Word uygulamasına ses dosyalarını metne çevirme özelliği geldi

Microsoft Word uygulamasının çevrimiçi sürümü, bugün gelen yeni güncellemeyle beraber ses dosyalarını otomatik olarak metne dönüştürebilme özelliğine kavuştu.

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Word, ses dosyalarını metne dönüştürebilecek

Microsoft bugün Word‘ün web sürümü için yayınladığı güncellemede, uygulamaya ses transkripsiyon özelliği ekledi. Her türlü ses dosyasının metinsel dökümünü elde edebilmenizi sağlayan yeni özellik, Microsoft 365 aboneleri için Word’ün web sürümünde yer alıyor. Ayrıca Microsoft, kullanıcılara dönüştürdüğü metinleri kopyalama imkanı da veriyor.

Bu noktada Microsoft’un yapay zekası, yüklediğiniz ses dosyasında eğer varsa her konuşmacıyı ayrı ayrı tanımlayarak “Konuşmacı 1, Konuşmacı 2…” olarak ayrı bölümlerle Word belgesine ekleyecek. Ayrıca Word; bilgisayarınızdaki 200 MB’a kadar MP3, WAV, M4A ve MP4 dosyalarının yanı sıra dahili ses kayıt özelliğiyle kaydettiğiniz sesleri de metne çevirmeyi destekliyor. Böylece o an için hızlı bir şekilde kayıt yapmanız gerektiğinde, harici bir ses kayıt yazılımı arayışına girmenize gerek kalmayacak.

Eğer metne çevirmek istediğiniz ses dosyasını bilgisayarınızdan seçerseniz, bu durumda Word’ün bu sesi işleyip metinlerin dökümünü çıkarma süresi doğal olarak uzayacaktır; ancak eğer uygulamanın kendi kayıt aracını kullanarak ses kaydı yaptığınızda ise, bu işlemin saniyeler içinde tamamlanacağı belirtiliyor.

Yalnız bu özellik şu anda sadece İngilizce ses dosyalarını destekliyor olsa da, Micosoft’un diğer diller için de transkripsiyon desteği konusundaki çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen, kısa süre içerisinde İngilizce dışında diller de göreceğiz.

Öte yandan Microsoft, yeni transkripsiyon özelliğini bu yıl bitmeden Word uygulamasının iOS ve Android sürümüne de getirecek. Bu arada aylık 5 saat yani 300 dakikalık ses dosyalarıyla sınırlandırılan yeni özelliğin ücretsiz olmadığını ve sadece Microsoft 365 abonelerine sunulduğunu da belirtelim.