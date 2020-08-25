Güncelleme
Word uygulamasına ses dosyalarını metne çevirme özelliği geldi
Microsoft Word uygulamasının çevrimiçi sürümü, bugün gelen yeni güncellemeyle beraber ses dosyalarını otomatik olarak metne dönüştürebilme özelliğine kavuştu.
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Word, ses dosyalarını metne dönüştürebilecek
Microsoft bugün Word‘ün web sürümü için yayınladığı güncellemede, uygulamaya ses transkripsiyon özelliği ekledi. Her türlü ses dosyasının metinsel dökümünü elde edebilmenizi sağlayan yeni özellik, Microsoft 365 aboneleri için Word’ün web sürümünde yer alıyor. Ayrıca Microsoft, kullanıcılara dönüştürdüğü metinleri kopyalama imkanı da veriyor.
Bu noktada Microsoft’un yapay zekası, yüklediğiniz ses dosyasında eğer varsa her konuşmacıyı ayrı ayrı tanımlayarak “Konuşmacı 1, Konuşmacı 2…” olarak ayrı bölümlerle Word belgesine ekleyecek. Ayrıca Word; bilgisayarınızdaki 200 MB’a kadar MP3, WAV, M4A ve MP4 dosyalarının yanı sıra dahili ses kayıt özelliğiyle kaydettiğiniz sesleri de metne çevirmeyi destekliyor. Böylece o an için hızlı bir şekilde kayıt yapmanız gerektiğinde, harici bir ses kayıt yazılımı arayışına girmenize gerek kalmayacak.
Eğer metne çevirmek istediğiniz ses dosyasını bilgisayarınızdan seçerseniz, bu durumda Word’ün bu sesi işleyip metinlerin dökümünü çıkarma süresi doğal olarak uzayacaktır; ancak eğer uygulamanın kendi kayıt aracını kullanarak ses kaydı yaptığınızda ise, bu işlemin saniyeler içinde tamamlanacağı belirtiliyor.
Yalnız bu özellik şu anda sadece İngilizce ses dosyalarını destekliyor olsa da, Micosoft’un diğer diller için de transkripsiyon desteği konusundaki çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen, kısa süre içerisinde İngilizce dışında diller de göreceğiz.
Öte yandan Microsoft, yeni transkripsiyon özelliğini bu yıl bitmeden Word uygulamasının iOS ve Android sürümüne de getirecek. Bu arada aylık 5 saat yani 300 dakikalık ses dosyalarıyla sınırlandırılan yeni özelliğin ücretsiz olmadığını ve sadece Microsoft 365 abonelerine sunulduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Huawei açıkladı; eski telefonlar güncelleme almaya devam edecek
Huawei, Google Mobil Servisleri’ne sahip olan telefonlarının hala yazılım güncellemesi almaya devam edeceğini ifade etti. Yapılan açıklamaya göre, halihazırda Google Servisleri’ne sahip telefon kullanıcılarının endişe etmesine gerek yok.
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Geçtiğimiz günlerde, ABD’nin Huawei’ye uyguladığı Google yasağından etkilenmeyen telefonları bile olumsuz anlamda etkileyecek bir gelişme yaşanmıştı. Buna göre; ABD hükümeti tarafından Huawei’ye verilen geçici genel lisans süresinin dolduğu ve bundan dolayı içinde Google Mobil Servisleri (GMS) bulunan akıllı telefonların bile artık güncelleme alamayacağı söyleniyordu.
Huawei, Google yüklü telefonların güncellenmeye devam edeceğini söyledi
İşte tüm bu söylentilerle alakalı Huawei, Twitter’dan bir takipçisine verdiği cevapta mevcut cihazların olumsuz etkilenmeyeceğini ve hala güncelleme desteği verileceğini söyledi. Bu durumun, aynı zamanda Huawei’nin alt markası olan Honor akıllı telefonlar için de geçerli olduğunu ekleyelim. Yani telefonunda Google Play ve ona bağlı servisleri yüklü olan Huawei ve Honor kullanıcıları, yazılım güncellemelerini sorunsuz bir şekilde almaya devam edecek.
Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.
— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020
Bilindiği üzere Huawei, ABD hükümetinin uyguladığı Amerikan şirketleriyle iş yapma yasağından beri ürettiği akıllı telefonlarda GMS’ye yer veremiyor. Hatta bu nedenle şirket, kendine has benzersiz bir ekosistem yaratmak için hem yazılım hem de donanım tarafında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ancak geçici genel lisansının dolmasından ötürü, kullanıcılar da oluşan bir panik havası vardı. Bu bağlamda şirketin, kafa karışıklığını gidermek açısından bu açıklamayı yapmasının insanların içine su serptiğini söyleyebiliriz.
Güncelleme
Telegram, iOS ve Android’de görüntülü arama desteğine kavuştu
Telegram, nihayet görüntülü arama özelliğine sahip olan mesajlaşma uygulamaları arasına katıldı. Uygulamaya gelen son güncellemeyle birlikte artık görüntülü görüşmeler yapılabiliyor.
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Telegram görüntülü görüşme desteğine kavuştu
En çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından olan Telegram, kullanıcılara gönderdiği duyuru ile birlikte 7. yılını kutlayarak, uzun süredir istenen görüntülü görüşme özelliğini getirdiklerini belirtti. Ayrıca Telegram, yaptığı açıklamada özelliğin henüz alfa aşamasında olduğunu ve önümüzdeki ay kullanıma sunacağı grup halinde görüntülü görüşme özelliği ile birlikte çok daha geliştirme ve iyileştirmeler de yapacağını söyledi.
Telegram’ın iOS ve Android sürümlerinde kullanıma açılan özelliği denemek için, telefonunuzun uygulama mağazasından güncellemeleri kontrol edip uygulamayı en son sürüme güncellemeniz gerekiyor. Görüntülü görüşmeyi başlatmak için ise, arama ekranındaki Video seçeneğine basmanız yeterli; akabinde görüntülü görüşme başlıyor.
Popüler mesajlaşma uygulaması, görüntülü görüşme esnasında resim içinde resim modunu da destekliyor. Böylelikle görüşme esnasında ekranı küçük bir pencere olarak telefonun alt kısmına konumlandırabilir ve uygulamadan çıkıp diğer işlerinizle uğraşmaya devam edebilirsiniz.
Bir diğer özellik ise, görüntülü aramaların uçtan uca şifreleme ile muhafaza edilmesi. Zaten Telegram denince akla ilk gelen kelime ‘güvenlik’; bu bağlamda uygulamanın yeni getirdiği özellikte de, yaptığı en iyi iş olan güvenliğe sadık kaldığını söyleyebiliriz.
Tüm bunlara ek olarak Telegram; “Sizi dinledik ve Telegram’ı bir mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası yapan özellikleri geliştirmeye devam edeceğiz.” açıklamasıyla, uygulamayı kullanıcıların istekleri doğrultusunda revize ederek çok daha fazla özelliği getireceklerinin sinyalini de verdi.
Güncelleme
Amazon Project Zero Türkiye’ye de geliyor!
Amazon’un sahte ürünlerin satışını engellemek için kullandığı teknolojisi Project Zero içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 ülkeye daha ulaşacak.
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Amazon Project Zero içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 yeni ülkeye geliyor!
Amazon’un platformu üzerinde yer alan sahteciliğe son vermek için geliştirdiği makine öğrenmesi destekli ve yenilikçi yöntemi Project Zero, içlerinde Türkiye’nin de bulunduğu 7 yeni ülkeye ulaşacak. Project Zero ile birlikte Amazon üzerinden satın aldığınız ürünlerin lisanslı ve gerçek ürünler olduğundan emin olabileceksiniz. Özelliğin Türkiye ile birlikte ulaştığı ülkeler arasından Brezilya, Avustralya, Suudi Arabistan ve Singapur da yer alıyor.
Project Zero ile birlikte Arduino, BMW, OtterBox ve Veet gibi 10.000’den fazla markanın ürünlerini alırken her zaman orijinal ürünler aldığınızdan emin olabileceksiniz. Amazon bu olumlu deneyimin müşterilerinin platforma olan güvenini artırmasını ve yeni kullanıcıları teşvik etmesini umuyor. Şirketin geçtiğimiz yıllarda elde ettiği başarıya bakarsak uyguladıkları yöntem işe yarıyor.
Amazon Global Müşteri Güveni ve İş Ortağı Desteği biriminin Başkan Yardımcısı Dharmesh Mehta, konuyla ilgili şunları söyledi: “Amazon olarak dünya çapında müşterilerimizi ve işbirliği yaptığımız markaları korumayı taahhüt ediyoruz. Project Zero, özellikle üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen satışları da güvenli hale getirdi.”
Amazon Project Zero’ya kayıt olan yeni ülkelerdeki mevcut bir ticari markaya sahip işletmeler, bu alanlarda Project Zero’yu otomatik olarak kullanabilecekler.