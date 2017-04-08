Microsoft’un Yeni iPhone Kamera Uygulaması, Snapchat’i Andırıyor

Microsoft, iPhone için yaklaşık 1 yıl kadar önce Selfie isimli bir kamera uygulaması yayınlamıştı ve bu uygulama pek popüler olmamıştı.

Microsoft şimdi de iOS için Sprinkles isimli bir başka kamera uygulaması daha çıkardı. 1 Nisan tarihinde çıkan uygulama şirketin bir başka deneysel kamera uygulaması olarak App Store’da ki yerini aldı.

Uygulamanın içerisinde ilginç özellikler yer alıyor ve bu özelliklerden uygulamanın Snapchat jenerasyonu için geliştirildiği belli. Uygulama yapay zeka ve makine öğrenimi destekli çalışıyor. Çekilen fotoğraflarda yer alan kişilerin yaşlarını tahmin ediyor ve buna göre filtre uygulayabiliyor.

Sprinkles’ta fotoğraflara efektlerin dışında yazı, emoji veya çıkartma eklenebiliyor. Uygulama kullanıcılara bir çok düzenleme önerisi sunuyor. Şirket bunu Selfie ve Pix uygulamarıyla daha önce denemişti. Ancak bu uygulamanın asıl amacı fotoğraf uygulaması çıkarmak değil yeni yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini test etmek.