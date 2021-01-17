Microsoft Word metin vurgusu nasıl yapılır?

Microsoft Word dosyasında önemli bir metni vurgulamak için dosyanın içindeki metin vurgusu aracından yararlanmak mümkün. Aynı zamanda yine vurgulanmış bir metin aranabiliyor da.

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Hemen konuya gelecek olursak, öncelikle vurgulamak istediğiniz metni barındıran Word dosyasını açmanız gerekiyor. Ardından fare imlecinizle vurgulayacağınız metni seçin. Metni seçmenizin hemen ardından ya metnin yanında beliren ufak menüden, yahut Word dosyasının Giriş kısmındaki seçenekler arasından; Metin Vurgusu Rengi seçeneğinin yanındaki aşağı doğru olan oka basın ve vurgulamak istediğiniz rengi seçin. Rengi seçmenizin ardından metnin o renkte vurgulandığını göreceksiniz. Açık renkler seçmeniz durumunda yazıcılardan daha iyi sonuç almanız muhtemel.

Aynı şekilde bir metin içerisindeki farklı yerleri art arda vurgulamayı da deneyebilirsiniz. Bunun için ise metni seçmeden önce Giriş kısmındaki yine aynı Yazı Tipi grubu içerisindeki Metin Vurgu Rengi kısmından renk seçmeniz gerekiyor. Ardından ise imleciniz artık vurgulayıcınız olacak. Böylelikle devamlı bir şekilde metin içerisinde vurgulamalarınızı gerçekleştirebilir olacaksınız.

Vurgulama modundan çıkabilmek için ise klavyeniz üzerinden Esc tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Microsoft Word metin vurgusu nasıl kaldırılır?

Aynı şekilde Microsoft Word dosyasında metin vurgusunu benzer yollar izleyerek kaldırmak mümkün. Bunun için de vurgulu olan metnin vurgusunu, vurgu kaleminizle seçip kaldırabilirsiniz. Eğer dosyadaki tüm vurguları kaldırmak istiyorsanız Ctrl+A ile bütün metni seçip yine Giriş yerindeki Metin Vurgu Rengi seçeneklerinden Renk Yok kısmına basarak vurguları silebilirsiniz.

Vurgulu metni bulmak

Eğer metin uzun ise ve vurgulu metinleri kısa sürede bulabilmek istiyorsanız gelişmiş arama seçenekleri de tam bunun için ulaşılabilir durumda. Bu kısma da Word dosyasının yine Giriş kısmında Düzenleme alanındaki Ara kısmının yanındaki aşağı oka basıp Gelişmiş Bul seçeneğine giderek ulaşabilirsiniz. Bu adımın ardından Bul ve Değiştir menüsü açılacak.

Bul kısmında Tüm Seçeneklere tıklamanız durumunda açılacak menülerden en aşağıda Biçim alanında Vurgu seçeneğine basmanız gerekiyor. Ardından ise Sonrakini Bul kısmına tıklayarak her bir vurgulanmış metni bulabiliyorsunuz.

Metinde belli kısımların vurgulanması okuyucuların bütün metni okumadan ana fikirleri almalarına olanak sağlayabilecek güzel bir araç olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla metnin vurgulanan yerlerine dikkat etmek gerekeceğini de son olarak “vurgulamakta” fayda var.