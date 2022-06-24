Microsoft, Windows 7’nin sonunu onayladıktan sonra, 10 Ocak 2023’te Windows 8.1 güncellemeleri için desteğini sonlandıracağını açıkladı. İşletim sistemini kullanmaya devam eden kullanıcılar, bu yılın Temmuz ayından itibaren açılır pencereler aracılığıyla bilgilendirilecek.

Bildirimler, Windows 7 kullanıcılarına sistem desteğinin kesileceğini bildirmek için kullanılanlara benzer olacaktır. Güvenlik güncellemeleri artık sunulmayacak ve kullanıcılar, platformu kullanmaya devam etmek için Genişletilmiş Güvenlik Güncellemesi (ESU) ile genişletilmiş güncellemeler için ödeme bile yapamayacak.

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Windows 8.1’in geçmişi göz önüne alındığında, Microsoft’un kararı sürpriz değil. 2013’ten beri var olan sistem, Bill Gates tarafından kurulan şirketin Windows 8 hatalarını düzeltmek için yaptığı başarısız bir girişimdi.

Bu yeni hamle, daha merkezi olmayan Başlat Menüsünün geri dönüşüne ek olarak, bir akıllı telefon arayüzünü andıran daha renkli bir hava getirdi. Teoride ilginç görünüyor, ancak pratikte onay olumlu değildi. Çok sayıda eleştiri yapıldı ve bir kullanıcı tabanı tutulmuş olmasına rağmen, proje halkla birlikte ilerleyemedi.

Microsoft’un vizyonu, Windows Phone ile donatılmış Lumia cep telefonlarında da uygulanacak sisteminde devrim yapmaktı. Durdurulan hem akıllı telefonlar hem de Windows 8 ve 8.1, kullanıcıların kafasında kötü bir anı olarak kalıyor.