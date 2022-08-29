ABD ve Çin arasındaki yapay zekada (AI) üstünlük için süregelen çekişme, yerel yasa koyucuları kaybetmenin ulusal güvenlik, ekonomi ve Amerikan refahı için ne anlama gelebileceği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi, sahadaki hakimiyet yarışına kaynak aktarırken, aynı zamanda işbirliği de var. Hatta bazı yapay zeka uzmanları, bilgi işlem alanındaki gelişmelerden en iyi şekilde yararlanmak için sınır ötesi işbirliğinin anahtar olduğunu bile söylüyor.

Microsoft ve ByteDance, bu fikri ilerletmek için üzerlerine düşeni yapıyorlar. KubeRay adlı bir proje aracılığıyla, şirketlerin AI uygulamalarını daha verimli çalıştırmasına yardımcı olmayı amaçlayan yazılımlar üzerinde birlikte çalışıyorlar.

Bu hafta San Francisco’daki Ray Zirvesinde, ByteDance yazılım mühendisi Jiaxin Shan ve Microsoft baş yazılım mühendisi Ali Kanso, veri bilimcileri, makine öğrenimi uzmanları ve Ray adlı açık kaynaklı yazılımları kullanarak büyük uygulamalar oluşturmakla ilgilenen diğer geliştiricilerle ilerlemelerini tartıştılar.

Shan ve Kanso, KubeRay’in arkasındaki teknik ayrıntıları açıkladı ve yazılımı, birden fazla bilgisayarda çalışan veya dağıtılmış bilgi işlem üzerinde çalışan AI uygulamalarına güç vermede yardımcı olarak sundu. Kanso, “Jiaxin ve ben bir yıldır açık kaynaklı bir proje üzerinde çalışıyoruz ve bu, böyle bir topluluk toplantısının güzelliği. Aynı şirkette değiliz ama her hafta buluşuyoruz, her hafta işbirliği yapıyoruz” dedi.

İçindekiler AI açık kaynak projeleri

AI açık kaynak projeleri

Şirketler, son yıllarda popülerlik kazanan ve çok sayıda girişimin tohumlarını atmış olan açık kaynak projelerine katkıda bulunmak için genellikle mühendislik kaynaklarıyla ortaklık kuruyor ve bunları paylaşıyor. Microsoft-ByteDance işbirliği, yapay zeka ve fikri mülkiyet konusunda ABD ile Çin arasında giderek artan rekabet ve teknolojik gelişmelerin gözetim ve gizliliğe izinsiz giriş için nasıl kullanılabileceği konusundaki endişeler nedeniyle dikkate değer.

Microsoft; Amazon, Alphabet, Meta ve Apple gibi rakiplerle birlikte AI’a büyük yatırım yapıyor. Google’ın bir zamanlar yaptığı gibi, Microsoft Çin’de bir AI araştırma laboratuvarı bulunduruyor ve ülkenin akademik yeteneğinden faydalanmasına yardımcı oluyor.

Ray zirvesi, teknolojisi Ray üzerine kurulu yazılım girişimi Anyscale tarafından organize edildi. KubeRay’e de katkıda bulunan Anyscale, 2019 yılında Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde bilgisayar bilimi profesörü olan Ion Stoica’nın da dahil olduğu bir grup mühendis tarafından ortaklaşa kuruldu.

Stoica, açık kaynaklı yazılım alanında uzun bir geçmişe sahip ve geçen yıl bir finansman turunda 38 milyar dolar değerinde bir veri analizi şirketi olan Databricks’in kurucu ortağı. Databricks, Berkeley’de Stoica’nın yönetiminde geliştirilen Apache Spark’ın üzerine inşa edildi. Anyscale de benzer bir yol izlemeye çalışıyor ve bu hafta yeni bir 99 milyon dolar topladığını söyledi.

Microsoft ve Meta gibi teknoloji devleri, kendi iç teknolojik fikirlerini daha geniş topluluğa yaymanın bir yolu olarak genellikle açık kaynak projelerini kullanıyor. Bunu yapmak, potansiyel işe alımları cezbetmeye yardımcı oluyor ve şirketleri teknoloji liderleri olarak geliştiricilere pazarlamanın bir yolu olarak hizmet ediyor.

Microsoft-ByteDance ilişkisinin bir geçmişi var. 2020’de Microsoft, Donald Trump’ın sosyal medya uygulamasını belirsiz güvenlik nedenleriyle yasaklamakla tehdit ettiği bir zamanda ByteDance’den TikTok’u almaya çalıştı. Bir yıl sonra, Microsoft CEO’su Satya Nadella, başarısız anlaşmayı şimdiye kadar üzerinde çalıştığı “en garip şey” olarak nitelendirdi.