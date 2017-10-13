Middle-Earth: Shadow of War’dan Xbox One X’e Özel Mod!

Middle-Earth: Shadow of War’un yayıncısı Warner Bros. Interactive, yapımın Xbox One X’de iki farklı 4K moduna sahip olacağını duyurdu.

Yayıncı firma tarafından paylaşılan bilgiye göre Middle-Earth: Shadow of War, Xbox One X’de iki ayrı moda sahip olacak.

İlk mod beklendiği gibi, dinamik ölçeklendirme ile native 4K çözünürlük sunan bir mimari. İsteğe bağlı olarak tercih edilebilecek Favor Quality modu ise çarpıcı özelliklere sahip. Favor Quality modunda; doku detayı artıyor, daha gerçekçi gölgeler ve aydınlatmalar bulunuyor, siyah ve beyazlar iyice keskinleşiyor ve arka plan belirginleşiyor.

Söz konusu mod; daha fazla poligon kullanırken, dokuları daha kaliteli şekilde filtreleyebiliyor. Xbox One X ile sahipleri için her iki modu karşılaştırmak muazzam bir zevk olacak düşüncesindeyiz.

Middle-Earth: Shadow of War, 10 Ekim 2017’de Sony PS4, PC ve Xbox One sahipleri için satışa sunuldu.