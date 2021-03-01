İşletim Sistemleri
Microsoft Windows 10 sistemindeki bu hard disk hatasını çözüyor
Yakın zamanda Windows 10 üzerinde keşfedilen bir hatayı Microsoft çözüme kavuşturdu. Ancak çözüm şu anda sadece Windows Insiders kullanıcıları için geçerli.
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Sorunla alakalı Microsoft firmasının belirttiğine göre Windows 10 üzerinde belli bir dosyaya (C:\$i30:$bitmap, ancak açmaya çalışmayın) ulaşmaya çalışan kullanıcılar; “dosya dizini bozuk ve okunamaz halde” hatası alıyorlardı. Ancak diskte bir sorun olmadığı ve chkdsk çalıştırılarak sorunun çözüleceği söyleniyordu. Ama BleepingComputer’ın disklerde yaptığı testlere göre diskler gerçekten de sorun yaşıyor. Bu nedenle de Windows 10 sistemi dosyayı açamıyor.
Dolayısıyla Firefox gibi bazı firmalar kendi çözümlerini getirirken; genelde sorun, birçok kişiyi Microsoft’un çözüm getirmesi için bekletecek kadar ciddi durumda idi.
Şimdi ise Microsoft bu sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Windows Insider 21322 versiyonunda yapılan denemelere göre Windows 10 artık dosyanın bozuk olduğunu söylemiyor. Onun yerine dizin isminin yanlış olduğunu ibaresi çıkıyor.
Bahsi geçen dosyanın bulunma zorluğu nedeniyle genel anlamda bu hatanın belirmesi düşük ihtimal. Ancak olması durumunda ciddi sorunlara yol açabiliyor ve sistemde açık oluşturabiliyor. Dolayısıyla firmanın sorunu kısa sürede çözmüş olması önemli.
Ancak şimdilik Windows Insider programının bir parçası değilseniz bu çözümün gelmesi biraz daha zaman alabilir. Öyle ki görünüşe göre Windows 21H1 güncellemesi bu çözümü içermeyecek. Ama firmanın yakın zamanda bununla alakalı bir yama getirmesi olası. O zamana kadar ise dosyaya girmemek en iyisi gibi duruyor.
İşletim Sistemleri
Windows 10 bazı oyunlardaki takılmalar için güncelleme alıyor
Windows 10 işletim sistemi, bir toplu güncellemenin ön izleme versiyonunu aldı. Güncelleme bazı oyunlardaki takılma ve titreme sorunlarına da çözüm getiriyor.
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Microsoft firmasının belirttiğine göre Windows 10 2020 Mayıs ve Ekim güncellemesine gelen KB4601382 yaması; bazı donanımlarda görülen oyun açarken oluşan görüntü sorunlarına güncelleme getiriyor.
Ön izlemede olduğu için bu çözümler serisini içeren güncellemeyi Windows Update üzerinden bulmanız gerekecek. Normal şartlarda ise zaten gelecek ayın toplu güncellemesine bu yama da dahil olacak. Ancak bu tip sorunlar yaşayan kişiler güncellemeyi önden yapmak isteyebilirler.
Bununla beraber güncelleme başka sorunlara da çözümler getiriyor. Bunların arasında ise görüntü ile alakalı “bazı monitörlerde videonun titremesine neden olan sorun” bahsi geçiyor. Ayrıca HDR kalitesine sahip monitörlerde görülebilen yanlış yenileme hızlarının gösterilmesinin de çözüldüğü bahsedilenler arasında. KB4601382 güncellemesi aynı zamanda Windows 10 kurulum ekranında beklenmedik başka ekranların belirmesine de çözüm getiriyor.
Ama eğer bu sorunları siz yaşamıyorsanız veya sizin için çok da rahatsız edici seviyede değillerse; şimdilik bu ön izleme güncellemesinden uzak durmanızın daha iyi olması muhtemel. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere hala test aşamasında olan güncelleme bazı beklenmedik sorunlara da yol açabilir. Hatta son haldeki güncellemeler bile bazen yeni sorunlar getirebiliyorlar. Dolayısıyla genel olarak konuşursak ön izleme güncellemesinin bitmiş halini beklemekte yarar var.
İşletim Sistemleri
Microsoft yakında “yeni Windows” tanıtımı yapabilir
Söylentilere göre Microsoft “yeni Windows” ismini verdiği sistemini tanıtmak için hazırlık yapıyor.
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Bilgiler Microsoft sızıntılarıyla tanınan WalkingCat tarafından Twitter üzerinden geldi. Paylaşılana göre “yeni Windows” ifadesinin kast ettiği şeyin tanıtımı gelecek ay olacak. Sonrasında paylaşımına eklemede bulunan WalkingCat, tanıtımın yaklaştığını ancak gelecek ay olmayabileceğini söyleyerek bir düzeltme de yaptı.
Dolayısıyla Windows 10X olduğunu tahmin ettiğimiz “yeni Windows” için Mart hala bir seçenek olsa da; Nisan ayı daha muhtemel gözüküyor. Çünkü Microsoft Windows 10X için çıkış tarihini 2021 ilkbaharı olarak planlıyor. Bu nedenle Nisan bu planlara daha çok uyuyor gibi.
Bununla beraber bahsedilen şeyin Windows 10’a önemli yenilikler getirecek Sun Valley güncellemesi olabileceği de konuşuluyor. Ancak daha çok görünüş yenilikleri getirecek bu güncellemenin “yeni Windows” ismini almış olma olasılığı düşük. Ayrıca Sun Valley yenilemesinin 2021 yılının ikinci yarısındaki 21H2 güncellemesine kadar gelmesi beklenmiyor. Sızıntıların Sun Valley’in bir şekilde tanıtılacağına işaret etme ihtimali de var; ancak bahsedilen projenin Windows 10X olma ihtimali daha yüksek gibi. Ama bunların hepsinin birer söylentiden ibaret olduklarının tekrardan altını çizelim.
Son olarak bu tweeti tespit eden Windows Latest’ın kendi kaynaklarından da paylaştığı bilgilere göre; Microsoft aynı zamanda Nisan veya Mayıs ayında “Windows yenilikleri” isimli bir etkinlik yapmak istiyor. Bu etkinliğin Big 2021 konferansında yer alması da mümkün. Aynı zamanda yine Twitter üzerinden belirtildiğine göre; 23 Mart için planlanan “Oyunculuk için yenilikler” adlı bir etkinlik daha yolda. Windows etkinliğinin de bu tarihten sonra olması bekleniyor.
İşletim Sistemleri
Microsoft Windows 10 güncelleme sürecini kolaylaştıracak
Sistem için yeni bir indirme türünün keşfedilmesiyle Microsoft firmasının Windows 10 güncellemelerinde yapacağı değişim ortaya çıktı. Şirket bütün güncelleme ve düzeltmeleri bir paket altında toplayan bir güncelleme piyasaya çıkaracak. Böylelikle güncellemeleri indirme ve kurma başarı oranlarının artması ve görülen sorunların azalması planların arasında.
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Microsoft güncellemeler için bazı özel durumlarda bu yolu izleyebiliyor. Servicing stack update (SSU) denilen güncelleme versiyonlarıyla birlikte güncelleme sürecine önemli değişiklikler yapan firma; bu şekilde farklı iyileştirmeler için oluşabilecek sorunları çözmeyi hedefliyor. Son güncellemeyle paylaşılan yazıda ise firma bu güncellemelerin sağlam ve güvenli yükseltmeler yaptığını not düşüyor.
Normalde bu SSU güncellemeleri ayrı bir şekilde yapılıyorlar. Ancak Microsoft firmasının geçen sene söylediğine göre artık Windows 10 düzenli güncellemeleriyle birlikte bu güncellemeleri görebileceğiz. Dolayısıyla normal güncellemelerle SSU güncellemeleri arasında oluşabilen bazı sorunların da önüne geçilmesi muhtemel. Ki bu tip sorunları genelde yönetici hesaplarda görsek de; normal kullanıcıların da güncellemelerle uğraşırlarken karşılarına çıkabiliyorlar.
Sözü geçen Windows Update ile sunulan toplu güncellemenin ilki geçtiğimiz senenin sonlarındaki Windows 10 2004/20H2 KB4601382 güncelleme ön izlemesi ile geldi. Microsoft’un yine notlarında söylediğine göre bu güncellemeyle başlayarak firma güncellemeleri toplu verecek. Bu işlevin kullanılması için ise SSU (KB4598481) isimli ayrı güncellemenin indirilmesi gerektiği de belirtilenlerin arasında.
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