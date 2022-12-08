Sektöre getirdiği yeniliklerle adından sıklıkla söz ettiren Midas, elde ettiği büyüme rakamları ile başarılı bir yıla imza attı. Tüm yatırım ihtiyaçları için tek platform olma hedefi doğrultusunda büyük adımlar atmaya devam eden Midas, 2022 yılında kullanıcı sayısını 10 katına çıkararak 500 bin kullanıcıya ulaştı, işlem hacmini ise 27 katına çıkardı.

Amerikan Borsalarındaki dev şirketlere 1.5 dolarlık komisyon ücretiyle rahatlıkla yatırım yapma imkanı sunan uygulama, 2022 yılında Borsa İstanbul’u ürünlerine kattı. Kullanıcılarına Amerikan Borsalarında avantajlı komisyonlarla hisse alım satım imkânı sağlarken, Borsa İstanbul işlemlerinde ise yıl sonuna kadar herhangi bir komisyon ya da ek masraf almıyor.

Amerikan Borsaları ve BIST artık tek platformda

Eylül ayında Borsa İstanbul lansmanı ile kullanıcılar Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul işlemlerini tek uygulama üzerinden yönetebiliyor. Kullanıcı dostu arayüzü ile anlaşmalı bankalardan kolay para transferi yapabilen kullanıcılar, uygulama üzerinden dolar alım-satımı yaparak ister Amerikan borsalarına ister Borsa İstanbul’a yatırım yapabiliyor. Bunlara ek olarak uygulama içerisinde canlı veri akışı ücretsiz olarak takip edilebiliyor.

Startup 100 listesinde 4.sırada yer aldı

Midas, kullanıcıların yatırımlarını ek masrafsız ve rahatça gerçekleştirebilmesi için ürünlerine yatırım yaparken finansal okuryazarlığa yaptığı yatırımlarla da sektörde konuşuluyor. Türkiye ve dünyadaki güncel yatırım ve finans içeriklerini uygulama, websitesi ve Midas+ Youtube kanalı gibi sosyal medya kanalları vasıtasıyla kullanıcılarıyla buluşturuyor.

2022 yılında Midas, ekibini de büyüterek çalışan sayısını 100’ün üzerine çıkarttı. Bu yatırımların sonucu olarak Eylül ayında Fast Company Türkiye dergisi tarafından belirlenen Startup 100 listesinde 4. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Sırada yeni alternatif yatırım araçları var

Midas CEO’su Egem Eraslan, “Kullanıcılarımızın tüm yatırım ihtiyaçları için tek platform olma yolunda ilerliyoruz. Bugün hisse alım satımını en zahmetsiz ve avantajlı şekilde yapabileceğiniz platform olmak için çalışıyoruz. 2022 yılı Midas için çok hızlı geçti, ABD borsalarının yanında artık Borsa Istanbul hisselerinin de Midas’a gelmesi büyüme yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından biri. Her iki borsaya da çok rahat ve hızlı şekilde yatırım yapabiliyorsunuz. Önümüzdeki dönemde kripto para, değerli maden ve yatırım fonları gibi alternatif yatırım araçlarını platformumuza ekleyerek tüm yatırım ihtiyaçlarınız için tek platform olma hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. 2023 yılında kullanıcılarımıza sunacağımız yeniliklerle uygulamamızı daha çok kişiyle buluşturacak ve tüm kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bizi tercih eden 500 bin kullanıcımızın her birine müteşekkiriz” dedi.