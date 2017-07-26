Microsoft, Windows 10’un Sonbahar Creators Update ile Kalkacak Uygulamaları Açıkladı

Microsoft, Windows 10’un Sonbahar Creators Update ile Kalkacak Uygulamaları Açıkladı

26 Temmuz, 2017 İşletim Sistemleri, Uygulama 0 yorumlar

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Windows 10’un yeni güncellemesi ile bu uygulamalar tarih olacak.

Windows 10‘un eylül ayında çıkması beklenen Creators Update güncellemesi şu anda hazırlık aşamasında. Firma ise konu ile ilgili bilgileri paylaşmaya devam ediyor. Paylaşılan makaleye göre Windows 10’Un yeni versiyonunu bizlere getirecek bu güncelleme bazı özelliklerin de tarih olmasına sebep olacak.

Yeni Creators Update güncellemesi ile bir sürü uygulama ve özellik artık kullanılmaz olacak. Bunlardan en ilginçleri ise 3D Builder, Microsoft Paint, Reader, Outlook Express ve Reading List özellikleri. Bütün listeyi buradan görebilirsiniz.

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