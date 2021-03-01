Microsoft Windows 10 sistemindeki bu hard disk hatasını çözüyor

Yakın zamanda Windows 10 üzerinde keşfedilen bir hatayı Microsoft çözüme kavuşturdu. Ancak çözüm şu anda sadece Windows Insiders kullanıcıları için geçerli.

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Sorunla alakalı Microsoft firmasının belirttiğine göre Windows 10 üzerinde belli bir dosyaya (C:\$i30:$bitmap, ancak açmaya çalışmayın) ulaşmaya çalışan kullanıcılar; “dosya dizini bozuk ve okunamaz halde” hatası alıyorlardı. Ancak diskte bir sorun olmadığı ve chkdsk çalıştırılarak sorunun çözüleceği söyleniyordu. Ama BleepingComputer’ın disklerde yaptığı testlere göre diskler gerçekten de sorun yaşıyor. Bu nedenle de Windows 10 sistemi dosyayı açamıyor.

Dolayısıyla Firefox gibi bazı firmalar kendi çözümlerini getirirken; genelde sorun, birçok kişiyi Microsoft’un çözüm getirmesi için bekletecek kadar ciddi durumda idi.

Şimdi ise Microsoft bu sorunu çözmüş gibi gözüküyor. Windows Insider 21322 versiyonunda yapılan denemelere göre Windows 10 artık dosyanın bozuk olduğunu söylemiyor. Onun yerine dizin isminin yanlış olduğunu ibaresi çıkıyor.

Bahsi geçen dosyanın bulunma zorluğu nedeniyle genel anlamda bu hatanın belirmesi düşük ihtimal. Ancak olması durumunda ciddi sorunlara yol açabiliyor ve sistemde açık oluşturabiliyor. Dolayısıyla firmanın sorunu kısa sürede çözmüş olması önemli.

Ancak şimdilik Windows Insider programının bir parçası değilseniz bu çözümün gelmesi biraz daha zaman alabilir. Öyle ki görünüşe göre Windows 21H1 güncellemesi bu çözümü içermeyecek. Ama firmanın yakın zamanda bununla alakalı bir yama getirmesi olası. O zamana kadar ise dosyaya girmemek en iyisi gibi duruyor.