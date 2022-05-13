Microsoft, insanların Windows pazarından edinebilecekleri harika, güzel ve kullanışlı uygulamaları tanımak için yıllık anketler yapıyor. Bu yıl, kullanıcılar uygulamaları Dosya Yönetimi, Yardımcı Program ve Açık Platform. aday gösterdi üç kategoride aday gösterdi.

Topluluk Seçimi Oylaması bu bağlantı aracılığıyla yapılabilir ve 12 Mayıs 2022 ile 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında kullanılabilir. Microsoft kazananları bu ayın sonlarında açıklayacak.

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Açık Platform bölümü, işletim sisteminin farklı bölümlerini ve kullanıcı arabirimini değiştirmek için uygulamaları barındırıyor. Microsoft, Windows’un açık bir platform olduğunu söylerken, kullanıcı dostu değişiklikler ve erişilebilirlik iyileştirmeleri sağlayan harika uygulamaları tanımak ve kutlamak istiyor. Aşağıdaki uygulamalardan biri için oy verebilirsiniz:

Dosya Yönetimi ödülü, adından da anlaşılacağı gibi, Windows kullanıcılarının dosyaları görüntülemesine, sıralamasına, düzenlemesine, dönüştürmesine, sıkıştırmasına ve çok daha fazlasını yapmasına yardımcı olan uygulamalar içindir.

Son olarak, Yardımcı Program bölümü görevleri otomatikleştirmek, sorunları teşhis etmek, ekranınızı kaydetmek ve paylaşmak vb. için uygulamaları barındırıyor.