop-up” olarak tabir edilen katlanan farların faal olup olmadığı bilinmiyor fakat “yeni tasarım” sebebiyle biraz kısalmış gibi görünüyorlar.
Arka kısma baktığımızda ise arka farların sayısı yarı yarıya düşmüş. Normalde arkaya bakan egzozlar yerine, yanlara bakan egzozlar bulunuyor. Bu arada arka tarafın oldukça küçülen boyutlarını düşünürsek, bagaj kapasitesi adına pek de bir şey kalmamış gibi görünüyor.
Akıllardaki en büyük soru işareti ise bu “kırpma” veya “yeni tasarım” aracın sürüşüne nasıl etki ediyor? Aracın arka tekerlekleri üzerindeki ağırlık büyük ölçüde azalmış olduğu için yol tutuşu da hatırı sayılır seviyede düşmüş olabilir. Fakat böylesine ilginç bir araca sahipken, bu tip “ufak” detayları kim düşünür ki?