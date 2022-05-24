Microsoft başkan yardımcısı ve ürün müdürü Panos Panay COMPUTEX 2022’te yaptığı açıklamada, Windows 11 topluluk tarafından çok iyi karşılandığını ve ekip tamamen mümkün olan en kaliteli ürünü sunmaya odaklandığını açıkladı.

Tayvan’da gerçekleşen ve birçok donanım üreticisini ve dijital platformu bir araya getiren etkinlikte, Windows 11’in benimsenmesinin hızlandığını ve platformun hibrit bir çalışma ve çalışma döneminde yeni anlamlar kazandığından bahsetti.

Ayrıca bkz: Microsoft, OneNote’un Yeni Tasarımını Test Etmeye Başladı!

Panay ayrıca, Microsoft ekibinin temel amacının platformu sürekli iyileştirmek, daha fazla işlevsellik, güvenlik ve üretkenlik sağlamak olduğunu belirtti.

“En yüksek kalite puanlarına sahip. Ekibimiz için en önemli şey bu: kalite, kalite, kalite. Onu kullanan insanlar üründeki kaliteyi buluyor, bu da inanılmazdı. Bu da ürün memnuniyetine dönüşüyor. şimdiye kadar piyasaya sürülen herhangi bir Windows’un en yüksek ürün memnuniyet derecesi ve bunu bir nevi görüyorsunuz” diye açıklıyor.

Panay’ın iyimserliğine rağmen, Windows 11’in teslimatı hala bazı engellerle karşı karşıya. Edinme oranı, yüksek olmasına rağmen, son aylarda yavaşlama belirtileri gösterdi. Mayıs 2022’ye kadar şirket, güncellemeyi tüm kullanıcı gruplarına önermeye başlamamıştı.

Ancak, bazı teknik önkoşulları karşılamadıkları için tüm cihazların geçiş için etkinleştirilmediğini hatırlamakta fayda var.

Ayrıca, bazı güncellemeler hala sorunlara neden oluyor ve hataları ve uyumsuzlukları ortadan kaldırmak için acil durum düzeltmeleri gerektiriyor. Örneğin, sonunculardan biri, belirli geliştiricilerin antivirüsüne sahip PC’lerde korkunç Ölümün Mavi Ekranını oluşturdu. Neler düşünüyorsunuz? Bize yorumlar kısmından bildirin.