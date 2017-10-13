Middle-Earth: Shadow of War’dan Xbox One X’e Özel Mod!

Middle-Earth: Shadow of War’dan Xbox One X’e Özel Mod!

13 Ekim, 2017 Genel 0 yorumlar

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Middle-Earth: Shadow of War’un yayıncısı Warner Bros. Interactive, yapımın Xbox One X’de iki farklı 4K moduna sahip olacağını duyurdu.

Yayıncı firma tarafından paylaşılan bilgiye göre Middle-Earth: Shadow of War, Xbox One X’de iki ayrı moda sahip olacak.

Middle-Earth: Shadow of Warİlk mod beklendiği gibi, dinamik ölçeklendirme ile native 4K çözünürlük sunan bir mimari. İsteğe bağlı olarak tercih edilebilecek Favor Quality modu ise çarpıcı özelliklere sahip. Favor Quality modunda; doku detayı artıyor, daha gerçekçi gölgeler ve aydınlatmalar bulunuyor, siyah ve beyazlar iyice keskinleşiyor ve arka plan belirginleşiyor.

Söz konusu mod; daha fazla poligon kullanırken, dokuları daha kaliteli şekilde filtreleyebiliyor. Xbox One X ile sahipleri için her iki modu karşılaştırmak muazzam bir zevk olacak düşüncesindeyiz.

Middle-Earth: Shadow of War, 10 Ekim 2017’de Sony PS4, PC ve Xbox One sahipleri için satışa sunuldu.

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