Windows 10 bazı oyunlardaki takılmalar için güncelleme alıyor

Windows 10 işletim sistemi, bir toplu güncellemenin ön izleme versiyonunu aldı. Güncelleme bazı oyunlardaki takılma ve titreme sorunlarına da çözüm getiriyor.

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Microsoft firmasının belirttiğine göre Windows 10 2020 Mayıs ve Ekim güncellemesine gelen KB4601382 yaması; bazı donanımlarda görülen oyun açarken oluşan görüntü sorunlarına güncelleme getiriyor.

Ön izlemede olduğu için bu çözümler serisini içeren güncellemeyi Windows Update üzerinden bulmanız gerekecek. Normal şartlarda ise zaten gelecek ayın toplu güncellemesine bu yama da dahil olacak. Ancak bu tip sorunlar yaşayan kişiler güncellemeyi önden yapmak isteyebilirler.

Bununla beraber güncelleme başka sorunlara da çözümler getiriyor. Bunların arasında ise görüntü ile alakalı “bazı monitörlerde videonun titremesine neden olan sorun” bahsi geçiyor. Ayrıca HDR kalitesine sahip monitörlerde görülebilen yanlış yenileme hızlarının gösterilmesinin de çözüldüğü bahsedilenler arasında. KB4601382 güncellemesi aynı zamanda Windows 10 kurulum ekranında beklenmedik başka ekranların belirmesine de çözüm getiriyor.

Ama eğer bu sorunları siz yaşamıyorsanız veya sizin için çok da rahatsız edici seviyede değillerse; şimdilik bu ön izleme güncellemesinden uzak durmanızın daha iyi olması muhtemel. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere hala test aşamasında olan güncelleme bazı beklenmedik sorunlara da yol açabilir. Hatta son haldeki güncellemeler bile bazen yeni sorunlar getirebiliyorlar. Dolayısıyla genel olarak konuşursak ön izleme güncellemesinin bitmiş halini beklemekte yarar var.