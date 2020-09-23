Oyun
Microsoft’un oyun stüdyosu alımları bitmedi!
Geçtiğimiz günlerde Bethesda‘yı satın alarak çok önemli bir hamle yapan Microsoft, oyun stüdyosu alma konusundaki kararlılığını koruyacağını, bu büyük satın alıma rağmen yatırımların devam edeceğini açıkladı.
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Microsoft geçtiğimiz günlerde ünlü oyun firması Bethesda’yı 7.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu büyük yatırım sonrası Microsoft’un CEO‘su Satya Nadella CNET‘e yaptığı açıklamada uygun şartlar sağlanması durumunda şirketin oyun stüdyosu alımlarına devam edeceğini belirtti. Bethesda alımı ile The Elder Scrolls, Fallout, Dishonored, Wolfenstein gibi çok önemli oyunları bünyesine katan Microsoft, oyun sektöründe ses getirmeye devam edecek gibi gözüküyor.
Bethesda oyunları çıktığı gün Gamepass’e gelecek
Microsoft, Bethesda‘yı satın aldıktan sonra yaptığı açıklamada, Bethesda oyunlarının ilk günden Gamepass‘e geleceğini ilan etti. Ayrıca Xbox‘ın en yetkili ismi Phil Spencer, Bethesda‘nın mevcut yapısını bozmak istemediklerini, mümkün olduğu sürece kendilerine müdahale etmeyeceklerini dile getirdi. Microsoft’un en büyük kozlarından olan Gamepass’in bu yükselişi özellikle Türkiye’deki oyuncular için de oldukça olumlu gözüküyor.
Genel
PlayStation 5 en büyük oyun konsolu olabilir!
PlayStation 5 almak istiyorsanız bu dev konsol için masanızda büyük bir alan ayırmanız gerecek. Belki de PS5 için konsol sehpanızı yenilemeniz gerekebilir.
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PlayStation 5 için ulaşılan bilgiler neler?
PlayStation 5 ülkemizde henüz son kullanıcıya ulaşmadı . Bu sebepten dolayı konsolun boyutları hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte, The Verge‘nin sızıntısıyla Tayvan’daki NCC’den alınan bilgilerle gerçek boyutları ortaya çıktı. Elde edilen bilgilerle, PlayStation 5’in küçük dolaplara sığamayacağı belli oldu. Sony; PlayStation 5’in 15.4 inç uzunluğunda, 10.2 inç derinliğinde ve 4.1 inç kalınlığında olduğu bilgisini vermese de NCC’ deki fotoğraflar bunu gösteriyor. Dijital versiyon veya disk tabanlı versiyonu satın alıyor olsanız da, bu canavara yer açmanız gerekecek. Ek olarak, Sony’nin yakın zamanda ülkemizde piyasaya süreceği bu konsol, 4.5 kilogram, Sony PS5’nin rakip konsolu Xbox Series X ise 4.45 kilogram ağırlığındadır. Ve 4K Blu-ray disk sürücüsü olmayan, PlayStation 5 Digital Edition 3.9 kilograma düşüyor.
PlayStation 5 bugüne kadarki en büyük Sony oyun konsolu. Genel olarak Xbox Series X‘ den kalın olmasa da çok daha büyük . Ayrıca, PlayStation 3, ilk Xbox ve Xbox One gibi efsanevi devlerden daha büyük. Sony ayrıca PS5’in gövdesinin standını veya diğer PlayStation ekipmanlarını ürünün fiyatına dahil etmedi.Oyun için cihazlar, özellikle oyun konsolu satın alırken boyutu değil oyun kütüphaneleri, ekosistemler ve fiyat daha önemlidir. Eğer yeni nesil bir oyun konsolu istiyorsanız ama fazla boş alanınız yoksa yeni nesil PlayStation5 için alan oluşturmanız gerekebilir.
Oyun
FIFA 21 demo sürümü yayınlanmayacak
FIFA’nın geliştiricisi, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Electronic Arts, resmi twitter hesabı üzerinden oyuncuları üzecek bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamaya göre yakında çıkacak olan FIFA 21 için bir demo sürümü yayınlanmayacak.
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EA Play aboneleri FIFA 21’i deneyebilecek
FIFA 21 için demo sürümü yayınlamayacağını söyleyen EA, daha iyi bir tam oyun deneyimi sunmak için böyle bir karar aldığını söyledi. EA, yaptığı açıklamada ”FIFA 21 için bir demo sürümü yayınlamayacağız. Bunun yerine geliştirici ekibimizin zamanını, güncel nesil ve yeni nesil konsollarda daha iyi bir tam oyun deneyimi sunmak için kullanacağız.” ifadelerini kullandı. Demo sürüm çıkmayacak olsa da EA Play üyeleri, oyunu çıkışından önce deneme fırsatına erişebilecek. Eğer aktif bir EA Play üyesiyseniz, 9 Kasım itibarıyla çıkacak olan FIFA 21’e, 1 Ekim’den itibaren 10 saatlik erken erişim şansı sunulacak.
We aren't releasing a demo for FIFA 21.
Instead we've made the decision to focus our development team's time on delivering the best full game experience for current & next-gen consoles.
We look forward to EA PLAY members jumping in 10 days from now and launching the game Oct 9.
— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 21, 2020
Bugün itibarıyla FIFA 21’in çıkışına 20 günden az bir süre kaldı. Oyun, ilk olarak mevcut nesle, PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, PC ve Nintendo Switch, çıkış yapacak. Yeni nesil konsollar için ise konsolların çıkışıyla birlikte çıkması bekleniyor. Ancak EA’den bu konuda henüz bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda oyunun mevcut nesil ve PC sürümü ile yeni nesil konsollar için gelecek olan sürümü arasında farklar bulunacağını hatırlatmakta yarar var. Oyunun ön sipariş fiyatları, PC için 419 TL’den, PS4 ve Xbox için 499 TL’den başlıyor.
Oyun
The Elder Scrolls Online, Bethesda’nın satışından etkilenmeyecek
The Elder Scrolls Online, Microsoft‘un Bethesda‘yı almasından etkilenmiyor. Yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre sistem olduğu gibi devam edecek.
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Oyun daha önce nasılsa, aynı şekilde devam edecek!
Oyun dünyası hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Oyun konsollarının duyurulduğu ve yeni oyunların piyasaya çıkmasına çok az bir süre kaldığı şu ortamda Microsoft adından söz ettirecek yeni bir hamle yaptı. Bethesda‘yı satın alan firma, Game Pass kullanan oyuncuları oldukça heyecanlandırdı. 7.5 milyar dolara gerçekleşen satışın ardından gözler, Bethesda içerisinde yer alan oyunlara çevrilirken, The Elder Scrolls Online oyununun yapımcılığını yapan ZeniMax Online Studios, sistemde herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. Oyunun olduğu gibi devam edeceğini açıklayan firma, oyuna yapılan desteğin hiçbir şekilde aksamayacağını hayranlarına duyurdu.
A note from Matt Firor, Studio Director of ZeniMax Online Studios: https://t.co/fI25uklrZ5 pic.twitter.com/q3qoJwUmXu
— The Elder Scrolls Online (@TESOnline) September 21, 2020
MMO kategorisinde yer alan The Elder Scrolls Online oyunu hali hazırda PC, PS4 ve Xbox One için piyasaya çıkmıştı. Oldukça önemli bir oyuncu kitlesine sahip olan oyun, bu açıklamanın ardından herhangi bir platform değişikliğine gitmeyecek. Öte yandan özellikle Game Pass sistemi nedeniyle oyuncuların övgülerini alan Microsoft‘un eli artık daha güçlü. The Elder Scrolls, Fallout, Doom ve Wolfenstein gibi popüler oyun serilerine sahip olan firma, olası konsol rekabetinde de en büyük rakibi Sony’ye karşı büyük bir avantaj elde etti. Satın alım sonrası Bethesda firmasından PlayStation 5 için oyun çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor.