Microsoft Windows 10 Creators Güncellemesi 5 Nisan’da İndirilebilir

Microsoft büyük Windows 10 güncellemesinin tarihini 11 Nisan olarak duyurdu ancak 5 Nisan tarihinde manuel olarak güncellemeyi indirebilirsiniz.

Microsoft bir blog gönderisi ile yaptığı açıklamada Creators güncellemesinin Update Assistant’ta yer alacağını ve lisanslı Windows 10 kullanıcılarının bu güncellemeyi indirebileceğini belirtti.

Windows 10 Creators güncellemesi şu anda da indirilebilir ancak bunun için Wİndows Insider programına kayıt olmak gerekiyor. Creators güncellemesi 11 Nisan tarihinde çıkacak ancak Windows Phone kullanıcıları ise biraz daha sabretmek zorunda. Güncelleme Windows Phone işletim sistemine sahip telefonlara 25 Nisan tarihinde dağıtılacak.

Güncelleme belirli bir güne ve saate ertelenebilecek, bir haftalığına durcurulabilecek ya da aktif saatler genişletilebilecek. Bu sayede kullanıcıların olmadık bir zamanda bilgisayarları yeniden başladığı için işleri yarım kalmayacak.