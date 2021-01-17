Geek
Microsoft Word metin vurgusu nasıl yapılır?
Microsoft Word dosyasında önemli bir metni vurgulamak için dosyanın içindeki metin vurgusu aracından yararlanmak mümkün. Aynı zamanda yine vurgulanmış bir metin aranabiliyor da.
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Hemen konuya gelecek olursak, öncelikle vurgulamak istediğiniz metni barındıran Word dosyasını açmanız gerekiyor. Ardından fare imlecinizle vurgulayacağınız metni seçin. Metni seçmenizin hemen ardından ya metnin yanında beliren ufak menüden, yahut Word dosyasının Giriş kısmındaki seçenekler arasından; Metin Vurgusu Rengi seçeneğinin yanındaki aşağı doğru olan oka basın ve vurgulamak istediğiniz rengi seçin. Rengi seçmenizin ardından metnin o renkte vurgulandığını göreceksiniz. Açık renkler seçmeniz durumunda yazıcılardan daha iyi sonuç almanız muhtemel.
Aynı şekilde bir metin içerisindeki farklı yerleri art arda vurgulamayı da deneyebilirsiniz. Bunun için ise metni seçmeden önce Giriş kısmındaki yine aynı Yazı Tipi grubu içerisindeki Metin Vurgu Rengi kısmından renk seçmeniz gerekiyor. Ardından ise imleciniz artık vurgulayıcınız olacak. Böylelikle devamlı bir şekilde metin içerisinde vurgulamalarınızı gerçekleştirebilir olacaksınız.
Vurgulama modundan çıkabilmek için ise klavyeniz üzerinden Esc tuşuna basmanız yeterli olacaktır.
Microsoft Word metin vurgusu nasıl kaldırılır?
Aynı şekilde Microsoft Word dosyasında metin vurgusunu benzer yollar izleyerek kaldırmak mümkün. Bunun için de vurgulu olan metnin vurgusunu, vurgu kaleminizle seçip kaldırabilirsiniz. Eğer dosyadaki tüm vurguları kaldırmak istiyorsanız Ctrl+A ile bütün metni seçip yine Giriş yerindeki Metin Vurgu Rengi seçeneklerinden Renk Yok kısmına basarak vurguları silebilirsiniz.
Vurgulu metni bulmak
Eğer metin uzun ise ve vurgulu metinleri kısa sürede bulabilmek istiyorsanız gelişmiş arama seçenekleri de tam bunun için ulaşılabilir durumda. Bu kısma da Word dosyasının yine Giriş kısmında Düzenleme alanındaki Ara kısmının yanındaki aşağı oka basıp Gelişmiş Bul seçeneğine giderek ulaşabilirsiniz. Bu adımın ardından Bul ve Değiştir menüsü açılacak.
Bul kısmında Tüm Seçeneklere tıklamanız durumunda açılacak menülerden en aşağıda Biçim alanında Vurgu seçeneğine basmanız gerekiyor. Ardından ise Sonrakini Bul kısmına tıklayarak her bir vurgulanmış metni bulabiliyorsunuz.
Metinde belli kısımların vurgulanması okuyucuların bütün metni okumadan ana fikirleri almalarına olanak sağlayabilecek güzel bir araç olarak kullanılabiliyor. Dolayısıyla metnin vurgulanan yerlerine dikkat etmek gerekeceğini de son olarak “vurgulamakta” fayda var.
Dizi/Film/Kitap
Deadpool 3 filminin MCU’ya dahil olacağı kesinleşti!
Deadpool 3 MCU içerisine dahil oluyor. MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, filmin evrene dahil olacağını resmi olarak duyurdu.
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MCU’da +18 Deadpool 3 filmi görmeye hazır olun!
Marvel Sinematik Evreni, genişlemeye devam ediyor. 2009 yılında Disney‘in satın alması ile birlikte oluşturulan evren çizgi roman hayranlarından büyük beğeni toplamış ve dünya genelinde yeni bir akım başlatmıştı. Marvel içerisinde yer alan çizgi roman karakterlerinin film haklarını da yavaş yavaş toplayan Disney, 2019 yılında 21st Century Fox‘u satın alarak X-Men evreninin MCU‘ya bağlanmasının önünü açtı. Bu evrenin tartışmasız en sevilen karakterlerinden biri olan Deadpool da satın alım sonrası MCU içerisine dahil olma hakkını kazandı. Ancak süper kahraman evreninde sert karakterlere pek yer vermeyen Marvel‘ın nasıl bir hamle yapacağı merakla bekleniyordu. Collider isimli internet sitesine konuşan MCU‘nun en yetkili ismi Kevin Fiege, Ryan Reynolds‘ın başrolünde yer aldığı yapımın olduğu gibi ana evrene dahil olacağını duyurdu.
Kendine has yapısı ile hayranların büyük beğenisini kazanan yapım için çalışmalara başlandığını duyuran Kevin Fiege, çekimlerin bu yıl başlamayacağını ama senaryo üzerinde büyük bir yol katettiklerini belirtti. Ryan Reynolds ile alakalı övgü dolu sözlerde bulunan Fiege, onun karakteri canlandırmasından büyük keyif duyduklarını hayranlarına duyurdu. Bu açıklamalar ile birlikte hayranların kafalarındaki soru işaretleri büyük ölçüde giderilirken Kevin Fiege, Deadpool 3 filminin herhangi bir “yumuşatma” olmadan doğrudan +18 olarak sinema salonlarına çıkacağını açıkladı. Bakalım Marvel, kendi evreninin ilk +18 filmi ile hayranlarını memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Hangi uygulama ne kadar RAM kullanıyor? – Android
Windows üzerinde hangi uygulama ve programların ne kadar RAM kullandığını Görev Yöneticisini açarak öğrenebiliyoruz. Android sisteminde ise, biraz gizlenmiş olsa da, benzer bir şekilde uygulamaların RAM hafıza kullanımlarına ulaşmak mümkün.
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Özellikle de eğer telefonunuz yüksek bir RAM kapasitesine sahip değilse, fazlaca RAM tüketen uygulamalarınızı tespit etmek iyi bir fikir olabilir. Bu bilgi için ise Android geliştirici ayarlarına erişmek gerekecek.
Daha önceleri bazı Android versiyonları ve ROM’ları hafıza kullanımını daha ulaşılabilir bir şekilde sunuyordu. Şimdi ise bu bilgilere ulaşmak biraz daha zorlaştı. Ancak yine de RAM kullanımını görebilmek için Android geliştirici ayarlarına erişmek neredeyse bütün Android telefonlarda çalışıyor diyebiliriz.
Hangi uygulama ne kadar RAM tüketiyor görmek için Geliştirici Seçenekleri nasıl aktifleştirilir?
Öncelikle, eğer daha önceden aktifleştirmediyseniz, bu ayarları görebilmeniz için onları aktifleştirmeniz gerekiyor. Bunun için ise yıllardır bilinen yöntem işimizi görüyor.
- Telefonunuzun Ayarlar kısmına girin
- Telefon bilgisi kısmına gelin
- Ardından Yapım numarası yazan yerin üstüne hızlıca tam yedi kere dokunun.
Bu adımların ardından sistem size Geliştirici Seçeneklerinin açıldığını haber verecektir. Bu kısım ise Android modeline göre ya Ayarlar menüsüne ya da Sistem sekmesi içerisine bir kez daha girdiğinizde yeni bir seçenek olarak karşınıza çıkacak. Oraya girdiğinizde ise yine modeline göre Çalışan Servisler veya direkt en üstte Hafıza kısmına girmeniz gerekiyor.
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Bu kısımda artık telefonunuzun RAM hafızasının genel durumunu ve mevcut kullanımını görebilirsiniz. Hangi uygulama tarafından ne kadar hafıza kullanıldığını görmek için ise bu bölüm içerisinden ilgili seçeneğine basmalısınız. Buradan sistemdekiler dahil her uygulamanın ne kadar RAM kullandığı görülebiliyor. Aynı zamanda kullanım süresi de Android’in görmenize izin verdiği bilgiler arasında. Yine üst taraftaki menüden uygulamaların görünüm ve RAM kullanım durumlarına göre sıralanış şekillerini değiştirmeniz de mümkün.
Bu kısa birkaç adımı kullanarak hangi uygulamalarınızın ne kadar ve hangi sürelerde RAM kullandığını görebilirsiniz.
Kolay gelsin!
Dizi/Film/Kitap
Sony PlayStation oyunlarından 7 dizi ve 3 film yapmayı planlıyor!
Sony PlayStation oyunlarını farklı sektörlerde değerlendirme kararı aldı. Firmanın oyunlarından 7 dizi 3 de film yapmayı hedeflediği öğrenildi.
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Sony PlayStation oyunları sadece oyun olarak sunmayacak!
Oyun dünyasının en önemli markalarından biri olan Sony, oyun dünyası için ürettiği içerikleri farklı sektörlere de entegre etme kararı aldı. PlayStation Studios çatışı altında geliştirilen oyunları dizi ve film sektörüne aktarmak isteyen Japon devi, görünüşe göre çalışmalara başladı. Media Post’a konuşan Sony Pictures CEO’su Tony Vinciquerra, firmanın One Sony programını geliştirdiği ve firmanın bünyesinde yer alan diğer alt şirketlerin sık sık ortak işler çıkaracağını belirtti. Bunun içerisine PlayStation ile film departmanın da girdiğini belirten Tony Vinciquerra, 7 adet dizi ve 3 adet film olmak üzere toplamda 10 adet oyun bazlı içeriğin hayranları karşılayacağını belirtti.
Dizi ve film sektöründe hali hazırda oyun bazlı çok kaliteli içeriklerin yer almadığı günümüzde, firma bu algıyı da kırmayı hedefliyor. An itibariyle Uncharted filmi için çekimleri sürdüren firmanın diğer içeriklerinin ne olacağı ise merak konusu. Öte yandan The Last of Us dizisinin HBO tarafından geliştirildiği için firmanın programına dahil olup olmadığı henüz bilinmiyor. PlayStation oyunları ile yakaladığı kaliteyi kaybetmek istemeyen firma, şimdiden hayranlarını beklentiye sokmayı başarabildi. Bakalım bizleri karşılayacak 10 yeni ve iddialı proje hedeflenen başarıya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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