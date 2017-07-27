Microsoft, Windows 10 Beta Kullanıcılarına Yeni Güncelleme Yayınladı

Microsoft bu sene başında Android ve iOS cihazları Windows 10 ile daha uyumlu hale getireceğini açıklamıştı ve bu konuda ilk adımı attı.

Microsoft, Windows 10 beta kullanıcılarına bugün yeni bir güncelleme yayınladı ve bu güncelleme ile beraber Windows 10’un build numarası 16251’e yükseldi. Bu güncelleme ile beraber Android kullanıcılarına telefonu, bilgisayara bağlamaya yarayan Microsoft Apps uygulaması geldi.

Özelliğin iOS cihazlarını ne zaman destekleyeceği henüz bilinmiyor. Bu özellikle beraber kullanıcılar mobil cihazda olan bir linki direkt olarak Windows PC ile paylaşabiliyor. Şirket bunu direkt olarak uygulamadan içerik paylaşmaya ve kopyala yapıştır özellikleri getirmeyi hedefliyor.

Güncelleme ile beraber Cortana’ya da bazı ek özellikler geldi. Artık Cortana hava durumu, sinema, borsa bilgileri ve uçuş bilgilerini gösterirken internet tarayıcısı açmadan daha hızlı bir şekilde gösteriyor. Cortana ayrıca bilgisayarı kapatabiliyor, yeniden başlatabiliyor ya da oturumu kapatabiliyor.