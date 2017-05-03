Microsoft, Windows Phone’a Yönelik Bazı Açıklamalarda Bulundu

Microsoft bir yıldan uzun bir süredir Windows işletim sistemine sahip herhangi bir telefon modelini piyasaya sürmüş değil.

Microsoft telefon bölümünü yeniden oluşturacak gibi gözüküyor. Günümüzde Windows Phone’un marketteki payı %1’in altına düşmüş durumda. Bu şirkete biraz pahalıya patladı. Şirket Nokia’yı 7.6 milyar$’a satın almıştı. Bunun dışında yüzlerce kişi de işinden oldu.

Yapılan açıklamaya göre şirketin akıllı telefon birimi Haziran ayının sonuna doğru şekillenmiş olacak. Ancak Windows 10 Mobil için ne tür planlar mevcut henüz bilinmiyor. Şirketin CEO’su Satya Nadella hala daha Windows işletim sistemine sahip telefonlar yapabileceklerini anlatıyor.

Nadella’nın açıklamasında yapacakları telefonun klasik telefonlar gibi olmayacağını belirtti. Nadella kendilerinin telefon yaptığı ve HP gibi üçüncü parti üreticiler ile işbirliğinde olduklarını bu sayede yönetim ve güvenlik gibi konular hakkında verilere sahip olduklarını açıkladı.

Nadella şirketin şu anda uygulamalarını ve servislerini iOS ve Android işletim sistemlerine entegre etmekle çalıştıklarını ancak önlerinde bir şirketin donanım anlayışını nasıl değiştirebileceğini gösteren Surface gibi bir örneğin olduğunu açıkladı.