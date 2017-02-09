Microsoft, Windows 10’un Tasarımındaki Değişikliklerden Örnekler Sundu

Microsoft bu yılın sonuna doğru yayınlayacağı güncelleme ile birlikte Windows 10 arayüzünde yapacağı bazı değişiklikleri tanıttı.

Microsoft, Project Neon adını verdiği projeye dair bazı değişiklikleri Windows geliştirici yayınında gösterdi. Burada gösterilen görüntüler geçen ay sızdırılan yeni Windows 10 tasarımına sahip ekran görüntülüleri ile benzerlik gösteriyor.

Yayınlanan görüntülere göre Windows 10’un her tarafında küçük değişiklikler yapılmış. Artık uygulamalarda daha fazla hareketli animasyonlar ve görsel değişiklikler yer alıyor. Project Neon’da şirketin Windows 10’a ekleyeceği üç boyut özellikleri ve HoloLens yazılımları da yer alıyor.



Şirket Project Neon’a dair bütün detayları Mayıs ayında düzenleyeceği geliştirici konferansında açıklayacak. Bu konferansta ayrıca bu yılın sonuna doğru gelecek olan Windows 10 güncellemesine dair çok daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.