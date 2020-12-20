Microsoft Teams uzaktan çalışmayı daha da kolaylaştırmak istiyor

Microsoft, iş ve okul için sıkça kullanılan Teams yazılımı için çalışma arkadaşları arasında uyumu artıracağı düşünülen takvim özelliğini getirecek.

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Şirketin ürün haritasına göre özellik, yeni açılan her bir Teams kanalı için ortak bir takvim oluşturacak. Takvimde ise kanaldaki üyelerin katılacağı gelecek toplantılar ve olaylar yer alacak.

Microsoft’un açıkladığına göre Teams, bir buluşma kanalı oluşturulduğunda bu durum için aktivite sayfasında otomatik olarak yeni bir gönderi oluşturacak. Bildirimleri kapalı olan kullanıcılar ise bu tip gelecek olayları kanal takviminden takip edebilecek. Böylelikle de kullanıcıların arasındaki oluşabilecek iletişimsizliklerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Şu anda gelişim aşamasında olan takvim uygulamasının Ocak ayında Teams için hem masaüstü hem de internet üzerinden ulaşılabilir olacağı öngörülüyor. Mart ayında geleceği düşünülen ve kullanıcılara e-posta kopyalarını Teams kanallarına iletmelerini sağlayacak Outlook eklentisi de, bu takvim özelliğiyle uyumlu çalışabilir gibi duruyor.

Özellikle pandemiden sonra oldukça ivme kazanan Microsoft Teams için diğer gelişmeler de yolda gibi. Son birkaç aydır Microsoft, uygulamanın sesle arama işlevine birçok yeni özellik eklemesinin yanı sıra; yakın zamanda da uygulamayı ücretsiz kullanan kişiler için tek seferde 24 saate kadar video aramaları yapabilme imkanının da geleceğini açıkladı. Böylelikle 40 dakika ve 60 dakika gibi seçenekler sunan diğer benzer uygulamalar olan Zoom ve Google Meet’ten de bir adım öne geçmiş gözüküyor.

Microsoft firmasının bu uygulamaya olan ilgisi ve getirdiği güncellemeler, video konferans ve işbirliği yazılımının salgının hafiflemesinden sonra bile önemini sürdüreceğine olan güvenini gösteriyor gibi. Kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya yönelik getirilen yeniliklerle birlikte de şirket; dolu bir piyasa içerisinde, Teams’i uzaktan çalışmak için ilk akla gelen uygulama yapma yolunda ilerliyor diyebiliriz.