Microsoft’un oyun stüdyosu alımları bitmedi!

PlayStation 5 almak istiyorsanız bu dev konsol için masanızda büyük bir alan ayırmanız gerecek. Belki de PS5 için konsol sehpanızı yenilemeniz gerekebilir.

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PlayStation 5 için ulaşılan bilgiler neler?

PlayStation 5 ülkemizde henüz son kullanıcıya ulaşmadı . Bu sebepten dolayı konsolun boyutları hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte, The Verge‘nin sızıntısıyla Tayvan’daki NCC’den alınan bilgilerle gerçek boyutları ortaya çıktı. Elde edilen bilgilerle, PlayStation 5’in küçük dolaplara sığamayacağı belli oldu. Sony; PlayStation 5’in 15.4 inç uzunluğunda, 10.2 inç derinliğinde ve 4.1 inç kalınlığında olduğu bilgisini vermese de NCC’ deki fotoğraflar bunu gösteriyor. Dijital versiyon veya disk tabanlı versiyonu satın alıyor olsanız da, bu canavara yer açmanız gerekecek. Ek olarak, Sony’nin yakın zamanda ülkemizde piyasaya süreceği bu konsol, 4.5 kilogram, Sony PS5’nin rakip konsolu Xbox Series X ise 4.45 kilogram ağırlığındadır. Ve 4K Blu-ray disk sürücüsü olmayan, PlayStation 5 Digital Edition 3.9 kilograma düşüyor.

PlayStation 5 bugüne kadarki en büyük Sony oyun konsolu. Genel olarak Xbox Series X‘ den kalın olmasa da çok daha büyük . Ayrıca, PlayStation 3, ilk Xbox ve Xbox One gibi efsanevi devlerden daha büyük. Sony ayrıca PS5’in gövdesinin standını veya diğer PlayStation ekipmanlarını ürünün fiyatına dahil etmedi.Oyun için cihazlar, özellikle oyun konsolu satın alırken boyutu değil oyun kütüphaneleri, ekosistemler ve fiyat daha önemlidir. Eğer yeni nesil bir oyun konsolu istiyorsanız ama fazla boş alanınız yoksa yeni nesil PlayStation5 için alan oluşturmanız gerekebilir.