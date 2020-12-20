Genel
Microsoft Teams uzaktan çalışmayı daha da kolaylaştırmak istiyor
Microsoft, iş ve okul için sıkça kullanılan Teams yazılımı için çalışma arkadaşları arasında uyumu artıracağı düşünülen takvim özelliğini getirecek.
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Şirketin ürün haritasına göre özellik, yeni açılan her bir Teams kanalı için ortak bir takvim oluşturacak. Takvimde ise kanaldaki üyelerin katılacağı gelecek toplantılar ve olaylar yer alacak.
Microsoft’un açıkladığına göre Teams, bir buluşma kanalı oluşturulduğunda bu durum için aktivite sayfasında otomatik olarak yeni bir gönderi oluşturacak. Bildirimleri kapalı olan kullanıcılar ise bu tip gelecek olayları kanal takviminden takip edebilecek. Böylelikle de kullanıcıların arasındaki oluşabilecek iletişimsizliklerin önüne geçilmesi planlanıyor.
Şu anda gelişim aşamasında olan takvim uygulamasının Ocak ayında Teams için hem masaüstü hem de internet üzerinden ulaşılabilir olacağı öngörülüyor. Mart ayında geleceği düşünülen ve kullanıcılara e-posta kopyalarını Teams kanallarına iletmelerini sağlayacak Outlook eklentisi de, bu takvim özelliğiyle uyumlu çalışabilir gibi duruyor.
Özellikle pandemiden sonra oldukça ivme kazanan Microsoft Teams için diğer gelişmeler de yolda gibi. Son birkaç aydır Microsoft, uygulamanın sesle arama işlevine birçok yeni özellik eklemesinin yanı sıra; yakın zamanda da uygulamayı ücretsiz kullanan kişiler için tek seferde 24 saate kadar video aramaları yapabilme imkanının da geleceğini açıkladı. Böylelikle 40 dakika ve 60 dakika gibi seçenekler sunan diğer benzer uygulamalar olan Zoom ve Google Meet’ten de bir adım öne geçmiş gözüküyor.
Microsoft firmasının bu uygulamaya olan ilgisi ve getirdiği güncellemeler, video konferans ve işbirliği yazılımının salgının hafiflemesinden sonra bile önemini sürdüreceğine olan güvenini gösteriyor gibi. Kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya yönelik getirilen yeniliklerle birlikte de şirket; dolu bir piyasa içerisinde, Teams’i uzaktan çalışmak için ilk akla gelen uygulama yapma yolunda ilerliyor diyebiliriz.
Genel
Snapdragon 888 işlemcisinin benchmark sonuçları belli oldu
Qualcomm tarafından yeni yılda piyasaya sürülecek ve amiral gemisi telefonlarda kullanılacak olan Snapdragon 888 yongasının resmi test sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre yeni işlemci oldukça güçlü.
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Qualcomm, yeni yonga setinin resmi kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Şirketin paylaştığı verilere göre yeni yonga setinin, AnTuTu, GeekBench, GFXBench Aztec Normal ve Manhattan 3.0, Ludashi AiMark, AITuTu, MLPerf ve UL Procyon testlerinden geçtiği görülüyor.
Yeni işlemcinin içinde; 2,84 GHz hızında çalışan 1 adet Cortex-X1, 2,42 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A78 ve 1,8 GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A55 çekirdek bulunuyor.
Snapdragon 888 işlemcisinin testlerinde, 12 GB LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.0 depolama ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.65 inç Full HD + (2340 x 1080 piksel) çözünürlüklü bir ekrana sahip referans tasarım bir akıllı telefon kullanıldı. Şirket, her ilgili kıyaslamanın üç kez gerçekleştirildiğini ve referans cihazda kullanılan varsayılan ayarlar ile ortalama puanlar verdiğini belirtti.
Snapdragon 888 oldukça yüksek puan aldı
Söz konusu Snapdragon 888 destekli cihaz, AnTuTu kıyaslamasında 735439 puan aldı. İşlemci aldığı puan ile mevcut AnTuTu şampiyonu 698.654 puana sahip Huawei Mate 40 Pro+’ı geride bırakıyor. Listede Snapdragon 865‘li Xiaomi Mi 10 Ultra‘nın ise 671.045 puanı bulunuyor. Yeni işlemci ayrıca, Geekbench 5‘te tek çekirdekli testte 1.135 ve çok çekirdekli testte 3.794 puan aldı.
Qualcomm’un mobil taraftaki en yeni ve en güçlü yeni yonga seti Snapdragon 888, yeni yıl ile birlikte Xiaomi, Realme, OnePlus, Samsung ve Oppo gibi birçok akıllı telefon üreticilerinin amiral gemisi telefonlarında kullanılacak.
Genel
Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını açıkladı!
Video oyunu, albüm, film ve TV programı değerlendirme sitesi Metacritic, 2020 yılının en kötü oyunlarını listeledi. Listenin ilk sırasında IceTorch Interactive tarafından geliştirilen Tiny Racer yer aldı.
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Oyun değerlendirme konusunda hem oyun editörleri hem de genel oyuncu kitlesi tarafından oylanabilen en güvenilir sistem olarak kabul edilen Metacritic, 2020’nin en kötü oyunlarını belirledi. Listede 1 Ocak 2020 ile 15 Aralık 2020 tarihleri arasında satışa sunulan video oyunları bulunuyor.
Metacritic tarafından paylaşılan listede 10 farklı oyun yer alıyor. Söz konusu listeye göre Tiny Racer’ın Nintendo Switch sürümü, 29 puan ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırasında 32 puan ile XIII Remake’in Xbox One sürümü bulunuyor. Listenin üçüncü sırasında ise 33 puan ile Dawn of Fear’ın PlayStation 4 sürümü yer alıyor.
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Metacritic 2020 yılının en düşük puanlı 10 oyunun listesi
- Tiny Racer (Switch) – 29 puan
- XIII Remake (Xbox One) – 32 puan
- Dawn of Fear (PS4) – 33 puan
- Fast & Furious Crossroads (PC) – 34 puan
- Arc of Alchemist (Switch) – 36 puan
- Remothered: Broken Porcelain (PC) – 39 puan
- Tamarin (PS4) – 40 puan
- Street Power Soccer (PS4) – 41 puan
- Gleamlight (Switch) – 42 puan
- The Elder Scrolls: Blades (Switch) – 42 puan
Genel
Steam Sonbahar 2020 indirimlerinden oldukça memnun!
Steam geçtiğimiz Sonbahar indirimleri ile ilgili bir rapor yayımladı. Raporda indirim süresi boyunca işlem ve aktif kullanıcı sayısında ciddi bir artış gözlemlendi.
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Steam Sonbahar 2020 indirimleri geçen seneye göre %33’lük artış ile geldi!
Oyun dünyasının önemli markalarından biri olan Steam, indirim zamanları bütün oyuncuların odak noktasına yerleşmeyi başarıyor. Geçtiğimiz ay sonu Sonbahar indirimleri ile oyuncuları karşılayan platform, görünüşe göre elde ettiği ilgiden oldukça memnun. Bu konuda bir rapor yayımlayan Valve, oyuncuların geçen sene Son bahar indirimlerine nazaran bu sene daha ilgili olduklarını belirtti. İlk defa satın alım veya mikroişlem yapan kişi sayısının neredeyse bir milyona ulaştığını açıklayan firma, bu rakamın geçen seneye göre %33 daha fazla olduğunu belirtti.
İndirim süresi boyunca eş zamanlı oyuncu sayısında 24 milyonu gören Steam, geçen seneden tam 7 milyon daha fazla kişiye ulaşmayı başarabildi. Steam Ödülleri kısmında ise toplamda 5.3 milyon seçmen toplamda 30 milyon oy kullanarak bu konuda da önemli bir artışa neden oldu. Oyun firmaları için önemli bir değerlendirme olan geri dönüşler kısmında da bu indirim dönemi toplam 1.6 milyon kişi sevdikleri oyuna geri bildirim yaparak özel rozet sahibi oldular. Oyun dünyasının en önemli günlerini belirleyebilen platformun, yıl sonunda bir indirim dönemi daha olacak. Bakalım platformun başarısı devam edecek mi bekleyip göreceğiz.
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