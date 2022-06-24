Instagram, yakın zamanda kullanıcının yaşını doğrulamak için Amerika Birleşik Devletleri’nde bir video selfie aracını test etmeye başladı. Sistem, 18 yaşın altındaki bir kişinin yasal yaştaki birini taklit etmeye çalışıp çalışmadığını belirlemek için yapay zeka kullanacak.

Sosyal ağa göre, sistem 13 yaşında (ABD’de platforma kaydolmak için minimum yaş) biri yaşını 18’in üzerine çıkarmaya çalıştığında kullanılıyor. Bu durumlarda, sistemin bir gencin bir yetişkini taklit etmeye çalışıp çalışmadığını analiz edip doğrulayabilmesi için bir kayıt gerekecek.

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Önceki örnek odak noktası olacaktır, ancak araç aynı zamanda tam tersi bir analiz de yapacaktır. Yani, kendilerini yanlışlıkla reşit olmayan olarak kaydettiren yetişkinler de doğrulamaya tabi tutulur.

Video selfie soruşturması, sosyal ağla ortak olan Londra merkezli girişim Yoti tarafından yürütülüyor. Yoti’nin sistemleri kişinin özelliklerini analiz eder, ardından hem startup hem de Instagram videoyu kayıtlardan siler.

İçindekiler Araçların önemi

Araçların önemi

Instagram’a göre, platformdaki deneyim yaş gruplarına göre değiştiği için kullanıcının doğru yaşını bilmek önemlidir. Gençler, örneğin daha şehvetli içeriğe veya şiddet ve müstehcen dil içeren içeriğe yetişkinlerle aynı erişime sahip değildir.

Instagram’a kaydolmak için insanların en az 13 yaşında olmasını istiyoruz. Bazı ülkelerde asgari yaşımız daha yüksektir. Birinin genç (13-17 yaş) olduğunu bildiğimizde, onlara özel hesaplarda standart hale getirme, tanımadıkları yetişkinlerden istenmeyen iletişimleri önleme ve reklamverenlerin sahip olması gereken seçenekleri sınırlama gibi yaşa uygun deneyimler sağlarız. reklamlarla onlara ulaşın.

Instagram, geçen yıl patlak veren bir skandalın ardından öncelikle reşit olmayanlara yönelik politikalarını değiştirmeye çalışıyor. The Wall Street Journal tarafından yayınlanan dahili bir şirket raporu, yöneticilerin sosyal ağın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki gençlerin ruh sağlığını kötüleştirdiğini bildiklerini gösterdi.

Hatta dava, Meta yöneticilerinin bu olumsuz durumu tersine çevirmek için ne gibi tavırlar sergileyeceğini sorgulamak için toplantılar düzenleyen ABD Kongresi’ne bile götürüldü. Dahili araştırmalar, gençlerin Instagram’ı aşırı kullanmaktan estetik baskı, aşağılık duyguları ve hatta intihar düşünceleri yaşadıklarını göstermiştir.